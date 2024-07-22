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Günün Prime Day Fırsatı: Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti İndirimde!

etiket Günün Prime Day Fırsatı: Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti İndirimde!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 17:18

Artık kedinizin tuvaletini temizlemekle uğraşmanıza gerek yok! Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti, hayatınızı kolaylaştırmak için burada! Üstelik Amazon Prime Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

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Bu içerik 21.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti'nin özelliklerine ve kolaylığına inanamayacaksınız!

Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti'nin özelliklerine ve kolaylığına inanamayacaksınız!

Bu inanılmaz ürün şu özelliklere sahip:

  • Tuya App-Wifi Uzaktan Kontrol: Tuvaleti uzaktan kontrol edebilir, temizleme zamanlarını ayarlayabilir ve kedinizin tuvalet alışkanlıklarını takip edebilirsiniz.

  • 65lt Hazne: Geniş haznesi sayesinde sık sık boşaltma ihtiyacı duymazsınız.

  • 9lt Çöp Haznesi: Kedi kumunu kolayca çöpe atabilirsiniz.

  • UV Kötü Koku Temizleme: UV ışığı sayesinde kötü kokuları giderir ve evinizi hijyenik tutar.

  • Ağırlık Sensörlü: Kediniz tuvalete girdiğinde ve çıktığında otomatik olarak algılar ve temizleme işlemini başlatır.

Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti ile yeni hayatınıza merhaba diyin!

Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti ile yeni hayatınıza merhaba diyin!

  • Kedinizin tuvaletini temizleme stresi yaşamayacaksınız.

  • Evcil hayvanınızın hijyenini en üst düzeye çıkaracaksınız.

  • Zamanınızı ve enerjinizi daha önemli şeylere ayırabileceksiniz.

Şu anda indirimde olan Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti Teknik Özellikleri:

Şu anda indirimde olan Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti Teknik Özellikleri:

Teknik Özellikler:

  • Boyutlar: 71 x 52 x 54 cm

  • Ağırlık: 13 kg

  • Malzeme: ABS plastik

  • Renk: Beyaz

  • Güç: 12V 2A

Avantajları göz önüne alındığında, Prime Day'deki indirimli fiyatıyla Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti'nin kaçırmamanız gereken bir fırsat olduğunu unutmayın!

Avantajları göz önüne alındığında, Prime Day'deki indirimli fiyatıyla Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti'nin kaçırmamanız gereken bir fırsat olduğunu unutmayın!

Şimdi Prime Day Fırsatları'nda 14.990,00 TL yerine 12.999,00 TL.

Bonus: Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti'ni satın alan herkese hediye olarak 3 rulo kedi kumu torbası da gönderiliyor!

İndirimden yararlanmak için buraya tıklayın

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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