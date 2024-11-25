onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Kara Cuma İndirimleri Başladı! Oral-B’den Cif’e Yüzlerce Hijyen Ürününde 2. Ürün %50 İndirimli

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

etiket Kara Cuma İndirimleri Başladı! Oral-B’den Cif’e Yüzlerce Hijyen Ürününde 2. Ürün %50 İndirimli

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 15:32

Kara Cuma fırsatları kapınıza kadar geldi! Domestos çamaşır suyu ve Venus tıraş bıçağı gibi birçok üründe, ikinci ürün %50 indirimli! İhtiyaçlarınızı karşılamak ve cebinizi düşünmek artık bir arada.  Sınırlı süre için geçerli olan bu indirimleri kaçırmayın, hemen alışverişe başlayın!

Bu içerik 25.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Domestos Kar Beyazlığı Çamaşır Suyu

Domestos Kar Beyazlığı Çamaşır Suyu

Domestos Kar Beyazlığı Çamaşır Suyu, güçlü leke çıkarıcı, hijyen sağlayıcı ve kir ile kireci yok edici formülü sayesinde maksimum hijyen ve uzun süreli koruma sağlar. Yüzeylerde üstün temizlik sunarken parlaklık kazandırarak evinizde ferah bir temizlik hissi yaratır.

Domestos Kar Beyazlığı Çamaşır Suyu

İndirimli ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

3 al 2 öde kampanyası için tıklayın.

Amazon external

Domestos WC Blok

Domestos WC Blok

Domestos WC Blok 5'li Güç Çam Ferahlığı, 600 sifona kadar dayanıklılığıyla tuvaletlerde uzun süreli temizlik sağlar. 5 farklı etkisiyle derinlemesine hijyen sunar, kötü kokuları giderir ve çam ferahlığıyla ortamı tazeler. Güçlü formülüyle tuvalet bakımını zahmetsiz hale getiriyor.

Domestos WC Blok

Kullanıcı yorumu;

Wc de temizlik hissi mükemmel...

Amazon external

Oral-B Complete Ağız Çalkalama Suyu Komple Bakım 500 ml (Alkolsüz)

Oral-B Complete Ağız Çalkalama Suyu Komple Bakım 500 ml (Alkolsüz)

Oral-B Complete Ağız Çalkalama Suyu, komple ağız bakımı sunarak mikropları etkili bir şekilde yok eder ve çürüklerin oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Ferahlatıcı formülüyle diş ve diş eti sağlığınızı destekler, ağızda temiz ve taze bir his bırakır.

Oral-B Complete Ağız Çalkalama Suyu Komple Bakım 500 ml

İndirimli ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon external

Gillette Venus Riviera Kullan At Kadın Tıraş Bıçağı 2'li

Gillette Venus Riviera Kullan At Kadın Tıraş Bıçağı 2'li

Gillette Venus Riviera Kullan At Kadın Tıraş Bıçağı 2'li, tahriş ve kesiklere karşı koruma sağlayan yumuşak bantlarla çevrili 3 bıçaklı tasarımıyla pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunar. Aloe içeren MoistureRich bandı sayesinde cildinizde harika bir kayış gücü sağlar, tıraş sırasında cildinizi nemlendirir ve rahatlık hissi bırakır.

Gillette Venus Riviera Kullan At Kadın Tıraş Bıçağı 2'li

İndirimli ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

3 al 2 öde kampanyası için tıklayın.

Amazon external

Gillette Series Tıraş Jeli Hassas

Gillette Series Tıraş Jeli Hassas

Sakalları yumuşatmak için nemlendirir ve ve korumaya yardımcı olmak için kayganlaştırır.

Gillette Series Tıraş Jeli Hassas

Kullanıcı yorumu;

Çok beğendim; traş sonrasında hiç sızı vs hissetmedim; yumuşatma güce de var.

Amazon external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fairy Platinum Hijyen Sıvı Bulaşık Deterjanı 1000 ml Limon Kokulu

Fairy Platinum Hijyen Sıvı Bulaşık Deterjanı 1000 ml Limon Kokulu

Fairy Platinum Hijyen Sıvı Bulaşık Deterjanı 1000 ml Limon Kokulu, konsantre formülüyle sıradan bulaşık deterjanlarına göre 2 kat fazla bulaşık yıkama gücü sunar. Zorlu yağları anında çözerken bulaşıklarınıza mükemmel bir temizlik kazandırır ve limon kokusuyla ferahlık sağlar.

Fairy Platinum Hijyen Sıvı Bulaşık Deterjanı 1000 ml Limon Kokulu

İndirimli ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon external

Gillette Blue3 Comfort Kullan At Erkek Tıraş Bıçağı 9+3 Adet

Gillette Blue3 Comfort Kullan At Erkek Tıraş Bıçağı 9+3 Adet

Gillette Blue3 Comfort Kullan At Erkek Tıraş Bıçağı, üstün konfor sunan Comfortgel teknolojisiyle geliştirilmiş kayganlaştırıcı banda sahiptir. 40° oynar başlığı, yüz kıvrımlarınıza mükemmel uyum sağlayarak pürüzsüz ve rahat bir tıraş deneyimi sunar. Hem pratik hem de etkili bir çözüm!

Kullanıcı yorumu;

Her zaman alıyorum. Yıllardır kullanıyorum. Çok memnunum

Gillette Blue3 Comfort Kullan At Erkek Tıraş Bıçağı

Amazon external

Orkid Günlük Ped Normal Dev Ekonomi Paketi 80 Ped

Orkid Günlük Ped Normal Dev Ekonomi Paketi 80 Ped

Orkid Günlük Ped Normal Dev Ekonomi Paketi (80 Ped), gün boyu ferahlık ve güven sunmak için tasarlanmıştır. Kokuları nötralize eden özel teknolojisi sayesinde her an temiz ve rahat hissetmenize yardımcı olur. Ekonomik paketiyle hem pratik hem de uzun süreli kullanım sağlar.

Orkid Günlük Ped Normal Dev Ekonomi Paketi 80 Ped

İndirimli ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

3 al 2 öde kampanyası için tıklayın.

Amazon external

Oral-B Diş Fırçası Pro-Expert Komple 7 40 Orta 1 Alana 1 Bedava Paketi

Oral-B Diş Fırçası Pro-Expert Komple 7 40 Orta 1 Alana 1 Bedava Paketi

Oral-B Diş Fırçası Pro-Expert Komple, sıradan bir diş fırçasına göre ulaşılması zor alanlardaki plağı %99’a kadar etkili bir şekilde giderir. 16 derece açılı çapraz kılları sayesinde diş aralarına kolayca nüfuz eder, derinlemesine temizlik sağlar ve ağız bakım rutininizi bir üst seviyeye taşır.

Oral-B Diş Fırçası Pro-Expert

İndirimli ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon external

Solo Peçete 200'lü

Solo Peçete 200'lü

Fiyatı 69,90TL.

Solo Peçete 200'lü

Kullanıcı yorumu;

Bildiğiniz kalite. Uygun fiyata denk getirirseniz alın derim.

İndirimli ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

3 al 2 öde kampanyası için tıklayın.

Amazon external
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cif Ultra Hız & Güç Yağ Çözücü Sprey Leke ve Kir Çıkarıcı

Cif Ultra Hız & Güç Yağ Çözücü Sprey Leke ve Kir Çıkarıcı

Cif Ultra Hız & Güç Yağ Çözücü Sprey 1000 ml, %100 Cif gücüyle zorlu yağ lekelerini anında söker atar. Ocak, fırın, mangal gibi farklı yüzeylerde etkili temizlik sunar ve derinlemesine hijyen sağlayarak parlak bir görünüm bırakır. Zorlu lekeler için pratik ve güçlü bir çözüm!

Cif Ultra Hız & Güç Yağ Çözücü Sprey Leke ve Kir Çıkarıcı

İndirimli ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon external

Tursil Matik Toz Çamaşır Deterjanı

Tursil Matik Toz Çamaşır Deterjanı

Tursil Matik Toz Çamaşır Deterjanı Kır Çiçekleri Kokusu, çamaşırlarınızda hoş ve kalıcı bir kır çiçekleri ferahlığı bırakır. Etkili temizleme gücüyle lekeleri kolayca çıkarırken, çamaşırlarınızın temiz ve taptaze kokmasını sağlar. Hem hijyen hem de ferahlık arayanlar için ideal!

Tursil Matik Toz Çamaşır Deterjanı

İndirimli ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

3 al 2 öde kampanyası için tıklayın.

Amazon external
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın