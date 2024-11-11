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Çocuklara Bu Sonbaharı Eğlenceli Şekilde Yaşatacak 11 Ürün

etiket Çocuklara Bu Sonbaharı Eğlenceli Şekilde Yaşatacak 11 Ürün

Alev Alev
Alev Alev - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 17:47

Çocuğunuza sonbahar için kıyafet seçerken beklentiniz ne? Rahat olması ve cilt dostu olması eminim önceliklerinizdendir. Yağmurlu havalar için seçtiğiniz kıyafetler gerçekten su ve rüzgar geçirmesin. Kısacası kaliteli olsun... İnce düşünülmüş detayları ile ebeveynlerin kalbini, tatlı tasarımları ile de çocukların kalbini fetheden Tchibo çocuk giyim ürünleri tam da aradığınız gibi. Gelin Tchibo'nun çocuk giyim dünyasına beraber göz atalım ve sonbahar mevsimi için uygun en güzel ürünleri keşfedelim.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 11.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Tchibo Reflektör Parçalı Çocuk Termal Yağmurluk

1. Tchibo Reflektör Parçalı Çocuk Termal Yağmurluk

Yumuşacık, sıcak tutan mikro polar astara sahip yağmurluğun kapüşonu istenildiği zaman çıkarılabilir özellikte.

1 yaştan 8 yaşa kadar bedeni olan yağmurluğun reflektörlü parçaları olması da çok güzel bir özellik.

Aynı yağmurluktan başkaları da almış olabilir ama merak etmeyin bu ürünün isim etiketi olduğu için başkalarınınkiyle karışmaz.

Tchibo Reflektör Parçalı Çocuk Termal Yağmurluk

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2. Tchibo Reflektör Parçalı Çocuk Termal Yağmur Pantolonu

2. Tchibo Reflektör Parçalı Çocuk Termal Yağmur Pantolonu

Fermuarı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkarılabilen ürün  su ve rüzgar geçirmez özellikte.

1 - 8 yaş arası bedeni bulunan yağmur pantolonunun laciverti de var.

Tchibo Reflektör Parçalı Çocuk Termal Yağmur Pantolonu

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3. Tchibo Çocuk Termal Yağmurluk

3. Tchibo Çocuk Termal Yağmurluk

Çevre dostu, sevimli tasarımlı yağmurluk su ve rüzgar geçirmez.

Kapüşonu çıkarılabilir özellikte ve en önemlisi de çocuğunuzu sıcacık tutacak mikro polar astarı var.

Tchibo Çocuk Termal Yağmurluk

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4. Tchibo Yağmurda Renk Değiştiren Çocuk Softshell Mont

4. Tchibo Yağmurda Renk Değiştiren Çocuk Softshell Mont

Bu mont sihirli! Üzerindeki sihirli motifler yağmur yağdığında ortaya çıkıyor ve hava durulunca yok oluyor.

Çocuklar için hem eğlenceli hem de kullanışlı bir parça.

1-8 yaş arası bedeni olan montun reflektörlü parçaları ve isim etiketi var.

Tchibo Yağmurda Renk Değiştiren Çocuk Softshell Mont

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5. Tchibo 2 Adet Çocuk Taytı

5. Tchibo 2 Adet Çocuk Taytı

Sonbahar mevsiminde botlarla kombinlenebilecek yumuşacık esnek dokuya sahip 2 adet tayt.

1-8 yaş arası beden seçeneği mevcut.

Tchibo 2 Adet Çocuk Taytı

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6. Tchibo 3 Adet Çocuk Külotlu Çorap

6. Tchibo 3 Adet Çocuk Külotlu Çorap

Farklı renk ve desen seçenekleri de var.

Elbise, etek ve şortlarla giyilebilecek birbirinden tatlı ve yumuşacık 3 adet külotlu çorap.

Tchibo 3 Adet Çocuk Külotlu Çorap

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7. Tchibo Çocuk Polar Mont

7. Tchibo Çocuk Polar Mont

Sevimli bir tasarıma sahip olan yumuşacık dokulu, sıcacık tutan bir polar mont.

Sonbahar için ideal.

Pembe rengi de var.

Tchibo Çocuk Polar Mont

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8. Tchibo Çocuk Termal Yağmur Pantolonu

8. Tchibo Çocuk Termal Yağmur Pantolonu

Köpek figürleri ile oldukça sempatik, fermuar ve cırt cırtları ile de oldukça kullanışlı olan bu yağmur pantolonu su ve rüzgar geçirmez özellikte.

Çocuklar içinde çok rahat ediyor ve mikro polar astarı sayesinde de üşümüyorlar.

Tchibo Çocuk Termal Yağmur Pantolonu

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9. Tchibo Çocuk Yağmur Çizmesi

9. Tchibo Çocuk Yağmur Çizmesi

Sarı renk köpek figürlü çok tatlı bir yağmur botu. İçinde astarı da olduğu için minik ayaklar hem kuru hem de sıcacık kalıyor.

Kaymaz tabanlı çizmenin isim etiketi de var.

22-35 arası numarası mevcut ama numaralar hızla tükeniyor bizden söylemesi.

Tchibo Çocuk Yağmur Çizmesi

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10. Tchibo Çocuk Yağmur Parkası

10. Tchibo Çocuk Yağmur Parkası

6 yaştan 16 yaşa kadar bedeni bulunan su ve rüzgar geçirmez özellikli bir parka.

Çocukları sıcak tutacak mikro polar astara da sahip.

Tchibo Çocuk Yağmur Parkası

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11. Tchibo Çocuk Polar Ceket

11. Tchibo Çocuk Polar Ceket

1-8 yaş arası bedeni olanın polar ceketin minik çeneler incinmesin diye fermuar koruması bile var.

İnce detaylar Tchibo'nun işi gerçekten...

Tchibo Çocuk Polar Ceket

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12. Tabii ki yanlarında olacak aileleri de unutmadık

12. Tabii ki yanlarında olacak aileleri de unutmadık

Çocuklarla birlikte dışarı çıkacak aileler için de giyim önerilerimiz burada.

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