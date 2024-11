Kasım Fırsatlarından Seçtik! Bilgisayar ve Monitörlerde Kaçırılmayacak İndirim

Ekran Çözünürlüğü: 1920x1080

İşlemci: 12450H

İşlemci Tipi: Intel Core I5

Ekran Kartı: İntel UHD

SSD: 512 GB

Ram: 16 GB

Acer Aspire gelişmiş özellikleriyle günlük kullanımda harikalar yaratan bir model. Güçlü işlemcisi ve yüksek hafıza kartı sayesinde her tür yazı, not alma, çizim yapma gibi işlemlerde rahat bir kullanım sunuyor. Bu nedenle günlük işlerde veya ofis, ders amacıyla kullanmak için bilgisayar arıyorsanız şu an sepette %5 indirimli olan bu modeli incelemenizde fayda var.

Fiyatı: 15.499 TL!

Diğer Acer marka bilgisayarlar için buraya tıklayabilirsiniz.

Acer Aspire 5 I5-12450H 16 GB 512 GB SSD Taşınabilir Bilgisayar