Görünenin Ötesinde: Eğitimde Pedagojik Yabancılaşmanın Kodları ve Kayıp Temsil

Okulu benimsemeyen çocukların bir kısmı, kültürel ve ekonomik olarak sistemin merkezinden uzak toplulukların çocuklarıdır. Göçmen ailelerin çocukları, kırsal bölgelerde yaşayan gençler ya da ekonomik dezavantajlı gruplardan gelen bireyler; okulun dayattığı kültürel kodlarla örtüşmeyen bir dünya görüşüyle yetişmekte, bu da onların okulda anlatılan bilgiye ve değerlere “ait hissetmemesine” yol açmaktadır. Eğitim sisteminde yer alan normlar, çoğunlukla kentli, orta-üst sınıf değerleri üzerinden şekillenmektedir ve bu değerlerin dışında kalan öğrenciler kendilerini ya “uyumsuz” ya da “başarısız” olarak etiketlemekte, böylece okuldan uzaklaşmaktadır. UNESCO’nun 2023 tarihli raporunda, okulu terk eden gençlerin %42’sinin kültürel uyum sorunları yaşadığı, bu grubun büyük kısmının okulda kendini temsil edilmemiş hissettiği vurgulanmaktadır. Eğitim, yalnızca bilgi aktarımı değil, aynı zamanda bir temsil alanıdır ve çocuklar bu alanda kendilerine yer bulamadıklarında, sistemin dışında kalmayı bir tercih değil, bir zorunluluk olarak yaşamaktadır.

Pedagojik Dilsizlik: Öğrenme Modellerinin Tek Tipleştirilmesinin Yıkıcı Etkisi

Okulda uygulanan pedagojik modellerin çok büyük kısmı, bilişsel öğrenmeye ve sözel-dilsel zekaya hitap eden formatlar üzerine kurulmuştur. Oysa Howard Gardner’ın çoklu zeka kuramı, öğrenmenin yalnızca bilişsel düzlemde değil, bedensel, müziksel, doğa ile ilişkili, kişilerarası ve içsel zeka gibi birçok farklı kanalla gerçekleşebileceğini öne sürmektedir. Okulu benimsemeyen çocuklar arasında özellikle kinestetik ya da müziksel zekaya sahip öğrencilerin daha fazla bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu çocuklar, ders anlatım yöntemlerinin kendilerine hitap etmediğini, okulun kendilerini anlamadığını ifade ederken aslında pedagojik bir sessizlikle karşı karşıya kalmaktadırlar. Eğitim sisteminin çocukların öğrenme biçimlerine değil, çocukların sistemin öğrenme biçimine uyması gerektiği yönündeki tek taraflı yaklaşımı, birçok öğrenciyi pasif, edilgen ve ilgisiz hale getirmektedir. Bu noktada sorulması gereken şudur: Çocuk öğrenmediği için mi okuldan kopuyor, yoksa okul onu anlayamadığı için mi?