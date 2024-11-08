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Kasım Fırsatlarından Seçtik! Bilgisayar ve Monitörlerde Kaçırılmayacak İndirim

etiket Kasım Fırsatlarından Seçtik! Bilgisayar ve Monitörlerde Kaçırılmayacak İndirim

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 18:58

Kasım İndirimleri elektronik tutkunları için harika fırsatlarla devam ediyor! Lenovo, LG, Acer, HP ve MSI da dahil olmak üzere her kullanıcıya uygun bilgisayar ve monitör seçeneklerini incelemenin tam zamanı. Çünkü avantaj rüzgarı gaming bilgisayarlardan günlük kullanıma uygun modellere kadar bir dizi farklı seçeneği kapsıyor. Üstelik sepette %5’e indirime ek indirimler var!

İşte ihtiyacınız olan tüm indirimli bilgisayar ve monitör modelleri!

Bu içerik 08.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Acer Aspire 5 I5-12450H 16 GB 512 GB SSD Taşınabilir Bilgisayar

Acer Aspire 5 I5-12450H 16 GB 512 GB SSD Taşınabilir Bilgisayar

  • Ekran Çözünürlüğü: 1920x1080

  • İşlemci: 12450H

  • İşlemci Tipi: Intel Core I5

  • Ekran Kartı: İntel UHD

  • SSD: 512 GB

  • Ram: 16 GB

Acer Aspire gelişmiş özellikleriyle günlük kullanımda harikalar yaratan bir model. Güçlü işlemcisi ve yüksek hafıza kartı sayesinde her tür yazı, not alma, çizim yapma gibi işlemlerde rahat bir kullanım sunuyor. Bu nedenle günlük işlerde veya ofis, ders amacıyla kullanmak için bilgisayar arıyorsanız şu an sepette %5 indirimli olan bu modeli incelemenizde fayda var.

Fiyatı: 15.499 TL! 

Diğer Acer marka bilgisayarlar için buraya tıklayabilirsiniz.

Acer Aspire 5 I5-12450H 16 GB 512 GB SSD Taşınabilir Bilgisayar

Hepsiburada

Samsung 32" 75Hz LED Curved Monitör

Samsung 32" 75Hz LED Curved Monitör

  • Ekran Çözünürlüğü: 1920x1080

  • Ekran Büyüklüğü: 32 inç

  • Yenileme Hızı: 75 Hz

  • Görüntü Oranı: 16/9 (Geniş Ekran)

  • Renk Sayısı: 16,7 milyon

  • Sync: FreeSync

Samsung'un 32 inçlik kavisli monitörü, geniş ekranıyla kullanıcıları içine çeken bir tasarıma sahip. Yüksek çözünürlüğü ve renk sayısı sayesinde canlı görüntüler sunan ürün, aynı zamanda göz yorma önleyici teknolojiyle donatılmış. Bu sayede daha konforlu bir kullanım sunuyor. Yüksek ekran yenileme hızı ise hem oyun hem video izleme keyfini kat kat artırıyor. Duvara monte ederek kullanıma da uygun olan bu ürüne bayılacaksınız.

Fiyatı: 6.099 TL! Tükenmeden alın!

Diğer Samsung monitörlerine buradan bakabilirsiniz.

Samsung 32' 75Hz LED Curved Monitör

Hepsiburada

LG Ultragear 23.8'' 180Hz Full Hd IPS Gaming Monitör

LG Ultragear 23.8'' 180Hz Full Hd IPS Gaming Monitör

  • Ekran Çözünürlüğü: 1920x1080

  • Ekran Büyüklüğü: 23,8 inç

  • Yenileme Hızı: 180 Hz

  • Görüntü Oranı: 16/9 (Geniş Ekran)

  • Renk Sayısı: 16,7 milyon

  • Sync: G-Sync Compatible

LG Ultragear, 180 Hz gibi oldukça yüksek bir ekran yenileme hızına sahip. Böylece oyun oynama ve video izleme esnasında takılma yapmadan kesintisiz bir deneyim sunuyor. Geniş ekran ölçüleri ve renk derinliği ise capcanlı görüntüler sağlıyor. Eğer video izleme, oyun oynama veya çizim yapma amacıyla kullanılacak genel bir ürün arıyorsanız sizin modeliniz bu.

Fiyatı: 3.799 TL. Oldukça uygun!

LG markalı diğer monitörler için buraya tıklamayı unutmayın.

LG Ultragear 23.8'' 180Hz Full Hd IPS Gaming Monitör

Hepsiburada

HP Victus 16-S0032NT 16GB 512GB SSD Taşınabilir Bilgisayar

HP Victus 16-S0032NT 16GB 512GB SSD Taşınabilir Bilgisayar

  • Ekran Çözünürlüğü: 1920x1080

  • İşlemci: 7. Nesil

  • İşlemci Tipi: AMD Ryzen 5

  • Ekran Kartı: GDDR6

  • SSD: 512 GB

  • Ram: 16 GB

HP Victus, AMD Ryzen 5 gibi yüksek performans işlemler için geliştirilmiş oldukça güçlü bir işlemciye sahip. Böylece en fazla enerji ve kaynak gerektiren işlemleri bile zorlanmadan tamamlıyor. Bu nedenle gaming kullanıcıları ve sık sık çizim programı kullananlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. İdeal ebatları ve ağırlığı ise onu taşınabilir bilgisayar kategorisinin en favori ürünlerinden biri haline getiriyor.

Fiyatı: 25.839,05 TL! Bu fiyata bir daha zor düşer!

Diğer HP ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

HP Victus 16-S0032NT 16GB 512GB SSD Taşınabilir Bilgisayar

Hepsiburada

Lenovo Nb Ryzen-5 16GB 512SSD Dizüstü Bilgisayar

Lenovo Nb Ryzen-5 16GB 512SSD Dizüstü Bilgisayar

  • Ekran Çözünürlüğü: 1920x1080

  • İşlemci: 7. Nesil

  • İşlemci Tipi: AMD Ryzen 5

  • Ekran Kartı: AMD Radeon 610 M

  • SSD: 512 GB

  • Ram: 16 GB

Lenovo'nun bu ürünü günlük işlemler ve ofis kullanımları için en ideal bilgisayarlardan biri. Hem hafifliği hem de ince tasarımı kullanımı daha da rahat hale getiriyor. Günlük uygulamalar için yeterli işlemcisi ve belleği ise her tür ofis ve ders gereksinimini hızla karşılamaya yarıyor.

Fiyatı: 12.149,55 TL. Gayet ekonomik, tükenmeden kapın!

Diğer Lenovo ürünlerine buradan bakmayı ihmal etmeyin!

Lenovo Nb Ryzen-5 16GB 512SSD Dizüstü Bilgisayar

Hepsiburada
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MSI VECTOR 16 HX Intel Core i7 16GB 1TB SSD Taşınabilir Bilgisayar

MSI VECTOR 16 HX Intel Core i7 16GB 1TB SSD Taşınabilir Bilgisayar

  • Ekran Çözünürlüğü: 1920x1080

  • İşlemci: 13700HX

  • İşlemci Tipi: Intel Core i7

  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 4080

  • SSD: 1 TB

  • Ram: 16 GB

MSI Vector, kusursuz performansı ve üstün tasarımıyla baş döndüren bir ürün. Uzun süreli kesintisiz kullanımlarda bile sorunsuz çalışan cihaz, tam bir canavar. Bu nedenle üstün oyun deneyimi, modelleme ve render işlemleri için sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle profesyonel kullanıcılar bu fırsatı kaçırmasın.

Fiyatı: 73.956,55 TL. Bu kadar yüksek bir performans için normal bir fiyat olduğunu söylememiz gerek!

Diğer MSI bilgisayarları için buraya tıklamayı unutmayın!

MSI VECTOR 16 HX Intel Core i7 16GB 1TB SSD Taşınabilir Bilgisayar

Hepsiburada

Asus Tuf Gaming Ryzen 7 16 GB 512 GB SSD Taşınabilir Bilgisayar

Asus Tuf Gaming Ryzen 7 16 GB 512 GB SSD Taşınabilir Bilgisayar

  • Ekran Çözünürlüğü: 1920x1080

  • İşlemci: 7435HS

  • İşlemci Tipi: AMD Ryzen 7

  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 4060

  • SSD: 512 GB

  • Ram: 16 GB

AMD Ryzen 7 işlemcisiyle yüksek performans gerektiren işlemleri bile kısa sürede tamamlayan Asus Tuf, orta-yüksek iş yüküne sahip her kullanıcıya hitap eden bir cihaz. Oyun, video, modelleme, edit gibi bir dizi uygulamada harika bir performans çıkarıyor. Işıklandırmalı tuşları ve tasarımı ise özellikle gece kullanımında deneyimi mükemmelleştiriyor.

Fiyatı: 37.999,05 TL. Kendi skalasına göre gayet iyi bir fiyata düşmüş durumda!

Markanın diğer ürünlerine buradan bakabilirsiniz.

Asus Tuf Gaming Ryzen 7 16 GB 512 GB SSD Taşınabilir Bilgisayar

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Dell G15 Intel Core i7-13650HX 16GB 1TB SSD Ubuntu Gaming Laptop

Dell G15 Intel Core i7-13650HX 16GB 1TB SSD Ubuntu Gaming Laptop

  • Ekran Çözünürlüğü: 1920x1080

  • İşlemci: 13. Nesil

  • İşlemci Tipi: Intel Core i7

  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 4060

  • SSD: 1 TB

  • Ram: 16 GB

Dell Ubuntu, her şekilde kişisel bir oyun tarzı geliştirmek isteyenlere hitap eden bir cihaz. Modern görünümü ve aydınlatmalı klavyesi bu cihazın en beğenilen özelliklerinden. Cihaz ayrıca kişiselleştirmeye uygun bir dizi ayara sahip. Özel tasarımı ise retro ve nostaljik bir hava sunuyor. Her düğmeye özel ayar tanımlama artısı sunan bu cihaz, oyun deneyimini mümkün olan en iyi haline getirmeyi amaçlıyor. Dolayısıyla performans anlamında kusursuzluk sunuyor.

Fiyatı: 43.599,30 TL. Bu fırsat kaçmaz!

Dell G15 Intel Core i7-13650HX 16GB 1TB SSD Ubuntu Gaming Laptop

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MSI 24.5" G255PF IPS 180HZ Adaptive-Sync Pivot Gaming Monitor

MSI 24.5" G255PF IPS 180HZ Adaptive-Sync Pivot Gaming Monitor

  • Ekran Çözünürlüğü: 1920x1080

  • Ekran Büyüklüğü: 24.5 inç

  • Yenileme Hızı: 180 Hz

  • Görüntü Oranı: 16/9 (Geniş Ekran)

  • Renk Sayısı: 16,7 milyon

  • Sync: Adaptive-Pivot

MSI markalı bu gaming monitör, 180 Hz ekran yenileme hızı ve adaptive-pivot senkronizasyon teknolojisiyle oyun deneyimini mükemmelleştiriyor. Ultra akıcı oyunlar için geliştirilen ürün her seferinde ultra berrak ve parlak sahneler sunuyor. Böylece rakiplerle rekabeti avantaja dönüştürüyor. Özellikle gerçek zamanlı strateji ve spor oyunlarında harikalar yaratmanızı sağlayan bu teknolojik cihaz, her yöne dönebildiğinden isteğe göre konumlandırılabiliyor.

Fiyatı: 4.698,85 TL. Kendi segmentine göre oldukça avantajlı!

Diğer MSI monitörler burada!

MSI 24.5' G255PF IPS 180HZ Adaptive-Sync Pivot Gaming Monitor

Hepsiburada

Dell G2524H 25 inç 280Hz Full HD Adaptive Sync IPS Gaming Monitör

Dell G2524H 25 inç 280Hz Full HD Adaptive Sync IPS Gaming Monitör

  • Ekran Çözünürlüğü: 1920x1080

  • Ekran Büyüklüğü: 25 inç

  • Yenileme Hızı: 280 Hz

  • Görüntü Oranı: 16/9 (Geniş Ekran)

  • Renk Sayısı: 16,8 milyon

  • Sync: Adaptive-Sync

Dell'in bu gaming monitörü türünün en iyisi. 280 Hz gibi ultra hızlı ekran yenileme hızı, 6,8 milyonluk renk skalası ve oyun akışını mükemmelleştiren adaptive-sync teknolojisi başka çok az üründe mevcut. 178 derece görüntüleme açısına sahip olan ürün pek çok gamer'ın ilk tercihleri arasında. Hiçbir işareti kaçırmamanızı sağlayan ve oyunun tam olarak içine girmenizi sağlayan bu teknolojiye bayılacaksınız.

Fiyatı: 7.019,55 TL. Bu kaliteye bu fiyat gayet makul!

Markanın diğer ürünlerine buradan bakabilirsiniz.

Dell G2524H 25 inç 280Hz Full HD Adaptive Sync IPS Gaming Monitör

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Asus VP249QGR 23.8" 144Hz FreeSync Full HD IPS Monitör

Asus VP249QGR 23.8" 144Hz FreeSync Full HD IPS Monitör

  • Ekran Çözünürlüğü: 1920x1080

  • Ekran Büyüklüğü: 23,8 inç

  • Yenileme Hızı: 144 Hz

  • Görüntü Oranı: 16/9 (Geniş Ekran)

  • Renk Sayısı: 16,7 milyon

  • Sync: FreeSync

Tam bir fiyat/performans olan Asus IPS monitör, her tür oyun ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiş modeller arasında. LED arka plan aydınlatması, duvar montajına uygun tasarımı ve Freesync teknolojisi sayesinde oyun deneyimini harika bir noktaya taşıyor. Ayrıca en ince hareketi bile kesintisiz ve net şekilde görmenizi sağlıyor. 

Fiyatı: 3.894,05 TL. Tükenmeden alın!

Diğer Asus monitörlere buradan bakabilirsiniz.

Asus VP249QGR 23.8' 144Hz FreeSync Full HD IPS Monitör

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Huawei Matebook 14 Intel Core i5-1240P 512GB SSD Taşınabilir Bilgisayar

Huawei Matebook 14 Intel Core i5-1240P 512GB SSD Taşınabilir Bilgisayar

  • Ekran Çözünürlüğü: 2160x1140

  • İşlemci: 1240P

  • İşlemci Tipi: Intel Core I5

  • Ekran Kartı: Intel Iris Xe Graphics

  • SSD: 512 GB

  • Ram: 16 GB

Huawei Matebook 14, zarif tasarıma ve güçlü performansa sahip bir ürün. Bu nedenle ofis işlemlerinde, günlük kullanımda, modelleme veya program kullanımı gerektiren her durumda harika iş çıkarıyor. Üstelik hafif yapısı gereği kolayca taşınabiliyor. Etkileşimi yüksek hızlı arayüzü ise her işlemi daha kısa sürede tamamlamaya yardımcı oluyor.

Fiyatı: 29.279,02 TL. İdeal bir kullanım arıyorsanız bu ürünü mutlaka incelemelisiniz!

Diğer Huawei marka bilgisayarları buradan inceleyebilirsiniz.

Huawei Matebook 14 Intel Core i5-1240P 512GB SSD Taşınabilir Bilgisayar

Hepsiburada

Game Garaj Slayer4 7-4070 C2 Intel Core I7 1tb SSD Freedos Dizüstü Bilgisayar

Game Garaj Slayer4 7-4070 C2 Intel Core I7 1tb SSD Freedos Dizüstü Bilgisayar
app.hb.biz

  • Ekran Çözünürlüğü: 1920x1080

  • İşlemci: 14. Nesil

  • İşlemci Tipi: Intel Core i7

  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 4070

  • SSD: 512 GB

  • Ram: 16 GB

Üstün deneyim ve performans için geliştirilen Game Garaj'ın bu modeli, her tür zorlu işlemde sorunsuz çalışan bir cihaz. Her anlamda türünün en son teknolojisiyle donatıldığından kullancısına mükemmellik sunuyor. Klasik dizüstü bilgisayarlardan çok daha üstün bir hıza sahip olan bu ürün, özellikle yüksek yoğunluklu bir kullanıcıysanız sizin için hayat kurtarıcı olacak.

Fiyatı: 61.318,64 TL. Bu üstün performansa kesinlikle değer!

Markanın diğer ürünleri için buraya tıklamayı unutmayın!

Game Garaj Slayer4 7-4070 C2 Intel Core I7 1tb SSD Freedos Dizüstü Bilgisayar

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