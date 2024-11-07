Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik
Kulaklık Almanın Tam Zamanı! Kasım Fırsatlarından Seçtiğimiz İndirimli Bluetooth Kulaklıklar

etiket Kulaklık Almanın Tam Zamanı! Kasım Fırsatlarından Seçtiğimiz İndirimli Bluetooth Kulaklıklar

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 14:26

Profesyonel kullanım için bir bluetooth kulaklık mı arıyorsunuz? Ya da metroda gürültüden sıyırılıp müziğin keyfini mi çıkarmak istiyorsunuz? Belki de trafikte görüşmelerinizi yaparken net seslerle iletişim kurabileceğiniz bir kulaklığa ihtiyacınız var. Merak etmeyin listemizde herkese göre bir kulaklık var. Kasım indirimlerinden sizin için seçtiğimiz ve kullanıcı yorumlarını eklediğimiz bluetooth kulaklıklara bakmadan alışverişinizi tamamlamayın! 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 07.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Huawei Freeclip Mor Renk Bluetooth Kulaklık

Huawei Freeclip Mor Renk Bluetooth Kulaklık

İndirimli fiyatı 4749 TL.

Farklı renkleri de var ancak onların fiyatının daha yüksek olduğunu belirtmekte fayda var.

Süper uzun pil ömrü ve rahatlığı ile kullanıcılarını mest eden bir kulaklık.

Huawei Freeclip Mor Renk Bluetooth Kulaklık

'Hayatımda kullandığım en rahat kulaklık. Daha önce Apple kulaklık kullanıyordum ama 1 saatten fazla kulağımda kalsa rahatsız etmeye başlıyordu. Freeclip’in ise kulağımda olduğunu unutuyorum. Çok kullanışlı ve kulağımda da çok şık duruyor :) ses kalitesi oldukça iyi, telefondayken ya da toplantıda karşı tarafa sesim gayet net gidiyormuş. Kullanım süresi de fazlasıyla yeterli. '

Bluetooth kulaklıkların hepsine göz atmak istersen buraya tıklaman yeterli.

Hepsiburada

Apple Airpods 4. Nesil Bluetooth Kulaklık

Apple Airpods 4. Nesil Bluetooth Kulaklık

Apple AirPods 4. Nesil, kulağa rahat oturması ve iyi ses kalitesi ile dikkat çeken bir ürün.

Bu tasarımda ilk kez aktif gürültü engelleme seçeneği de bulunuyor.

Fiyatı 6399 TL.

Apple Airpods 4. Nesil Bluetooth Kulaklık

'Ses kalitesi güzel. Kulağa oturuyor. Kesinlikte tavsiye ederim.'

Bluetooth kulaklıkların hepsine göz atmak istersen buraya tıklaman yeterli.

Hepsiburada

Xiaomi Buds 5 - Siyah Kulak İçi Kulaklık

Xiaomi Buds 5 - Siyah Kulak İçi Kulaklık

Şarj kutusuyla 39 saat pil ömrüne sahip hafif bir kulaklık.

Fiyatı indirimde 3660 TL.

Xiaomi Buds 5 - Siyah Kulak İçi Kulaklık

'Şimdi size şöyle anlatayım kulaklık lastik siz olduğundan öyle aman aman bir ses performansı beklemeyin. Ama benim kulaklarımın içi yara oluyor, bu sebeple mecburen aldım ama beğendim yani dışarıya bağlantın kesilmiyor ama öyle dışarıdan çok da gürültü gelmiyor. Ayrıca sesim karşıya çok iyi gidiyor ben çok beğendim. Yani benim gibi olanlara tavsiye ederim.'

Bluetooth kulaklıkların hepsine göz atmak istersen buraya tıklaman yeterli.

Hepsiburada

Samsung Galaxy Buds 2 Bluetooth Kulaklık

Samsung Galaxy Buds 2 Bluetooth Kulaklık

Samsung Galaxy Buds 2 Bluetooth Kulaklık, ses kalitesi, malzeme kalitesi ve şarj süresi ile kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Aktif gürültü önleme ve bağlantı stabilitesi de öne çıkan özellikleri arasında. 

Farklı renkleri de var.

Samsung Galaxy Buds 2 Bluetooth Kulaklık

'Kulaklığı yaklaşık 2 aydır kullanıyorum, ses kalitesi gayet güzel hele ki bu fiyat bandındaki bir kulaklığa göre mikrofona gelecek olursak yaptığım telefon görüşmeleri vs ile deneyimlediğim kadarıyla mikrofonları gayet iyi iş çıkarıyor konuşurken dış gürültüler 2. Mikrofon tarafından engellenip karşıya sesiniz daha net ve temiz bir şekilde gidiyor. Şarj konusundaki deneyimlerim ise 1 saat gibi bir sürede kulaklıkların ve kutunun şarjı doluyor kulaklığı günlük hayatımda 5-6 saat gibi bir süre kullanıyorum ve beni 3-4 gün idare ediyor buda gayet başarılı (kablosuz şarj özelliği de mevcut). '

Bluetooth kulaklıkların hepsine göz atmak istersen buraya tıklaman yeterli.

Hepsiburada

Haylou Freebuds OW01 Tws Bluetooth Kulaklık

Haylou Freebuds OW01 Tws Bluetooth Kulaklık

Ultra uzun pil ömrü, su ve toz geçirmez özelliği ve kristal netlikte aramalar için ihtiyacınız olan kulaklık.

Fiyatı 2475 TL.

Haylou Freebuds OW01 Tws Bluetooth Kulaklık

'Çok güzel bir kulaklık kaliteli ve şık..'

Bluetooth kulaklıkların hepsine göz atmak istersen buraya tıklaman yeterli.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dyson Ontrac Kulaklık

Dyson Ontrac Kulaklık

Şık ve kaliteli.55 saate kadar çalışma süresi ile kesintisiz dinleme olanağı sunan kulaklığın gelişmiş aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği de bulunuyor. 

Kişiselleştirilebilir dış kapaklar ve kulaklık yastıkları da mevcut.

Fiyatı 19.999 TL.

Dyson Ontrac Kulaklık

Bluetooth kulaklıkların hepsine göz atmak istersen buraya tıklaman yeterli.

Hepsiburada

Bose QuietComfort Earbuds II Kablosuz Kulak İçi Gürültü Giderme Kulaklığı

Bose QuietComfort Earbuds II Kablosuz Kulak İçi Gürültü Giderme Kulaklığı

Müzik dinlemenin keyfine varacaksınız.

Gürültü giderme özelliği ile çok beğenilen kulaklığın şarj kutusunda ekstradan üç tam şarjlık enerji daha bulunmaktadır. Uzun şarj için vaktiniz yoksa 20 dakikalık bir şarj 2 saatlik kullanım sunar.

İndirimli fiyatı 9999 TL.

Bose QuietComfort Earbuds II

'Ses kalitesi ve gürültü giderme muhteşem. Uzun süre şarj gidiyor ama telefon görüşmelerinde dışarıdan çok ses alıyor ve görüşme kalitesi düşüyor. Ne beklediğinize bağlı ama müzik dinlemek için ise kesinlikle her kuruşunu hak ediyor.'

İndirimdeki kulaklıkların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsin.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon

JBL Tune FLEX NC Kulakiçi TWS Kulaklık

JBL Tune FLEX NC Kulakiçi TWS Kulaklık

JBL kalitesi...

IPX4 su direnci ve ter geçirmezlik özelliği bulunan ses kalitesinin gayet başarılı olduğu bir kulaklık.

İndirimli fiyatı 2159 TL.

JBL Tune FLEX NC Kulakiçi TWS Kulaklık

'Ses kalitesi gayet güzel. Spor salonunda falan gayet sesleri izole edip müziğe odaklıyor sizi. Kutunun içinde kulak yapınıza uygun aparatları ile geliyor.'

İndirimdeki kulaklıkların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsin.

Amazon

Samsung Galaxy Buds3 Pro Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Samsung Galaxy Buds3 Pro Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Ses kalitesi mükemmel tasarımı şık bir kulaklık.

Bu kulaklık ile ayrı ayrı kontrol edilebilen woofer ve weeter ile olağanüstü Hi-Fi ses kalitesini deneyimleyebilirsiniz.

Prime üyelerine özel indirimli fiyatı 7.299 TL.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Buds3 Pro Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

'Anlatmaya gerek yok harika ilk defa bir kulaklıkta karşı taraf sesin gelmiyor kulaklıktan mı konuşuyorsun hoparlör mü açık falan filan gibi şeyler demedi. Müzik kalitesini zaten anlatmaya gerek yok ama şarjı Galaxy Buds 2 Pro'dan daha az gidiyor.'

İndirimdeki kulaklıkların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsin.

Amazon

Bowers & Wilkins PX8 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Bowers & Wilkins PX8 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

En iyisini isteyenlerin seçimi...

Bowers & Wilkins Px8 kulaklıklar, ses kalitesini korurken istenmeyen davetsiz misafirleri engelleyen aktif gürültü azaltma için altı mikrofon kullanır. Bu mikrofonların titiz konumlandırılması ve açısı mükemmel bir konuşma kalitesi sağlar.

Prime üyelerine özel indirimli fiyatı 27.179 TL.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bowers & Wilkins PX8 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

'Sahip olduğum en iyi kulaklık. Bence AirPods max'dan daha iyi.'

İndirimdeki kulaklıkların hepsini görmek için buraya tıklayabilirsin.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın