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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 14:14

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 19.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Askıcı Şeffaf Şemsiye

Askıcı Şeffaf Şemsiye

Yağmurlu havalar için gerekli şemsiye şeffaf model. Yağmurda hep yanınızda olacak şemsiye oldukça hafif. 

Güzel bir fiyat performans ürünü.

189 TL şemsiye Temu'da 287 TL.

Askıcı Şeffaf Şemsiye

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Automix Evcil Hayvan Araba Kılıfı

Automix Evcil Hayvan Araba Kılıfı

160x150 cm olan kılıf evcil hayvanı olanlar için gerekli bir ürün. Özellikle köpekler arabada otururken çok fazla tüy dökebiliyorlar. O yüzden köpeğinizle arabada seyahat ediyorsanız bu ürünü mutlaka alın deriz!

184 TL olan kılıf Temu'da 206 TL.

Automix Evcil Hayvan Araba Kılıfı

AMAZON

Obitarz Hot Feet Kadın Siyah Termal Tayt

Obitarz Hot Feet Kadın Siyah Termal Tayt

İçi peluş tayt ile kışın hiç üşümeyeceksiniz. Termal tayt kışın giymeye uygun. Siyah rengiyle şık bir duruşu olan tayt yumuşacık.  

339 TL taytın benzeri Temu'da 463 TL.

Obitarz Hot Feet Kadın Siyah Termal Tayt

AMAZON

Kışlık Pijama Takımı

Kışlık Pijama Takımı

Artık havalar soğuduğuna göre kışlık pijama alma zamanı geldi. Uzun kollu üstü olan pijama pamuklu kumaştan üretilmiş. %100 pamuk olduğu için kaliteli pijama takımı makinede yıkanabiliyor.

Fırsat ürünlerinden olan pijama takımı 264 TL, Temu'da ise benzer bir pijama takımı 323 TL.

Kışlık Pijama Takımı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Köpek Araç Emniyet Kemeri Tasması

Köpek Araç Emniyet Kemeri Tasması

Köpeklerinizle güvenli seyahat etmek istiyorsanız bu kemer şart. Arabanızda köpeğinizin güvende olmasını bu kemerle sağlayabilirsiniz. Bu tasmayı köpeğinizin göğüs tasmasına takarak kullanabilirsiniz.

119 TL olan tasma kemer Temu'da 132 TL.

Köpek Araç Emniyet Kemeri Tasması

AMAZON
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DeFacto Erkek Bebek 2'li Takım

DeFacto Erkek Bebek 2'li Takım

2'li takım halinde gelen bu ürün kazak ve triko alttan oluşuyor. Çocuğunuz için rahat bir kıyafet olacak takım çok şık bir ürün. Uzun kollu takımı bebeğinize kışın rahatlıkla giydirebilirsiniz.

266 TL olan takımın benzeri Temu'da 285 TL.

DeFacto Erkek Bebek 2'li Takım

AMAZON

Jogger Eşofman Altı

Jogger Eşofman Altı

Eşofman altı arıyorsanız bu modele bayılacaksınız. Yüksek bel model eşofmanın cebi de var. İster spor yaparken isterseniz evde giyebileceğiniz eşofman altı gri rengiyle çok güzel duruyor.

Yüksek bel oluşu ve beli kavrayıp biraz daha bol bir şekilde inmesi güzel, kumaşı kalın değil mevsimlik diyebiliriz. Ben çok beğendim gayet hoş ve kullanışlı.

260 TL olan eşofman altı Temu'da 525 TL.

Jogger Eşofman Altı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Tunik

DeFacto Tunik

Bisiklet yaka tunik yeşil rengiyle tarz bir ürün. İstediğiniz şekilde kombinleyebileceğiniz tunik uzun kollu. İnce trikolardan olan tuniğin başka renkleri de var. 

Ürünün rengi tam gösterildiği gibi uzunluğu ve ürünün kumaşı çok güzel.

215 TL olan tuniğin benzeri Temu'da 683 TL.

DeFacto Tunik

AMAZON

Kışlık Çizme

Kışlık Çizme

Uzun çizme modellerini seviyorsanız bu çizme tam sizlik. Diz üstü çizmelerden olan bu çizme çok şık duruyor. Siyah rengiyle her kombine uyacak çizmelerle kışın çok daha tarz olacaksınız.

947 TL olan çizmelerin benzeri Temu'da 1.017 TL.

Kışlık Çizme

AMAZON

Lumin Quencher Tumbler Termos Bardak

Lumin Quencher Tumbler Termos Bardak

1,18 litrelik termos bardak pembe rengiyle çok güzel duruyor. Pipetli yapısıyla çok kullanışlı bardak paslanmaz çelik. Bu termos bardak 5 saat sıcak, 9 saat soğuk ve 40 saat buzlu tutabiliyor. 

600 TL olan termos Temu'da 795 TL.

Lumin Quencher Tumbler Termos Bardak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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