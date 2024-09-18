Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Kadınlar için tasarlanan çanta makyaj malzemeleri için oldukça yeterli. Kadife dokulu çantayı, kendi çantanıza koyarak taşıyabiliyorsunuz. Günlük makyaj malzemeleri için yeterli olan çantanın rengi de çok güzel.

117 TL olan makyaj çantası Temu'da 332 TL.

Kadife Makyaj Çantası

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