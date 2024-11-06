Süper Alışveriş Günlerinden Seçtik! Philips’in En Sevilen Kişisel Bakım Ürünleri
Süper Alışveriş Günlerinden Seçtik! Philips’in En Sevilen Kişisel Bakım Ürünleri
Teknoloji devi Philips kalitesi ve uzun yıllar sorunsuz çalışan performansıyla herkesin gözdelerinden biri. Bu nedenle kasım ayının süper indirim günlerinde Philips'in kişisel bakım ürünleri de kapış kapış gidiyor. Her biri hem kullanışlı hem de yüksek performanslı olan bu favori listesine kesinlikle bakmanız gerek.
İşte yılın en çok beklenen indirim günlerinde herkesin favorilediği o ürünler!
Bu içerik 06.11.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Philips Lumea BRI921/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı ve Kaş Düzeltici
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Philips BRI950/00 Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı
3. Philips Saç Şekillendirme Ve Kurutma Seti Bha301/00
4. Philips Saç Şekillendirme Ve Kurutma Seti Bha530/00
5. Philips Brı924/00 Lumea Lazer Epilasyon Ipl Tüy Alma Cihazı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Philips Sc1997/00 Lumea Lazer Epilasyon Ipl Tüy Alma Cihazı
7. Philips 3000 serisi Saç Düzleştiricisi
8. Philips Saç Düzleştirici Bhs732/00
9. Philips Saç Düzleştirici Bhs520/00
10. Philips Düzleştirici Tarak Bhh880/00
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın