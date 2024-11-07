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Kaçırılmayacak Fırsat: Apple iPhone 15 (512 GB) İndirimde!

etiket Kaçırılmayacak Fırsat: Apple iPhone 15 (512 GB) İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
07.11.2024 - 13:21

Son zamanların indirime girmesi en çok beklenilen cep telefonu Apple iPhone 15 (512 GB) pembe ve sarı rengiyle indirimde! Apple iPhone indirimi bekleyenler için Apple iPhone 15 (512 GB) pembe ve sarı şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

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Bu içerik 06.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Uyarıları ve Canlı Etkinlikler’i hop diye gözünüzün önüne getiren Dynamic Island sayesinde başka bir şeyle ilgilenirken olan biteni kaçırmıyorsunuz. Kimin aradığını görmek, sizi almaya gelen aracı takip etmek, uçuş durumunuzu öğrenmek gibi birçok şeyi yapabiliyorsunuz.

Uyarıları ve Canlı Etkinlikler’i hop diye gözünüzün önüne getiren Dynamic Island sayesinde başka bir şeyle ilgilenirken olan biteni kaçırmıyorsunuz. Kimin aradığını görmek, sizi almaya gelen aracı takip etmek, uçuş durumunuzu öğrenmek gibi birçok şeyi yapabiliyorsunuz.

48 MP Ana kamera şimdi süper yüksek çözünürlükte çekimler yapıyor. Böylece müthiş ayrıntılara sahip çarpıcı fotoğraflar çekmek çok daha kolay hale geliyor. Optik kalitede 2 kat Telefoto’yu kullanarak mükemmel yakın çekimler yapabiliyorsunuz.

iPhone 15 renkle işlenmiş dayanıklı cam ve alüminyum tasarımla sunuluyor.

iPhone 15 renkle işlenmiş dayanıklı cam ve alüminyum tasarımla sunuluyor.

Suya, sıçramalara ve toza dayanıklı. Tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam bir materyal olan Ceramic Shield ön yüzeye sahip. 6.1 inç Super Retina XDR ekran iPhone 14’e kıyasla güneşte iki kata kadar daha aydınlık görünüyor.

süper güçlü çip bilişimsel fotoğraf teknolojisi, akışkan Dynamic Island geçişleri ve Telefon konuşmaları için Ses İzolasyonu gibi gelişmiş özellikleri destekliyor. Ve inanılmaz verimli A16 Bionic çip, gün boyu süren müthiş bir pil ömrü sunuyor.

süper güçlü çip bilişimsel fotoğraf teknolojisi, akışkan Dynamic Island geçişleri ve Telefon konuşmaları için Ses İzolasyonu gibi gelişmiş özellikleri destekliyor. Ve inanılmaz verimli A16 Bionic çip, gün boyu süren müthiş bir pil ömrü sunuyor.

Yeni USB-C konnektörü sayesinde iPhone 15’inizi şarj ettiğiniz kabloyla Mac’inizi veya iPad’inizi de şarj edebiliyorsunuz. Hatta iPhone 15’inizi Apple Watch veya AirPods şarj etmek için de kullanabiliyorsunuz.

İndirimden yararlanmak için buraya tıklayın.

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