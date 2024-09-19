Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 19 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Eşofman altı arıyorsanız bu modele bayılacaksınız. Yüksek bel model eşofmanın cebi de var. İster spor yaparken isterseniz evde giyebileceğiniz eşofman altı gri rengiyle çok güzel duruyor.

Yüksek bel oluşu ve beli kavrayıp biraz daha bol bir şekilde inmesi güzel, kumaşı kalın değil mevsimlik diyebiliriz. Ben çok beğendim gayet hoş ve kullanışlı.

260 TL olan eşofman altı Temu'da 525 TL.

Jogger Eşofman Altı

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