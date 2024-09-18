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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 11:57

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 18.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kadife Makyaj Çantası

Kadife Makyaj Çantası

Kadınlar için tasarlanan çanta makyaj malzemeleri için oldukça yeterli. Kadife dokulu çantayı, kendi çantanıza koyarak taşıyabiliyorsunuz. Günlük makyaj malzemeleri için yeterli olan çantanın rengi de çok güzel.

117 TL olan makyaj çantası Temu'da 332 TL.

Kadife Makyaj Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

EYNEL Dekoratif Çok Amaçlı Organizer

EYNEL Dekoratif Çok Amaçlı Organizer

3,2 litrelik bu organizer kutusunu birçok alanda kullanmak mümkün. Kapaklı olduğu için oldukça kullanışlı. Mutfaktan banyoya her yerde kullanabileceğiniz kutunun farklı renkleri de var.

99 TL olan kutunun benzeri Temu'da 254 TL. 

EYNEL Dekoratif Çok Amaçlı Organizer

AMAZON

Nascita Coffin Renkli Takma Tırnak

Nascita Coffin Renkli Takma Tırnak

İçinde 24 tane tırnak olan bu takma tırnaklar siyah renkli. 2 tırnağın farklı olduğu bu paketi eğer takma tırnak seviyorsanız beğenebilirsiniz. 

148 TL olan takma tırnaklar Temu'da 334 TL.

Nascita Coffin Renkli Takma Tırnak

AMAZON

Swarovski Zirconia Kuğu Kolye

Swarovski Zirconia Kuğu Kolye

925 ayar gümüş olan kolyenin ucunda kuğu var. Şık ve zarif bu kolyeyi günlük takabileceğiniz gibi özel günlerde de takabilirsiniz. Kendiniz için alabileceğiniz kolyeyi hediye olarak da sevdiklerinize alabilirsiniz.

%10 indirime giren kolye 1.007 TL. Temu'da gümüş başka bir kolye ise 1.079 TL.

Swarovski Zirconia Kuğu Kolye

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

YHomU Termal Eldiven

YHomU Termal Eldiven

Kadınlar için tasarlanan eldiven su geçirmiyor. Soğuk havalarda kış sporları yaparken giyebileceğiniz eldiven ile elleriniz üşümüyor. Rüzgar ve soğuk geçirmeyen eldiven 3 katlı soğuğa dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış.

502 TL olan eldiven Temu'da 614 TL.

YHomU Termal Eldiven

AMAZON
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DeFacto Kadın Chelsea Suni Deri Bot

DeFacto Kadın Chelsea Suni Deri Bot

Kış için ideal botlardan biri olan bu bot, kalın tabanlı. Suni deri bu bot ile kış çok daha rahat geçecek. Giymesi ve çıkarması oldukça kolay bot her kombine yakışıyor. Yağmurda ve karda rahat etmek istiyorsanız bu botu kaçırmayın deriz!

Bu fiyata bulabileceğim en iyi botu bulduğum için benim ayakkabı numaram yoktu bende bir numara büyük aldım. Botun ucuna da bir şeyler yerleştirdim tam oldu. Ekonomi bana neler yaptırıyor görüyorsunuz.

527 TL olan botun benzeri Temu'da 880 TL.

DeFacto Kadın Chelsea Suni Deri Bot

AMAZON

Hamile Yastığı

Hamile Yastığı

J şekilli yastık hamileler için ideal. Tam vücudu saran yastık sayesinde hamileler rahat bir uyku çekebiliyor. Bel, kalça, bacak ve göbek için destek olan yastığın kılıfı kadife ve çıkarılabiliyor.

Ürün görseldeki gibi geldi. Geyet rahat ve kullanışlı. Malzemesi de iyi.

695 TL olan hamile yastığı Temu'da 980 TL.

Hamile Yastığı

AMAZON

Geeky GK61 Mekanik Oyun Klavyesi

Geeky GK61 Mekanik Oyun Klavyesi

Oyun oynarken kullanabileceğiniz klavye hem rahat hem kullanışlı. 62 tuşlu klavye rengarenk. Arkadan LED aydınlatması olan klavye ile oyun oynamak çok daha eğlenceli.

Gayet güzel, klavye sesi güzel kaliteli duruyor. rgb side gayet iyi tek problem esc tusu f sayıları falan hep fn tusuna basarak çalışıyor. Onda zorluk çekiyorum, bir de speed yellow aldım ben gerçekten çok hassas dokunsanız bile algılıyor nerdeyse, ben beğendim.

857 TL olan klavye Temu'da 1.005 TL.

Geeky GK61 Mekanik Oyun Klavyesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Metal Ayarlanabilir Kitap Okuma Standı

Metal Ayarlanabilir Kitap Okuma Standı

Kitap okurken size rahatlık sağlayacak bu standı bilgisayar için de kullanmanız mümkün. Sert kauçuk klipsler kitaplarınıza zarar vermiyor. Ayarlanabilir olduğu için kendinize göre standı düzenleyebiliyorsunuz. 

669 TL olan standın Temu fiyatı 1.019 TL.

Kitap Okuma Standı

AMAZON

Cocoarm Çiçek Rafı

Cocoarm Çiçek Rafı

Masif ahşap raf ile evde bitkilerinize yer açabileceksiniz. Dekoratif bir ürün olan bu bitki rafı 3 katlı. Yani 3 bitki koyabilirsiniz. İç mekandaki bitkilerinizi şık bir şekilde saklamak için bu ürün şart!

529 TL olan rafın benzeri Temu'da 1.025 TL.

Cocoarm Çiçek Rafı

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