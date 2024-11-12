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Bugün İndirimde Neler Var? Philips Airfryer'den Samsung Galaxy Watch 6'ya 12 Kasım 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Philips Airfryer'den Samsung Galaxy Watch 6'ya 12 Kasım 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
12.11.2024 - 14:33

12 Kasım 2024 tarihinde indirimde olan ürünler arasında Philips Airfryer ve Samsung Galaxy Watch 6 gibi dikkat çeken ürünler bulunmakta. Philips Airfryer, sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamanıza yardımcı olurken, Samsung Galaxy Watch 6 ise teknoloji ve stilin mükemmel birleşimini sunuyor. Bu ürünlerin indirimli fiyatlarıyla sahip olma fırsatını kaçırmayın. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 12.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Philips HD9650/90 XXL Avance Collection Airfryer

1. Philips HD9650/90 XXL Avance Collection Airfryer

10.499,00 TL yerine şimdi 4.743,20 TL.

Philips HD9650/90 XXL Avance Collection Airfryer

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2. MAC Göz Kalemi - Eye Kohl Teddy 1.36 g

2. MAC Göz Kalemi - Eye Kohl Teddy 1.36 g

899,00 TL yerine indirimle 629,00 TL.

MAC Göz Kalemi - Eye Kohl Teddy 1.36 g

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3. DeFacto Su İtici Şişme Mont Oversize Geniş Kalıp Dik Yaka Fermuarlı Cepli Kapitoneli

3. DeFacto Su İtici Şişme Mont Oversize Geniş Kalıp Dik Yaka Fermuarlı Cepli Kapitoneli

1.199,99 TL yerine şimdi sepette 699,99 TL.

DeFacto Su İtici Şişme Mont Oversize Geniş Kalıp Dik Yaka Fermuarlı Cepli Kapitoneli

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4. Adidas Yoga Tote Kadın Çanta Bordo

4. Adidas Yoga Tote Kadın Çanta Bordo

1.939,00 TL yerine şimdi 1.551,20 TL.

Adidas Yoga Tote Kadın Çanta Bordo

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5. Dreame D10 Plus Gen 2 Robot Süpürge Beyaz

5. Dreame D10 Plus Gen 2 Robot Süpürge Beyaz

12.999,00 TL yerine şimdi 10.999,00 TL.

Dreame D10 Plus Gen 2 Robot Süpürge Beyaz

Hepsiburada external
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6. Bella Maison Julia Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Yeşil

6. Bella Maison Julia Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Yeşil

13.664,99 TL yerine indirimle 3.279,60 TL.

Bella Maison Julia Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Yeşil

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7. Madame Coco Naturel 2'li Kupa Seti

7. Madame Coco Naturel 2'li Kupa Seti

1.149,99 TL yerine şimdi sepette 287,49 TL.

Madame Coco Naturel 2'li Kupa Seti

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8. Samsonite Unisex S'CURE Valiz

8. Samsonite Unisex S'CURE Valiz

7.951,90 TL yerine şimdi 6.809,90 TL.

Samsonite Unisex S'CURE Valiz

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9. Calvin Klein Classic Cupsole Iconic Nylon Spor Ayakkabı Erkek

9. Calvin Klein Classic Cupsole Iconic Nylon Spor Ayakkabı Erkek

3.059,99 TL yerine şimdi 1.978,99 TL.

Calvin Klein Classic Cupsole Iconic Nylon Spor Ayakkabı Erkek

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10. JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık, CT, OE, Beyaz

10. JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık, CT, OE, Beyaz

2.528,00 TL yerine şimdi  2.203,05 TL.

JBL Tune 720BT Wireless Kulaklık, CT, OE, Beyaz

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11. Samsung Galaxy Watch 6-44mm, Gümüş

11. Samsung Galaxy Watch 6-44mm, Gümüş

5.682,52 TL'den 4.749,05 TL'ye düştü.

Samsung Galaxy Watch 6-44mm, Gümüş

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12. Karaca Vantuz Action Force F3 Elektrikli Süpürge, Siyah

12. Karaca Vantuz Action Force F3 Elektrikli Süpürge, Siyah

3.299,00 TL yerine şimdi 2.999,00 TL.

Karaca Vantuz Action Force F3 Elektrikli Süpürge, Siyah

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13. Karaca Brewy Coffe Borosilikat Cam Dripper Kupa 300 ml

13. Karaca Brewy Coffe Borosilikat Cam Dripper Kupa 300 ml

Kupalarda tüm Kasım indirimlerine ek kupon fırsatlarını kaçırmayın!

Karaca Brewy Coffe Borosilikat Cam Dripper Kupa 300 ml

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14. Network Bej Pantolon

14. Network Bej Pantolon

Network markasını takip edenlere özel 250 TL kupon fırsatı var!

Şimdi 1.399,30 TL.

Network Bej Pantolon

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15. BEYORGANİK Organik Bey Atom 260gr

15. BEYORGANİK Organik Bey Atom 260gr

Beyorganik'in en sevilen çoklu paketlerinde 2. ürüne 50 indirim!

BEYORGANİK Organik Bey Atom 260gr

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16. Swarovski Kuğu Kadın Kolye

16. Swarovski Kuğu Kadın Kolye

Dünyaca ünlü markaların saat ve takılarında yılın en büyük indirimleri başladı!

Swarovski Kuğu Kadın Kolye

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17. Evonox Clean Ultra Güçlü Banyo Temizleyici ve Kireç Çözücü Okyanus Kokulu Sprey 750 ml

17. Evonox Clean Ultra Güçlü Banyo Temizleyici ve Kireç Çözücü Okyanus Kokulu Sprey 750 ml

Seçili ürünlerde 2.ürün 1 TL ve 3 al 2 öde!

Evonox Clean Ultra Güçlü Banyo Temizleyici ve Kireç Çözücü Okyanus Kokulu Sprey 750 ml

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