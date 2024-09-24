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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 10:48

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 24.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Mobilya Kaldırıcı

Mobilya Kaldırıcı

Mobilyaları taşımak için bu ürün şart. Evde eşyaların yerini değiştirirken kimseye ihtiyaç duymayacağınız bu mobilya kaldırıcı her eve lazım. 4 tane hareketli mobilya pedini eşyaya yerleştirip rahatlıkla yerlerini değiştirebileceksiniz. Bu kaldırıcı 150 kilo taşıyabiliyor.

329 TL olan ürün Temu'da 437 TL.

Mobilya Kaldırıcı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Uamector Köşe Duş Rafı

Uamector Köşe Duş Rafı

3 katlı raf sayesinde duşunuz daha düzenli oluyor. Siyah renkli raf çok da şık. Şampuanlar, duş jelleri ve daha birçok malzeme sığan duş rafı her banyoya lazım.

ÜRÜN BEKLEDİĞİM GİBİ KALİTELİ VE GÜZEL.

769 TL olan duş rafının benzeri Temu'da 973 TL.

Uamector Köşe Duş Rafı

AMAZON

Çok Amaçlı Düzenleyici Mutfak Rafı

Çok Amaçlı Düzenleyici Mutfak Rafı

Mutfağınızı daha düzenli hale getirmek istiyorsanız bu mutfak rafını alabilirsiniz. Bu rafı mutfak dışında da kullanabilirsiniz. Tezgah üstüne koyabileceğiniz raf size yer tasarrufu sağlıyor.

Gayet başarılı.

349 TL olan mutfak rafı Temu'da 516 TL.

Çok Amaçlı Düzenleyici Mutfak Rafı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Eğitici Puzzle Oyuncağı

Eğitici Puzzle Oyuncağı

Ahşap sayıların olduğu puzzle, çocuklara sayıları ve işlemleri öğrenmek için ideal bir oyuncak. Puzzle'ı yerleştirirken sayıları öğrenecek çocuklar bu puzzle sayesinde işlemleri de öğreniyor.

129 TL olan puzzle Temu'da 143 TL.

Eğitici Puzzle Oyuncağı

AMAZON

Felted Deri Detaylı Lüks Keçe Çamaşır Sepeti

Felted Deri Detaylı Lüks Keçe Çamaşır Sepeti

Tek gözlü çamaşır sepeti keçeden yapılmış. Banyonuza şıklık getirecek çamaşır sepeti oldukça kullanışlı. En çok satan çamaşır sepeti modellerinden olan bu sepet eviniz için şart!

299 TL olan çamaşır sepeti Temu'da 426 TL.

Felted Deri Detaylı Keçe Çamaşır Sepeti

AMAZON
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EUROXANTY Fırın Tepsisi

EUROXANTY Fırın Tepsisi

Ekstra fırın tepsisine ihtiyaç duyuyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. 32x23.5x5 cm boyutlarındaki fırın tepsisinin yapışmaz kaplaması var. İster kurabiye ister fırın yemeği yapabileceğiniz tepsi çok işinize yarayacak.

168 TL olan fırın tepsisi Temu'da 225 TL.

EUROXANTY Fırın Tepsisi

AMAZON

GMM Seramik Kavanoz

GMM Seramik Kavanoz

Kapaklı saklama kutusu çok şık duruyor. 11 cm olan kavanoza mutfakta her şeyi koyabilirsiniz. Özellikle şeker koymak için ideal kavanoz yüksek kaliteli seramikten yapılmış.

407 TL olan kavanoz Temu'da 763 TL.

GMM Seramik Kavanoz

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Klozet Minderi

Klozet Minderi

Suya dayanıklı klozet minderini evde kullanabilirsiniz. EVA minder yeniden kullanılabilir. Klozet pedi arıyorsanız bu ürünü hemen sepete atın deriz! Taşınabildiği için istediğiniz her yere götürmeniz de mümkün.

117 TL olan minderin benzeri Temu'da 355 TL.

Klozet Minderi

AMAZON

Zarif Home Gold Meyvelik

Zarif Home Gold Meyvelik

Gold rengi meyvelik, sunum için kullanabileceğiniz bir ürün. İçine meyve koyabileceğiniz sunumluk oldukça şık. 28x20 cm boyutlarındaki meyvelik sunum yapmayı sevenlere özel bir ürün.

399 TL olan meyveliğin benzeri Temu'da 446 TL.

Zarif Home Gold Meyvelik

AMAZON

Summer Time Yazılı Dikdörtgen Jüt Sepet

Summer Time Yazılı Dikdörtgen Jüt Sepet

Küçük boy jüt sepet 14x17x24 cm boyutlarında. Dikdörtgen sepetin üzerinde yazı var. Hasır sepet hem şık duruyor hem de size depolama alanı sunuyor. Yatak odasında ya da salonda kullanabileceğiniz sepeti kaçırmayın bizce!

159 TL olan jüt sepetin benzeri Temu'da 333 TL.

Summer Time Yazılı Dikdörtgen Jüt Sepet

AMAZON
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