Yüzünüzdeki Tüyleri Acısız Şekilde Alabilmenizi Sağlayan En Çok Satan Yüz Epilatörleri

Epilasyon, temizlik, canlandırma ve düzeltme için harika bir yüz bakım kiti.

Yüz epilatörü, çene, üst dudak, alın ve kaş bakımı için ideal yapıda. 0,5 mm'den itibaren en kısa tüyleri bile görür ve alır.

Yüz temizleme fırçası da günlük derinlemesine temizlik için ideal. Manuel yüz temizliğinden tam 6 kat daha etkili.

Rahatlama ve canlandırma için masaj rulosu da bulunuyor.

Daha ne olsun.

3'ü 1 arada harika bir bakım kiti.Fiyatı 1763 TL.

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