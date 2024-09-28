Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Enstrüman çalarken ihtiyacınız olacak nota sehpası sayesinde çok rahat edeceksiniz. Taşıma çantası olduğu için bir yerden bir yere götürmek çok kolay. Sağlam plastikten yapılan sehpayı çok beğeneceksiniz.

333 TL olan sehpa Temu'da 637.

LASTVOİCE Nt-106 Tel Nota Sehpası

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