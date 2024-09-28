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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 13:22

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 28.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Makkam Home Sprey Mop

Makkam Home Sprey Mop

Sprey mop evde işleri çok kolaylaştırıyor. Tetiği çekerek su püskürtebileceğiniz mop oldukça pratik. Yer kaplamıyor ve kovasız bir temizlik sağlıyor. 360 derece başlığı sayesinde kullanımı rahat.

Ürün kaliteli bir gövdeye sahip ve sprey gayet sağlıklı çalışıyor.

314 TL olan mop Temu'da 680 TL.

Makkam Home Sprey Mop

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Primanova Lenox Çöp Kovası

Primanova Lenox Çöp Kovası

Bej rengiyle çok şık duran çöp kovası 6 litre. 20x15x10 cm boyutlarındaki çöp kovasını evde her yerde kullanabilirsiniz. Şık görünüşü sayesinde evin her yerine uygun.

Beğendim gayet ideal ve kaliteli teşekkür ederim.

390 TL olan kovanın benzeri Temu'da 638 TL.

Primanova Lenox Çöp Kovası

AMAZON

Kaymaz Kauçuk Ayak Pedleri

Kaymaz Kauçuk Ayak Pedleri

Çamaşır makinesi için gerekli ayaklar 4 tane geliyor. Gürültü ve titreşim engelleyici ayaklar sayesinde çamaşır makineniz artık hareket etmeyecek. Titremeyeceği için üzerindeki eşyalar da düşmüyor.

Çamaşır makinem sıkarken adeta yürüyordu onun için aldım, süper bir ürün. Gayet memnun oldum süper bir ürün.

98 TL olan ayak pedleri Temu'da 298 TL.

Kaymaz Kauçuk Ayak Pedleri

AMAZON

Adel Magazinlik

Adel Magazinlik

Kırmızı rengiyle iddialı bu klasör plastik. İçine dosyalarınızı koyabileceğiniz ürünü dergileriniz için de kullanabilirsiniz. Ofisten eve her yerde kullanabileceğiniz ürünün çok işinize yarayacağı kesin.

92 TL olan ürünün beyazı Temu'da 139 TL.

Adel Magazinlik

AMAZON

LASTVOİCE Nt-106 Tel Nota Sehpası

LASTVOİCE Nt-106 Tel Nota Sehpası

Enstrüman çalarken ihtiyacınız olacak nota sehpası sayesinde çok rahat edeceksiniz. Taşıma çantası olduğu için bir yerden bir yere götürmek çok kolay. Sağlam plastikten yapılan sehpayı çok beğeneceksiniz. 

333 TL olan sehpa Temu'da 637.

LASTVOİCE Nt-106 Tel Nota Sehpası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Butterfly Yetişkin Hazır Raket

Butterfly Yetişkin Hazır Raket

Masa tenisi oynamayı seviyorsanız bu raketi almanız gerek. Kauçuk malzemeden yapılan raket oldukça dayanıklı. Ergonomik sapı sayesinde tutuşu çok rahat.

514 TL olan raket Temu'da 942 TL.

Butterfly Yetişkin Hazır Raket

AMAZON

Kulaklık Sehpası

Kulaklık Sehpası

Kulaklığınızı masada nereye koyacağınızı bilmiyorsanız bu kulaklık standı size şart. Kulaklığınızı koruyan sehpanın kurulumu çok kolay. Sert tabanlı sehpayı her yere yanınızda taşıyabiliyorsunuz.

325 TL olan sehpa Temu'da 544 TL.

Kulaklık Sehpası

AMAZON

Kış Eldivenleri

Kış Eldivenleri

Kışın ellerinizin üşümemesi için bu eldivenleri alabilirsiniz. Pembe rengiyle çok şık eldivenler kombinlerinize çok yakışacak. Yumuşak eldivenler kışın ellerinizi soğuktan korurken size şıklık katacak.

261 TL olan eldivenler Temu'da 416 TL.

Kış Eldivenleri

AMAZON

Gömlek

Gömlek

Günlük olarak giyebileceğiniz gömlek uzun kollu bir model. Büyük bedenleri de olan gömlek sonbahar için ideal. Makinede yıkanabilen gömleği kombinlemek çok kolay. Farklı renklerini alarak değişik kombinler yapabilirsiniz.

306 TL olan gömleğin benzeri Temu'da 539 TL.

Gömlek

AMAZON

STANGK Otel Yatak Örtüsü

STANGK Otel Yatak Örtüsü

Yatağınızın güzel görünmesini istiyorsanız bu örtüyü alabilirsiniz. Çift kişilik yatak örtüsünün başka renkleri de var. Solmaya karşı dayanıklı yatak örtüsü odanızın havasını değiştirecek.

726 TL olan yatak örtüsünün benzeri Temu'da 818 TL.

STANGK Otel Yatak Örtüsü

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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