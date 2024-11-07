Kaçırılmayacak Fırsat: Apple iPhone 15 (512 GB) İndirimde!
Kaçırılmayacak Fırsat: Apple iPhone 15 (512 GB) İndirimde!
Son zamanların indirime girmesi en çok beklenilen cep telefonu Apple iPhone 15 (512 GB) pembe ve sarı rengiyle indirimde! Apple iPhone indirimi bekleyenler için Apple iPhone 15 (512 GB) pembe ve sarı şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.
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Bu içerik 06.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Uyarıları ve Canlı Etkinlikler’i hop diye gözünüzün önüne getiren Dynamic Island sayesinde başka bir şeyle ilgilenirken olan biteni kaçırmıyorsunuz. Kimin aradığını görmek, sizi almaya gelen aracı takip etmek, uçuş durumunuzu öğrenmek gibi birçok şeyi yapabiliyorsunuz.
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iPhone 15 renkle işlenmiş dayanıklı cam ve alüminyum tasarımla sunuluyor.
süper güçlü çip bilişimsel fotoğraf teknolojisi, akışkan Dynamic Island geçişleri ve Telefon konuşmaları için Ses İzolasyonu gibi gelişmiş özellikleri destekliyor. Ve inanılmaz verimli A16 Bionic çip, gün boyu süren müthiş bir pil ömrü sunuyor.
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