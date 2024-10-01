Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Waffle seviyorsanız size bir waffle makinesi şart demektir. Dışarıda yediklerinizden daha güzel ve tam istediğiniz gibi wafflelar yapmak için bu makineyi kullanabilirsiniz.

714 TL olan makine Temu'da 731 TL.

Mini Waffle Makinesi

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