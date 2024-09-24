Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Mobilyaları taşımak için bu ürün şart. Evde eşyaların yerini değiştirirken kimseye ihtiyaç duymayacağınız bu mobilya kaldırıcı her eve lazım. 4 tane hareketli mobilya pedini eşyaya yerleştirip rahatlıkla yerlerini değiştirebileceksiniz. Bu kaldırıcı 150 kilo taşıyabiliyor.

329 TL olan ürün Temu'da 437 TL.

Mobilya Kaldırıcı

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