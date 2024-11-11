Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Çok Satan Listesinin Yıldızı Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos (1.9 L) İndirimde!

etiket Çok Satan Listesinin Yıldızı Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos (1.9 L) İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
11.11.2024 - 13:19

Sıcak bir kahvenin veya serin bir içeceğin keyfini çıkarmak istiyorsanız, Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos tam size göre! Çok satanlar listenin yıldızı olmuş bu ürün şimdi Amazon fırsatları kapsamında indirimde!

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Bu içerik 11.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçen ay 1000 adetten fazla satarak çok satanlar listesine giren Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 1,9 litrelik hacmi ile içeceğini her yere taşımayı sevenlerin ilk tercihi oluyor.

Geçen ay 1000 adetten fazla satarak çok satanlar listesine giren Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 1,9 litrelik hacmi ile içeceğini her yere taşımayı sevenlerin ilk tercihi oluyor.

Hiçbir şekilde sızıntı yapmayan kapağa sahip olup, dökülme korkusu yaşamadan gönül rahatlığıyla yanınızda taşıyabilme konforu sağlıyor.

Hiçbir şekilde sızıntı yapmayan kapağa sahip olup, dökülme korkusu yaşamadan gönül rahatlığıyla yanınızda taşıyabilme konforu sağlıyor.

Özellikleri;

  • Çift cidarlı vakum yalıtımı

  • İzolasyonlu kapak, fincan olarak ikiye katlanır

  • Yerden tasarruf için katlanabilir tutacak

  • Sızdırma yapmaz ve kolay taşınır

  • Yalıtımlı kapak bardak olarak da kullanılabilir

  • Bulaşık makinesinde yıkanabilir

  • Kapasite: 1.9 Lt

  • Boyutlar: 13.9 cm x 11.9 cm x 39.6 cm

  • Sıcak: 40 Saat

  • Soğuk 35 Saat

  • Buzlu İçecekler: 144 Saat

Kullanıcı yorumları;

Kullanıcı yorumları;

Stanley termosun efsanesini test etmek için içini kaynar suyla doldurdum. Balkona koydum, dışarıda -5 derece! 30 saat bekledim, bekledim… Dedim ki, kesin buz gibi olmuştur. Ama kapağı açtığımda hala çayımdan dumanlar yükseliyordu. Galiba Stanley termostan önce ben donacağım!

En çok korumasız şekilde ve gelirken ezileceğinden korkuyordum ama güzelce kalın patpata sarmışlar ve sağlamca kutulamışlar. Amazon'a gerçekten teşekkür ediyorum. Ürüne gelecek olursak çok sağlam ve kaliteli duruyor. Henüz denemedim ömür boyu götürmese de 30-40 yıl götürür rahat :))

Amazon fırsatları arasında yer alan Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, indirimli fiyatıyla burada sizi bekliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın