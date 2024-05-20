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Yüzünüzdeki Tüyleri Acısız Şekilde Alabilmenizi Sağlayan En Çok Satan Yüz Epilatörleri

etiket Yüzünüzdeki Tüyleri Acısız Şekilde Alabilmenizi Sağlayan En Çok Satan Yüz Epilatörleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 01:32

Yüzünüzdeki istenmeyen tüylerden mi şikayetçisiniz? Üzülmeyin artık hem kolay hem de acısız bir şekilde yüzünüzdeki istenmeyen tüyleri kökünden alabilir ve hayalinizdeki pürüzsüz cilde kavuşabilirsiniz. Yüz epilatörlerinin en güzel yanı da minicik olmaları böylece her an yanınızda, çantanızda taşıyabilirsiniz. Sizin için en iyi markaların en çok satan modellerini listeledik.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 20 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş stoklar tükenmiş olabilir.

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1. Braun Face Mini Yüz Epilatörü

1. Braun Face Mini Yüz Epilatörü

Minicik ama çok etkili bir epilatör.

Zarif boyutu sayesinde her zaman yanınızda taşıyabilir, acil durumlarda kullanabilirsiniz.

Yüzün ulaşılması zor bölgelerinde de etkili olan mini boy epilatör, ışığı ile de hiçbir tüyü gözden kaçırmamanızı sağlar. 

Fiyatı 1144 TL.

Almak isteyenler için burada.

'İnce tüyler için bir tıraş makinesi gibi düşünebilirsiniz. Kullanım sonrası tahriş yapmıyor. Aksine cildi yumuşacık yapıyor. Işığı olması kullanım kolaylığı sağlıyor. Taşımak için minicik bir boyutta.'

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2. Braun Silk-epil Yüz Epilatörü

2. Braun Silk-epil Yüz Epilatörü

Bu ürün aynı zamanda dünyanın ilk yüz temizleme fırçası sistemli epilasyon aleti.

%100 su geçirmez olduğu için duş sırasında da kullanıma uygundur.

Fiyatı 2073 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok uzun zamandır kullandığım bir cihazdı ,artık eskimişti. Yenilemek amaçlı aldım. Zaten çok memnundum. İkinci kez satın aldım. Bu alışverişi kolaylaştıran Amazon'a çok teşekkür ederim . Satın almayı düşünenlere kesinlikle öneriyorum, çok kullanışlı.'

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3. Braun Facespa Pro 912 Yüz Epilatörü

3. Braun Facespa Pro 912 Yüz Epilatörü

Işıltılı, temizlenmiş cilt için dünyanın bir numaralı yüz epilasyonu, temizleme ve cilt bakım cihazından oluşan komple bir set.

Yüz temizleme fırçası ile makyajı ve gözenek içlerindeki kirleri nazikçe giderebilir, pürüzsüz bir cilt için de yüzdeki tüyleri kökten alabilirsiniz. MicroVibration bakım başlığıyla da cildinize masaj yaparak krem ve serum uygulamalarını daha etkili bir hale getirebilirsiniz.

Fiyatı 4732 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Acı seviyesi orta diyeyim. Alıştım çok büyük rahatlık. Tavsiye ederim.'

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4. Remington EP7070 Yüz Bakım Kiti

4. Remington EP7070 Yüz Bakım Kiti

Epilasyon, temizlik, canlandırma ve düzeltme için harika bir yüz bakım kiti.

Yüz epilatörü, çene, üst dudak, alın ve kaş bakımı için ideal yapıda. 0,5 mm'den itibaren en kısa tüyleri bile görür ve alır.

Yüz temizleme fırçası da günlük derinlemesine temizlik için ideal. Manuel yüz temizliğinden tam 6 kat daha etkili.

Rahatlama ve canlandırma için masaj rulosu da bulunuyor.

Daha ne olsun.

3'ü 1 arada harika bir bakım kiti.Fiyatı 1763 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazı

5. Philips 5000 Serisi Yüz Epilasyon Cihazı

Philips yüz epilasyon cihazının hipoalerjenik başlığı ile yüzünüzdeki en ince tüyleri nazikçe alabilirsiniz.

Dahili ayna aparatı ile oldukça kolay bir kullanım sunan Philips yüz epilasyon cihazı, hafif ve kompakt yapısı ile kadınların favorilerinden.

Tam dairesel LED ışıkla en ince tüyleri bile tespit edebileceğiniz cihazın, bıçakları da kendinden bilenen özellikte.

Fiyatı 929 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yıllardır gitmediğim lazer kalmadı. Asla yüzümdeki tüyler bitmiyor. Haliyle bunlardan kullanırım 3-4 günde bir, ağda ya da ustura kullanmak istemiyorum. Erkek kulak, burun kılı makineleriyle alıyordum ama onlar hep yüzümü çiziyordu. Bu hem sessiz çalışıyor, hem ışığıyla görebiliyorsunuz, hem ince tüylere kadar her şeyi alıyor. Boyutu ideal, alnınızı falan alabilirsiniz. Yüzümü çizip acıtmıyor, kızartmıyor. Ben bayıldım. Şık da bir alet. Malzeme kalitesi de oldukça iyi. İyi ki almışım.'

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6. Yurtdışından İthal Yüz Epilatörü

6. Yurtdışından İthal Yüz Epilatörü

Uygun fiyatlı bir yüz epilatörü arayanlar için güzel bir seçenek.

Görünümü de çok şık.

Başlığı çıkarılıp yıkanabiliyor. Hafif, su geçirmez ve şarj edilebilir bir model.

Kullanım esnasında cildi tahriş etmediği için, alerjik yapıya sahip olanlar için de uygun.

Fiyatı 385 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Mobee 2 Başlıklı Yüz Epilasyon Cihazı

7. Mobee 2 Başlıklı Yüz Epilasyon Cihazı

Bütçesi kısıtlı olanlar için güzel bir seçenek.

Sadece bir ruj büyüklüğünde pratik ve kullanışlı. Küçük boyutu sayesinde her zaman çantanızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz mükemmel bir ürün.

Hassas başlığı sayesinde istenmeyen tüylerinizi anında alabilirsiniz. Aynı zamanda kaşlarınıza şekil verebilir ve güzelliğinize güzellik katarsınız.

Fiyatı 216 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Beklentimiz çok değildi ama kısa sürede güzel korunaklı kargo ile geldi. Eşim hemen denedim tüm o sarı tüyleri aldı. Kaş düzeltme de gayet iyi ve yeterli. Bu fiyat göre çok çok iyi inşallah kısa sürede bozulmaz. Bence diğer benzer ve daha yüksek fiyatlı olanlara hiç gerek yok.'

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8. Braun Facespa Pro 910 Yüz Epilatörü ve Yüz Temizleme Cihazı

8. Braun Facespa Pro 910 Yüz Epilatörü ve Yüz Temizleme Cihazı

Ağdanın yakalayamadığı 0.02 mm'ye kadar olan ince tüyleri bile nazikçe alan Braun Facespa Pro 910 yüz epilatörü, uzun süre kalıcı pürüzsüz bir cilt sizi bekliyor.

Setin içerisinde gelen yüz temizleme cihazı da cildinizi nazikçe temizler ve doğal parlaklığını geri kazandırır.

Fiyatı 8740 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ben bu ürünü daha önce nasıl keşfedemedim diye üzüldüm. Her hafta kaş ve bıyık temizliğimi yapıyorum. Kuaför derdinden kurtuldum. Harika bir ürün. Akşam alıyorum hafif kızarıklık oluyor sonra krem sürünce sabah gayet iyi oluyor cildim. Çok severek kullanıyorum.'

Hepsiburada

9. Fsfeng Elektrikli Bayan Tıraş Makinesi

9. Fsfeng Elektrikli Bayan Tıraş Makinesi

Bu elektrikli tıraş makinesi tam 4 başlık içerir; dudak kıllarına, kaşlara, burun kıllarına, koltuk altı kıllarına, kol kıllarına, bikini bölgesine ve bacaklara kadar, sert kıllar olsun veya ince şeftali tüyü, hepsinden bu ürün ile tamamen kurtulabilirsiniz.

Bıçaklar doğrudan cilde temas etmez. Bu yüzden hassas ciltler dahil her cilt yapısı için uygundur.

Fiyatı 742 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

10. Luxury 2 Başlıklı Şarjlı Işıklı Kaş Bıyık Yüz Çevresi için Tüy Epilasyon Tıraş Makinesi

10. Luxury 2 Başlıklı Şarjlı Işıklı Kaş Bıyık Yüz Çevresi için Tüy Epilasyon Tıraş Makinesi

2 başlıklı kolay kullanım ile istenmeyen tüylerden kurtulmanıza yardımcı olur. 360 derece çift kenarlı bıçak istenmeyen tüyleri etkili bir şekilde ortadan kaldıracaktır. Başlıkları çıkarabilir ve yıkanabilir şekilde tasarlanmıştır kolayca temizlenebilir yapıya sahiptir. Ufak boyutuyla çantanızda bulundurabileceğiniz olmazsa olmazınız olabilecek ürünlerden biridir. Tüm cilt tiplerine uygundur. Tahriş yapmaz.

Fiyatı 266 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Vücudu hassas biri olduğum için çekinerek aldığım ürün yüzümde hiç bir kızarıklık yapmadı. Ürüne bayıldım her yere kolaylıkla taşınabilir şarj edilebilir çok teşekkür ederim.'

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11. Shibowavy Jolvena 3'ü 1 Arada Yüz Epilatörü ve Pilli Bakım Seti

11. Shibowavy Jolvena 3'ü 1 Arada Yüz Epilatörü ve Pilli Bakım Seti

Yüz (yanak, bıyık, kaş) bölgesi için özel tasarıma sahip olan ürün, en ince tüyleri bile nazikçe yakalayacak şekilde tasarlanmıştır.

Setin içerisinde;

  • 1 adet Mikro Delikli Extra ince Cımbızlı Epilatör Başlığı

  • 1 adet Yüz Masaj Başlığı,

  • 1 adet Yüz Temizleme Başlığı ve Temizleme Fırçası bulunur.

1 adet kalem pil ile çalışır.

Kadınlar için özel tasarlandığından erkek yüz bölgesindeki  kalınlaşmış tüy ve sakallar için kullanımı uygun değildir.

Aynı sebeple , kalınlaşmış kadın tüylerinde de istenilen etkiyi vermeyebilir.

Fiyatı 551 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kulak dışında ve içinde çıkan kıllar için aldım gayet iyi biraz acı veriyor tabi bütün epilatörlerde olduğu gibi.'

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