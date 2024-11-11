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Her Bütçeye Uygunu Var: 10.000 TL Altından 20.000 TL Üstüne En Çok Satan Cep Telefonu Tavsiyeleri

etiket Her Bütçeye Uygunu Var: 10.000 TL Altından 20.000 TL Üstüne En Çok Satan Cep Telefonu Tavsiyeleri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 16:55

Cep telefonunu yenilemek isteyenler için harika fırsatlarla tekrar karşınızdayız. Yılın telefon değişimi için en elverişli dönemi sonunda başladı. ❤️‍🔥❤️‍🔥

Üstelik bu modellerin en ekonomiği de en pahalısı da çok satanlar listelerinde başı çekiyor. Yani bütçe aralığınız ne kadar olursa olsun, bu listeden kendinize en uygun cep telefonu modelini bulmanız mümkün. 🚀

O halde gelin kalitesi, tasarımı ve performansıyla herkesin beğendiği çok satan modellere bakalım! 👇👇👇

Bu içerik 11.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
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1. 10.000 TL Altı Telefonlar

1. 10.000 TL Altı Telefonlar

Amazon Prime'de Muhteşem Kasım'a özel 10.000 TL altına alınacak harika telefonlar var. İşte onlar arasında öne çıkanlar:

Samsung Galaxy A15 

Fiyat Prime indirimleriyle şu an 8.999 TL.

Xiaomi Redmi Note 12 

Fiyat 9.595 TL'den 8.549,10 TL'ye kadar düşüyor.

Oppo A60

Prime üyeleri için 9.423 TL'den 8.199 TL'ye inmiş durumda.

Samsung Galaxy A06

Şimdi 7.000 TL'den 6.429 TL'ye düşüyor.

Redmi 13 8GB

Fiyat indirimde 8.849 TL.

Diğer avantajlı telefon fırsatlarını buradan incelemeyi unutmayın.

2. 10.000 - 15.000 TL Arası Telefonlar

2. 10.000 - 15.000 TL Arası Telefonlar

Bütçeniz kısıtlıysa 15.000 TL altına en iyi telefonları da Prime'da bulabilirsiniz.

Samsung Galaxy A35 5G

Prime üyelerine özel indirimli fiyatı 13.499 TL!

Casper VIA A40

Şu an alırsanız fiyatı 10.699 TL!

TECNO Spark 20 PRO

Fiyat 12.298,99 TL yerine 11.399 TL.

Redmi Note 13 Pro 8 GB

Prime özel fiyatı 13.504,08 TL.

Samsung Galaxy A25 5G

Bu ürünü indirimle 

10.949 TL'ye alabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

3. 15.000 - 20.000 TL Arası Telefonlar

3. 15.000 - 20.000 TL Arası Telefonlar

Amazon kullanıcıları elektronik alışverişlerinde çok şanslı. 20.000 TL altındaki en iyi fiyat/performans ürünlerden bazıları şunlar:

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Fiyatı: 16.929,12 TL.

NOTHING Phone (2a)

Fiyatı Prime'a özel 18.299 TL.

Honor X9B 5G

Fiyat 16.899 yerine 15.261,58 TL'ye kadar gerilemiş.

Samsung Galaxy A55 5G

Fiyatı 17.699 TL.

Honor X9B 5G 12GB Ram 256 GB

Fiyat indirimde 17.499 TL yerine 15.261 TL oluyor.

Aynı kategorideki diğer çok satan ürünler için buraya tıklamayı unutmayın.

4. 20.000 - 50.000 TL Arası Telefonlar

4. 20.000 - 50.000 TL Arası Telefonlar

Orta-üst segment telefonlarda Amazon fiyatları 20.000 - 50.000 TL arası değişiyor. Bütçeniz biraz genişse aşağıdaki modelleri inceleyebilirsiniz!

POCO X6 Pro 5G

Normalde 20.000 TL üzeri fiyatlanan Poco'nun bu modelinde şu an kaçmaz fırsatlar var. Teklifleri hemen inceleseniz iyi olur!

Poco F6 Pro

Fiyat Prime kullanıcılarına özel 33.999'den 31.499 TL'ye düşüyor.

Samsung Galaxy S21 FE

Fiyat: 24.699 TL.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

Fiyat %10 indirimle 24.999 TL'den 22.384 TL'ye iniyor.

Apple iPhone 14 (456 GB)

Bu muhteşem üründe fiyat 49.999 TL.

İstek listelerine en çok eklenen diğer ürünlere buradan bakmayı unutmayın!

5. 50.000 TL ve Üzeri Telefonlar

5. 50.000 TL ve Üzeri Telefonlar

50.000 TL ve üzeri telefonlar kalitesi ve tasarımıyla kendini kanıtlamış modellerden oluşuyor. Ama Amazon'da bu üst segment telefonları bile şu avantajlı dönemde daha uyguna getirmeniz mümkün.

Apple iPhone 16 Pro Max

Serinin bu son modeli için fiyat 109.999 TL.

Samsung Galaxy S24 (256 GB)

Fiyatı 61.696 TL'den 57.266 TL'ye iniyor. Asla kaçmaz!

Apple iPhone 14 Plus (128 GB)

Fiyat Prime üyelerine özel 51.892,80 TL.

Apple iPhone 15 (256 GB)

Fiyatı: 58.799 TL.

Samsung Galaxy Z Flip6

Bu harika katlanır telefonda fiyat 51.619 TL.

Diğer favori telefonlar için bu listeyi incelemeyi unutmayın!

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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