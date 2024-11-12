Bugün İndirimde Neler Var? Philips Airfryer'den Samsung Galaxy Watch 6'ya 12 Kasım 2024 Günün Fırsatları
Bugün İndirimde Neler Var? Philips Airfryer'den Samsung Galaxy Watch 6'ya 12 Kasım 2024 Günün Fırsatları
12 Kasım 2024 tarihinde indirimde olan ürünler arasında Philips Airfryer ve Samsung Galaxy Watch 6 gibi dikkat çeken ürünler bulunmakta. Philips Airfryer, sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamanıza yardımcı olurken, Samsung Galaxy Watch 6 ise teknoloji ve stilin mükemmel birleşimini sunuyor. Bu ürünlerin indirimli fiyatlarıyla sahip olma fırsatını kaçırmayın.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Bu içerik 12.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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