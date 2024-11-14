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Bugün İndirimde Neler Var? Michael Kors Saat'ten Crocs Terliklere 14 Kasım 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Michael Kors Saat'ten Crocs Terliklere 14 Kasım 2024 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
14.11.2024 - 14:21

14 Kasım 2024 tarihinde, alışveriş severler için büyük bir fırsat günü! Karaca Rory ayaklı kek standından, Braun fön makinesine kadar birçok ürün indirimde. Unutmayın, bu fırsatlar sınırlı süreliğine geçerli. Bu nedenle, alışveriş listenizi hazırlayın ve bu muhteşem indirimleri kaçırmayın!

Bu içerik 14.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Michael Kors MK9149 Erkek Kol Saati

1. Michael Kors MK9149 Erkek Kol Saati

Dünyaca ünlü markaların saat ve takılarında yılın en büyük indirimleri başladı!

5.321 TL yerine 4.561 TL.

Michael Kors MK9149 Erkek Kol Saati

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2. Karaca Rory Ayaklı Kek Standı 19 Cm

2. Karaca Rory Ayaklı Kek Standı 19 Cm

Tekli serilerde evinizin setlerini oluşturun 2 al 1 öde fırsatını kaçırmayın!

Karaca Rory Ayaklı Kek Standı

Trendyol external

3. Braun BRHD435E HD4.3 IONTEC Difüzörlü Saç Kurutma ve Fön Makinesi

3. Braun BRHD435E HD4.3 IONTEC Difüzörlü Saç Kurutma ve Fön Makinesi

Braun saç bakım ürünlerinde kupon fırsatları!

Braun BRHD435E HD4.3 IONTEC Difüzörlü Saç Kurutma ve Fön Makinesi

Trendyol external

4. Yaya by Hotiç Hakiki Deri Siyah Erkek Günlük Bot

4. Yaya by Hotiç Hakiki Deri Siyah Erkek Günlük Bot

Kasım özel fiyatlarıyla kupon fırsatları!

Yaya by Hotiç Hakiki Deri Siyah Erkek Günlük Bot

Trendyol external

5. AC&Co / Altınyıldız Classics Erkek Oxford Siyah Düğmeli Yaka Kolay Ütülenebilir Pamuklu Slim Fit Dar Kesim Gömlek

5. AC&Co / Altınyıldız Classics Erkek Oxford Siyah Düğmeli Yaka Kolay Ütülenebilir Pamuklu Slim Fit Dar Kesim Gömlek

Altınyıldız'da fırsatlar devam ediyor! Üstelik tüm indirimlere ek 2 al %10 ekstra az öde.

Slim Fit Dar Kesim Gömlek

Trendyol external
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6. U.S. Polo Assn. Kadın Siyah Mont

6. U.S. Polo Assn. Kadın Siyah Mont

3.999,95 TL yerine sepette 1.999,97 TL.

U.S. Polo Assn. Kadın Siyah Mont

Hepsiburada external

7. Maxi-Cosi Pebble 360 Pro Dünyanın İlk Kızaklı, Araç Dışına Çıkabilen ADAC'lı 360 Dönebilen Tam Yatabilen İsofix Bazalı Ana Kucağı ve Bebek Oto Koltuğu

7. Maxi-Cosi Pebble 360 Pro Dünyanın İlk Kızaklı, Araç Dışına Çıkabilen ADAC'lı 360 Dönebilen Tam Yatabilen İsofix Bazalı Ana Kucağı ve Bebek Oto Koltuğu

38.650,00TL yerine sepette 23.190,00 TL.

Maxi-Cosi Pebble 360 Pro Ana Kucağı ve Bebek Oto Koltuğu

Hepsiburada external

8. Homend Grilliant 1344H Inox Gövdeli Döküm Plakalı Tost ve Izgara Makinesi

8. Homend Grilliant 1344H Inox Gövdeli Döküm Plakalı Tost ve Izgara Makinesi

3.887,03 TL yerine 2.299,00 TL.

Homend Grilliant 1344H Inox Gövdeli Döküm Plakalı Tost ve Izgara Makinesi

Hepsiburada external

9. Elart Yatak Örtüsü 3 Parça Çift Kişilik Helena Taş

9. Elart Yatak Örtüsü 3 Parça Çift Kişilik Helena Taş

1.998,00TL yerine indirimli fiyatıyla 999,00 TL.

Elart Yatak Örtüsü 3 Parça Çift Kişilik Helena Taş

Hepsiburada external

10. Kiwi Çift Katmanlı Paslanmaz Çelik Termos 500 ml KT-8689

10. Kiwi Çift Katmanlı Paslanmaz Çelik Termos 500 ml KT-8689

699,00 TL yerine 328,50 TL.

Kiwi Çift Katmanlı Paslanmaz Çelik Termos 500 ml KT-8689

Hepsiburada external
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11. MSI THIN 15 B12UC-1478XTR Intel Core i5

11. MSI THIN 15 B12UC-1478XTR Intel Core i5

29.999,00 TL yerine indirimli fiyatı 27.299,00 TL.

MSI THIN 15 B12UC-1478XTR Intel Core i5

Hepsiburada external

12. Camper Kadın Iman

12. Camper Kadın Iman

6.999,00 TL  yerine indirimli fiyatıyla 3.149,55 TL.

Camper Kadın Iman

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13. Oral-B Vitality D150 Cross Action Şarj Edilebilir Diş Fırçası Siyah

13. Oral-B Vitality D150 Cross Action Şarj Edilebilir Diş Fırçası Siyah

Prime fırsatıyla 819,90TL.

Oral-B Vitality D150 Cross Action Şarj Edilebilir Diş Fırçası Siyah

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14. Crocs Classic Elephant SandaletUnisex Yetişkin

14. Crocs Classic Elephant SandaletUnisex Yetişkin

1.069,63TL yerine  748,90TL.

Crocs Classic Elephant SandaletUnisex Yetişkin

Amazon external

15. Belkin USB-C-HDMI Adaptörü Şarj Cihazı

15. Belkin USB-C-HDMI Adaptörü Şarj Cihazı

999,90TL yerine  568,08TL.

Belkin USB-C-HDMI Adaptörü Şarj Cihazı

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