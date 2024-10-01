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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 1 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 08:43

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 01.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kedi Tırmalama Direği

Kedi Tırmalama Direği

Kedilerinize alabileceğiniz bu tırmalama direği ile çok eğlenecekleri kesin. Tırnaklarını törpüleyebilecekleri direk aynı zamanda vakit geçirmek için eğlenceli bir oyuncak. 

1.049 TL olan direğin benzeri Temu'da 1.079 TL.

Kedi Tırmalama Direği

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Ayarlanabilir Kaşık Bıçak Çatal Düzenleyici

Ayarlanabilir Kaşık Bıçak Çatal Düzenleyici

Açılabilir kaşıklık sayesinde çekmeceniz çok daha düzenli oluyor. Çekmecelerinize her şeyi düzenli yerleştirmek istiyorsanız bu düzenleyici size şart. Amazon'un seçimi bu düzenleyici her eve lazım!

Ürün güzel, çekmeye enine göre ayarlama olayı kullanışlı. Benim için tek dezavantajı orta bölmelerdeki ara duvarların kısa olması. Çatal ev kaşığım çok olduğu için bu duvarlardan taşıp karışabiliyor maalesef.

299 TL olan düzenleyici Temu'da 555 TL. 

Ayarlanabilir Kaşık Bıçak Çatal Düzenleyici

AMAZON

Cool Mop Prime EH131 Kare Temizlik Mop

Cool Mop Prime EH131 Kare Temizlik Mop

Kare şeklindeki mop ile ev temizlemek hem kolay hem eğlenceli. Dönme mekanizması olan temizlik seti ile işleriniz kolaylaşıyor. Mikrofiber başlığı yerde toz bırakmıyor.

999 TL olan temizlik mop seti Temu'da 1.079 TL.

Cool Mop Prime EH131 Kare Temizlik Mop

AMAZON

Mini Waffle Makinesi

Mini Waffle Makinesi

Waffle seviyorsanız size bir waffle makinesi şart demektir. Dışarıda yediklerinizden daha güzel ve tam istediğiniz gibi wafflelar yapmak için bu makineyi kullanabilirsiniz.

714 TL olan makine Temu'da 731 TL.

Mini Waffle Makinesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

VICMAT Renkli Tabure

VICMAT Renkli Tabure

Bambu kumaştan imal edilen tabure iki renkli. Plastik tabure katlanabildiği için çok az yer kaplıyor. Sağlam tabureyi her yerde kullanmak mümkün. Özellikle mutfakta işe yarayan tabureyi çocuklar da kullanabilir. 

346 TL olan tabure Temu'da 608 TL.

VICMAT Renkli Tabure

AMAZON
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DBREAKS Duvar Folyo Kesici

DBREAKS Duvar Folyo Kesici

Mutfakta çok işinize yarayacak bu kesici ile artık folyo ya da streç keserken zorlanmıyorsunuz. Alüminyum folyo, streç kesici bu mekanizmanın ayrıca havlu kağıt yeri de var. Mutfaklara gerekli bu ürünü kullandıkça almakla çok iyi yaptığınızı anlayacaksınız.

918 TL olan duvar kesici Temu'da 1.007 TL.

DBREAKS Duvar Folyo Kesici

AMAZON

DeFactoFit Crop Baskılı Tişört

DeFactoFit Crop Baskılı Tişört

Bisiklet yaka crop tişört baskılı bir model. Kırmızı rengiyle iddialı tişörtü spor kombinlerinizde giyebilirsiniz. Kısa kollu tişörtü yaz boyu giymek mümkün. Pamuk tişört cildinizi rahatsız etmiyor.

101 TL olan tişörtün benzeri Temu'da 231 TL.

DeFactoFit Crop Baskılı Tişört

AMAZON

Miobo Fedora Şapka

Miobo Fedora Şapka

Bu tarz şapkaları seviyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Birçok rengi olan şapkadan kendi kombinlerinize uygun olanları alabilirsiniz. 54-61 cm baş ölçüsüne sahip olanlara uygun. Yüksek kaliteli malzemesiyle uzun yıllar kullanmak mümkün.

199 TL olan şapkanın benzeri Temu'da 291 TL.

Miobo Fedora Şapka

AMAZON

Senlinmu Değerli Taş Bileklik

Senlinmu Değerli Taş Bileklik

Değerli taşları seviyorsanız bu bilekliği alabilirsiniz. Renkli bileklik bileğinize çok yakışacak. Çoğu bileklikle uyumlu bileklik kombinlerinize şıklık katıyor. 

223 TL olan bileklik Temu'da 336 TL.

Senlinmu Değerli Taş Bileklik

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

MaNMaNing Sandalet

MaNMaNing Sandalet

Yaz için ideal sandaletlerden biri olan bu ürün aynı zamanda çok şık. Yeşil rengiyle yaza uygun sandaleti sadece deniz kenarında değil, her yerde giyebilirsiniz. Şık davetlerde de giyebileceğiniz sandaletin tabanı kauçuk.

347 TL olan sandaletin benzeri Temu'da 451 TL.

MaNMaNing Sandalet

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