Sosyal Medyayı Saran Yeni Akım: Sephora Advent Calender

Merakla beklenen Sephora Advent Calender 2024 Türkiye'ye geldi. Gelir gelmez de sosyal medya fenomenlerinin videolarına konu oldu Yeni akım haline gelen advent calender açma videoları, kozmetik severlerin ilgi odağında.

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