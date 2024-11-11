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Her Bütçeye Uygunu Var: 10.000 TL Altından 20.000 TL Üstüne En Çok Satan Notebook Tavsiyeleri

etiket Her Bütçeye Uygunu Var: 10.000 TL Altından 20.000 TL Üstüne En Çok Satan Notebook Tavsiyeleri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 17:47

Yılın en çok satan ve en beğenilen çeşit çeşit notebook modeli hiç olmadığı kadar uygun fiyatlı. Amazon Prime'a özel 10.000 TL'den başlayan fiyatlarla gelen bu ürünler işinize çok yarayacak. Günlük kullanımdan okul ve iş hayatına kadar her tür işlem için elverişli ürünlerin hepsini bu listede bulabilirsiniz. 

İşte her biri tam bir fiyat/performans ürünü olan o notebook çeşitleri! 👇👇👇

Bu içerik 11.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
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10.000 TL Altı Notebook Modelleri

10.000 TL Altı Notebook Modelleri

10.000 TL gibi minimum bütçeyle bile sorunsuz çalışan notebook modelleri bulabilirsiniz. Daha çok günlük işlerde ve not alma gibi basit işlemlerde işinize yarayacak ürünlerden bazıları burada!

Acer Aspire 3, 15.6 inç, 256 GB SSD

Fiyatı Amazon Prime üyelerine özel sadece 8.299,00 TL.

Lenovo IdeaPad 1,15.6 inç, 128 GB SSD

Fiyatı şimdi alırsanız 7.499 TL.

ASUS 15.6 inç, 256 GB SSD

Fiyat 9.997 TL iken sakın kaçırmayın!

HP 15, 15,6 inç, 256 GB SSD

Prime'a özel 7.999 TL fırsatı incelemeye değer.

Asus Notebook Laptop,128 GB SSD, Win11

Fiyatı sadece 8.199 TL.

Çok Satanlar listesini incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Bu sırada sepette ek fırsatlarını incelemeyi de unutmayın!

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

10.000 - 15.000 TL Arası Notebook Modelleri

10.000 - 15.000 TL Arası Notebook Modelleri

Her biri fiyat/performans olan 10.000 - 15.000 TL arası notebook çeşitleri günlük işlerden ofis görevlerine kadar bir dizi işlemde hızınızı artırabilir. Eğer yüksek performansı, hafızası ve geniş görev tanımlarıyla bütçe dostu modeller arıyorsanız aşağıdaki ürünlerine mutlaka bakmalısınız.

HP 15 Dizüstü Bilgisayar, 15,6 inç, 256 GB SSD

Fiyat 10.899 TL. Stoklar tükenmeden bakmayı unutmayın!

ASUS Vivobook 15, 15.6 inç FHD, 512GB SSD

Fiyatı Prime üyeliğinde 13.386,80 TL yerine 12.499 TL'ye geriliyor.

Lenovo IdeaPad Slim,15.6 inç, 512 GB SSD

Fiyatı: 14.499 TL.

Acer TravelMate P2, 15.6 inç, 512 GB

Fiyat Amazon'a özel 12.899 TL.

HP 250, 15.6 inç, 512GB SSD

Fiyatı şimdi alırsanız 12.999 TL.

15.000 - 20.000 TL Arası Notebook Modelleri

15.000 - 20.000 TL Arası Notebook Modelleri

Bütçenizi biraz esnetmeye hazırsanız harika özellikli laptop ve notebook çeşitleri sizleri bekliyor. Çünkü bu ürünlerin hepsi kullanıcı memnuniyeti yüksek olanlar arasından seçildi!

Lenovo V15, 15.6 inç, 512GB SSD  Full HD

Fiyatı 15.299 TL.

MSI NB MODERN 15, 15.6 FHD, 512GB SSD

Fiyatı Prime özelinde 18.999 TL'den 15.499 TL'ye kadar düşüyor. Tükenmeden kapın!

HP 250 G9,15.6 inç, Full HD

Fiyatı şu an 16.999 TL. Kaçırmayın!

Lenovo ThinkBook G6, 14 inç, 512 GB SSD

Fiyat şu an alırsanız 18.999 TL.

Lenovo V15, 512GB SSD, 15.6 inç

Bu güçlü cihazda fiyat 21.999 TL'den 19.999 TL'ye kadar gerilemiş. Mutlaka bakın!

Hızlı tükenenler avantajlı ürünlere buradan bakmayı ihmal etmeyin!

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

20.000 TL ve Üzeri Notebook Modelleri

20.000 TL ve Üzeri Notebook Modelleri

Kendi kategorisinin en iyisi notebook modellerinin tümü ileri seviye işlemler için elverişli. Uzun süreli kullanımlarda bile güçlü ve kesintisiz bir deneyim arıyorsanız sizin ürünleriniz bunlar olabilir.

Apple 2024 M3 çipli, 13 inç MacBook Air Laptop, 256 GB SSD

Şimdi indirimde fiyatı 41.489 TL'ye geliyor.

MSI KATANA 17, 17.3 inç FHD, 1TB SSD

Fiyatı 48.999 TL'den 46.999 TL'ye düşüyor.

HP Victus, 16.1inç FHD, 1 TB SSD

Bu canavar için fiyat 55.999 TL. Segmentine göre çok iyi!

Lenovo IdeaPad Gaming 3, 15.6 inç, 512 GB SSD

Fiyat Prime için 23.999 TL.

ASUS TUF Gaming Dizüstü Bilgisayar, 15.6 inç, 512 GB SSD

Fiyat 28.499 TL'ye kadar inmiş.

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Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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