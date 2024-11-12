Bugün İndirimde Neler Var? Philips Airfryer'den Samsung Galaxy Watch 6'ya 12 Kasım 2024 Günün Fırsatları

12 Kasım 2024 tarihinde indirimde olan ürünler arasında Philips Airfryer ve Samsung Galaxy Watch 6 gibi dikkat çeken ürünler bulunmakta. Philips Airfryer, sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamanıza yardımcı olurken, Samsung Galaxy Watch 6 ise teknoloji ve stilin mükemmel birleşimini sunuyor. Bu ürünlerin indirimli fiyatlarıyla sahip olma fırsatını kaçırmayın.

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'Bu içerik 12.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'