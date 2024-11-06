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Süper Alışveriş Günlerinden Seçtik! Philips’in En Sevilen Kişisel Bakım Ürünleri

etiket Süper Alışveriş Günlerinden Seçtik! Philips’in En Sevilen Kişisel Bakım Ürünleri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
06.11.2024 - 15:17

Teknoloji devi Philips kalitesi ve uzun yıllar sorunsuz çalışan performansıyla herkesin gözdelerinden biri. Bu nedenle kasım ayının süper indirim günlerinde Philips'in kişisel bakım ürünleri de kapış kapış gidiyor. Her biri hem kullanışlı hem de yüksek performanslı olan bu favori listesine kesinlikle bakmanız gerek.

İşte yılın en çok beklenen indirim günlerinde herkesin favorilediği o ürünler!

Bu içerik 06.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Philips Lumea BRI921/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı ve Kaş Düzeltici

1. Philips Lumea BRI921/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı ve Kaş Düzeltici

Evde tüy alma derdini sonlandırmak için en iyi ürünlerden biri Philips'in BRI921/00 modeli. Kendi kalem düzelticisi ve çantasıyla birlikte gelen bu cihaz yüz, vücut, hassas bölge üzerinde kullanıma uygun. Aynı zamanda kaş epilatörü olarak devreye girmesi ise bizce devrim niteliğinde bir özellik.

Üstelik fiyatı şu an sadece 10.999 TL ve peşin fiyatına 9 taksit imkanı var. Asla kaçırılmaması gereken bir fırsat!

Philips Lumea BRI921/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı ve Kaş Düzeltici

Trendyol

2. Philips BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

2. Philips BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips'in vücut genelinde etkili performans gösteren tüy alma cihazı modellerinden bir diğeri de BRI950/00 serisi. Kablolu veya kablosuz kullanıma uygun olan bu cihaz 2 başlığa sahip ve vücut ile yüz üzerinde etkili. 12 ay gibi bir sürede vücut tüylerini giderme vaadi ise kesinlikle denemeye değer.

Fiyat şu an 13.699 TL. Üstelik yanında da çanta hediye!

Philips BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Trendyol

3. Philips Saç Şekillendirme Ve Kurutma Seti Bha301/00

3. Philips Saç Şekillendirme Ve Kurutma Seti Bha301/00

Philips'in saçları koruyarak şekillendiren bu teknolojik ürünüyle hala tanışmadınız mı? O zaman şu an tam sırası. Çünkü kendiliğinden argan yağı katkılı yapısı ile saçlara doğal olarak bakım yapan ürün 3 farklı aparatı ile çeşitli işlemler için kullanılabiliyor. Böylece saçları yakmadan şekillendirme imkanı sunuyor.

Fiyat şu an 1.419 TL yerine, 1.329 TL. Kesinlikle incelemeniz gerek!

Philips Saç Şekillendirme Ve Kurutma Seti Bha301/00

Trendyol

4. Philips Saç Şekillendirme Ve Kurutma Seti Bha530/00

4. Philips Saç Şekillendirme Ve Kurutma Seti Bha530/00

Philips Bha530/00 evde profesyonel saç şekillendirme için geliştirilmiş muhteşem bir ürün. 5 aparatı ile kurutma, düzleştirme, su dalgası gibi işlemler için kullanılan ürün ısıyı kendiliğinden optimum seviyede tutuyor. Üstelik argan yağı katkılı seramikleri saçları zedelemek şöyle dursun, aksine tüm gereksinim duyduğunuz bakımı yapıyor. 

Fiyat şu an tam sepete atmalık çünkü hem 2.789 TL hem de peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla geliyor.

Philips Saç Şekillendirme Ve Kurutma Seti Bha530/00

Trendyol

5. Philips Brı924/00 Lumea Lazer Epilasyon Ipl Tüy Alma Cihazı

5. Philips Brı924/00 Lumea Lazer Epilasyon Ipl Tüy Alma Cihazı

Philips tüy alma cihazlarındaki fırsatlar bitmiyor. Serinin BRI924/00 modeli de şu an gayet avantajlı. Koyu cilt tonları üzerinde bile uygulama üzerinden kolayca ayarlanarak etkili olan bu harika cihaz yanında yüz temizleme cihazıyla birlikte geliyor.

Fiyatı sadece 9.999 TL, yani 10.000 TL bile değil. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit imkanı mevcut. Harika!

Philips Brı924/00 Lumea Lazer Epilasyon Ipl Tüy Alma Cihazı

Trendyol
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6. Philips Sc1997/00 Lumea Lazer Epilasyon Ipl Tüy Alma Cihazı

6. Philips Sc1997/00 Lumea Lazer Epilasyon Ipl Tüy Alma Cihazı

Philips Sc1997/00 ekstra uzun kablosuyla dikkat çeken bir ürün. Bu sayede en uzak mesafede bile rahat kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca vücut, yüz, hassas bölgeye uygulanabiliyor. İlk 3 kullanımda tüy miktarında gözle görünür azalma sağlayan ürün muhteşem bir tasarıma da sahip.

Fiyat 9.299 TL, ayrıca önceki üründeki gibi peşin fiyatına 6 taksit imkanı mevcut!

Philips Sc1997/00 Lumea Lazer Epilasyon Ipl Tüy Alma Cihazı

Trendyol

7. Philips 3000 serisi Saç Düzleştiricisi

7. Philips 3000 serisi Saç Düzleştiricisi

Saçlarınızı elektriklenmeden ve yakmadan düzleştirmenin yolu bizce Philips'in bu şahane ürünü ile mümkün. Her sepetin favorisi olan üründe 2 ısı kademesi ve keratin bakım avantajı var. Ayrıca saçlardaki elektriklenmeyi önleyen iyon teknolojisi de mevcut. 

Fiyat ise tam sepete eklemelik. Çünkü sadece 1.129 TL. Asla kaçmaz bir fırsat!

Philips 3000 serisi Saç Düzleştiricisi

Trendyol

8. Philips Saç Düzleştirici Bhs732/00

8. Philips Saç Düzleştirici Bhs732/00

Eğer saç düzleştiricisinden beklentiniz saç düzleştirmekten çok daha fazlasıysa sizin ürününüz Bhs732/00 serisi. Çünkü ekstra uzun kablolu bu harika ürün hem kısa sürede ısınıyor hem de en düşük ısıyla saçları dümdüz yapıyor. Üstelik plaka tasarımı sayesinde saçlara dalga verirken de harika bir iş çıkarıyor.

UV korumalı ve argan yağı katkılı bu ürün şimdi kılıf hediyesiyle birlikte 2.999 TL. Üstelik peşin fiyatına taksit imkanı da var. Mutlaka bakın!

Philips Saç Düzleştirici Bhs732/00

Trendyol

9. Philips Saç Düzleştirici Bhs520/00

9. Philips Saç Düzleştirici Bhs520/00

Önceki modelle tasarım ve işlev bakımından benzerlik gösteren Bhs520/00 stokları en hızlı tükenen ürünlerden biri. Çünkü bukle özelliği, iyonik bakım ve argan yağı katkısı gibi avantajlara sahip. 12 farklı ısı kademesi ve çabuk ısınması sayesinde saçları sadece dakikalar içinde şekillendirmeye yarıyor.

Yanında çanta hediyesi bulunan bu son teknoloji ürün şu an sadece 2.189 TL'ye sizin olabilir. Tükenmeden koşun!

Philips Saç Düzleştirici Bhs520/00

Trendyol

10. Philips Düzleştirici Tarak Bhh880/00

10. Philips Düzleştirici Tarak Bhh880/00

Philips Bhh880/00 düzleştirici tarağı birçok kişinin hayatını kurtaran şahane bir ürün. Geniş tutma sapı sayesinde kolayca kullanılan bu üründe 2 farklı sıcaklık ayarı ve elektriklenmeyi önleyen seramik kaplama mevcut. Geniş fırça alanı ise saçları hem taramaya hem şekillendirmeye yarıyor, üstelik bu esnada saçlara gereksinim duyduğu canlandırıcı bakımı da yapıyor.

Türkiye'nin 1 numaralı tercihlerinden olan bu ürünü 1.619 TL'ye alabilirsiniz. İncelemeden geçmeyin deriz!

Philips Düzleştirici Tarak Bhh880/00

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