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Sosyal Medyayı Saran Yeni Akım: Sephora Advent Calender

etiket Sosyal Medyayı Saran Yeni Akım: Sephora Advent Calender

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
14.11.2024 - 12:44

Merakla beklenen Sephora Advent Calender 2024 Türkiye'ye geldi. Gelir gelmez de sosyal medya fenomenlerinin videolarına konu oldu Yeni akım haline gelen advent calender açma videoları, kozmetik severlerin ilgi odağında. 

Bu içerik 14.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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2024'ün Sephora Advent Calender'ını merakla bekleyen sosyal medya fenomenleri 1'den 24'e kadar sürpriz ürünlerle dolu olan kutuları açıp takipçileriyle paylaşıyor.

Sephora Advent Calender external

Bu Advent Calender'la makyajdan cilt bakımına, banyodan aksesuara kadar her türlü ürünle kapalı kutuları açmak çok keyifli.

Gerçekten insanı cezbediyor!😍

Sephora Collection ürünlerini keşfetmek veya yeniden kullanmak için de sevdikleriniz veya kendiniz için ideal bir hediye.

Sephora Advent Calender external
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