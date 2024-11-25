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ŞOK'a Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi Geliyor! 27 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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etiket ŞOK'a Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi Geliyor! 27 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
25.11.2024 - 13:12

ŞOK 27 Kasım - 4 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!   Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Kasım - 4 Aralık 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL,

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL,

  • Arzum Lusso El Blender Seti 1.499 TL,

  • Asonic Şarjlı Meyve Sıkacağı 599 TL,

  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.399 TL,

  • Hasse Döküm Saç Kavurma Tavası 599 TL, 

  • 18 Parça Çay Seti 399 TL, 

  • Cam Pipetli & Silikonlu Bardak 129 TL, 

  • 6'lı Kristal Kahvaltılık 129 TL, 

  • 2'li Kahvaltı Bıçağı 44,95 TL, 

  • El İmalatı Drajelik 199 TL, 

  • El İmalatı Cam Kurabiyelik 199 TL, 

  • El İmalatı Cam Meyvelik 199 TL,

  • 10 cm Cam Saklama Kabı 29,95 TL, 

  • 14 cm Cam Saklama Kabı 49,95 TL, 

  • 17 cm Cam Saklama Kabı 59,95 TL, 

  • Yaprak Sarma Makinesi 99,95 TL, 

  • Manuel El Rondosu 129 TL, 

  • Hamur Porsiyonlayıcı 129 TL, 

  • 4'lü Meyve Bıçağı 69,95 TL, 

  • 2'li Sebze Bıçağı 39,95 TL, 

  • 3'lü Sebze Bıçağı 59,95 TL, 

  • 3'lü Süzgeçli Huni Seti 29,95 TL, 

  • Limonluk 34,95 TL, 

  • Yumurta Saklama Kabı 34,95 TL, 

  • 1400 ml Kare Saklama Kabı 34,95 TL, 

  • Erzak Kabı 34,95 TL, 

  • Kare Bölmeli Beslenme Kabı 34,95 TL, 

  • No-Frost Saklama Kabı 34,95 TL,

  • 3'lü Mini Yuvarlak Saklama Kabı 34,95 TL

Efsane Cuma indirimlerindeki ürünler için tıklayın.

Kadın Soft Kumaş Düğmeli Pijama Takımı 399 TL,

Kadın Soft Kumaş Düğmeli Pijama Takımı 399 TL,

  • Kadın Ev Botu / Ev Ayakkabısı 129 TL, 

  • Kadın / Erkek Patik Çorap 34,95 TL, 

  • 3'lü Erkek Soket Çorap 34,95 TL, 

  • 2'li Marul Çorap 59,95 TL, 

  • 3'lü Erkek Casual Çorap 44,95 TL, 

  • Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap 49,95 TL, 

  • 2'li Penti Daima 15 Den Pantolon Çorabı 37,95 TL,

  • Penti Daima 50 Den Külotlu Çorap 89,95 TL,

  • Penti Daima 50 Den Pantolon Çorabı 39,95 TL,

  • Masaj Tabancası 699 TL, 

  • Pilates Egzersiz Seti 129 TL, 

  • Egzersiz Minderi 129 TL, 

  • Katlanabilir Egzersiz Minderi 249 TL, 

  • Neopran Dambıl 1 Kg +1 Kg 249 TL, 

  • Flex Bar 79,95 TL, 

  • Esneme ve Strech Bandı 129 TL, 

  • Sıcak Su Torbası 49,95 TL, 

  • Pilates Topu 20 cm 59,95 TL, 

  • Rulmanlı Atlama İpi 69,95 TL, 

  • Çelik Atlama İpi 99,95 TL, 

  • 3'lü Pilates Bant 99,95 TL,

  • El / Ayak Bilek Ağırlığı 2'li 179 TL

Hijyen ürünleri;

Hijyen ürünleri;

Gıda ürünleri;

Gıda ürünleri;

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 500 gram Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 70 TL, 

  • 400 gram Kahve Dünyası Sıcak Çikolata / Salep 85 TL, 

  • 10'lu Nescafe 2'si 1 Arada 7 3'ü 1 Arada 45 TL,

  • Pril Bulaşık Deterjanı 70 TL

Elektronik;

Elektronik;

Efsane Cuma indirimindeki elektronik ürünler burada

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Columbia spor ayakkabı modelleri;

Columbia spor ayakkabı modelleri;

İndirimli Columbia ürünler burada

Mobilya;

Mobilya;

Mobilyalar için tıklayın.

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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