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Yaşadığınız Günlük Sorunlara Derman Olup İşleri Kolaylaştıracak 11 Pratik Ürün

etiket Yaşadığınız Günlük Sorunlara Derman Olup İşleri Kolaylaştıracak 11 Pratik Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 07:45

Hayat zaten zor. O yüzden günlük yaşamda yapabildiğimiz kadar her işimizi kolaylaştırmak harika olmaz mıydı? Zamandan tasarruf etmek hatta güçten... Şahane olmaz mı? Görünce 'Ben bunu neden daha önce almamışım' diyeceğiniz ürünleri sizin için fiyatları ile listeledik. Bakalım bugün hangisi sizin olacak?

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 14 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş stoklar tükenmiş olabilir.

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1. Büyük şişeleri dolaptan çıkarma zahmetinden sizi kurtaracak ve dökülme riskini ortadan kaldıracak olan Magic Tap otomatik içecek dispenseri.

1. Büyük şişeleri dolaptan çıkarma zahmetinden sizi kurtaracak ve dökülme riskini ortadan kaldıracak olan Magic Tap otomatik içecek dispenseri.

Bu sayede her seferinde o koca şişeleri çıkarıp geri koymakk zorunda kalmayacaksınız. Çocuğunuz da hiçbir yere dökmeden kendi sütünü kendi alabilecek. Harika değil de ne!

Magic Tap otomatik içecek dispenseri, süt ya da meyve suyu kaplarına kolayca sığar. Ürünü, içecek şişesine koyun, uzunluğunu ayarlayın. Kapağı sıkın ve ardından tetiğine basın, ta ta ta taaam içeceğiniz otomatik olarak servis edilmeye hazır.

Fiyatı sadece 315 TL.

Almak isteyenler için burada.

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2. Yüzünüzü yıkarken suyun kollarınızdan aşağı damlamasını önleyen su emici bileklik.

2. Yüzünüzü yıkarken suyun kollarınızdan aşağı damlamasını önleyen su emici bileklik.

Bu bileklik, suyun kolunuzdan aşağıya damlamasını önleyecek böylece cilt bakımı rutininizi her yaptığınızda pijamalarınızı değiştirmek zorunda kalmayacaksınız.

Saçlarınızı korumak için bandı da yanında geliyor.Almak isteyenler için burada.

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3. Kremlerin ve şampuanların boşa gitmesi canınızı mı sıkıyor? Artık bir damlası bile boşa gitmeyecek!

3. Kremlerin ve şampuanların boşa gitmesi canınızı mı sıkıyor? Artık bir damlası bile boşa gitmeyecek!

Kullanımı oldukça basit.

Herhangi bir kapağa takın, çevirin ve gerisini yerçekiminin sizin için halletmesine izin verin.

Yıkanabilir ve tekrar tekrar kullanılabilir.

Sadece banyo ürünleri değil, mutfak ürünleri için de kullanabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

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4. Gözlüğünüzün kaymasını önlemek için 24 çift gözlük tutucu.

4. Gözlüğünüzün kaymasını önlemek için 24 çift gözlük tutucu.

Böylece sürekli gözlüğünüzü düzeltmek zorunda kalmazsınız.

Oldukça kullanışlı olan bu silikon gözlük tutucular, çoğu çocuk ve yetişkin gözlüğü için uygundur ve göze ağırlık yapmaz.

24 çift tutucunun fiyatı 239 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. İlacını alıp almadığını bir türlü hatırlayamayanlar için alarmlı bir ilaç kutusu.

5. İlacını alıp almadığını bir türlü hatırlayamayanlar için alarmlı bir ilaç kutusu.

Yaşlıların ya da gözü iyi görmeyenlerin de rahatça okuyabilmesi için geniş bir ekrana sahiptir.

Küçük olduğu için her yere yanınızda taşıyabilirsiniz.

Merak etmeyin artık ilacınızı almayı unutmanız pek mümkün olmayacak.

Fiyatı 474 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Evcil hayvan atıklarını temizlemesi için özel olarak tasarlanmış, temizliği daha hızlı ve pratik bir hale getiren köpek atık kepçesi.

6. Evcil hayvan atıklarını temizlemesi için özel olarak tasarlanmış, temizliği daha hızlı ve pratik bir hale getiren köpek atık kepçesi.

Köpeğinizin dışkısını temizlemenin yorucu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Merak etmeyin bu ürün sorununuzu çözecektir. 

Oldukça pratik ve kullanışlı. 

Fiyatı 622 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Dışarıdayken ve ansızın lensiniz batmaya başladığında hayat kurtaracak 2'si 1 arada kontakt lens ve gözlük kılıfı.

7. Dışarıdayken ve ansızın lensiniz batmaya başladığında hayat kurtaracak 2'si 1 arada kontakt lens ve gözlük kılıfı.

Bu ikisi bir arada lens ve gözlük kabının en iyi kısmı da aynalı olması. Böylece aniden lenslerinizi çıkarmanız ve gözlüğünüzü takmanız gerektiğinde bu kılıf dışında hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacak.

Almak isteyenler için burada.

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8. Çok terlediğiniz için kol altınızın ıslanmasından mı şikayetçisiniz?

8. Çok terlediğiniz için kol altınızın ıslanmasından mı şikayetçisiniz?

Bu oltuk altı koruyucu pedler sayesinde artık böyle bir derdiniz kalmayacak.

Bunlar sadece terin kıyafetlerinizden geçmesini engellemekle kalmayacak, aynı zamanda kötü kokuların da önüne geçecek.

1 pakette 12 adet koku önleyici ped var.

Fiyatı da sadece 89 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Kısa yolculuklarda yanınıza sadece 1-2 şey almanız gerektiğinde sizi valiz taşıma derdinden kurtaracak bir seyahat yastığı.

9. Kısa yolculuklarda yanınıza sadece 1-2 şey almanız gerektiğinde sizi valiz taşıma derdinden kurtaracak bir seyahat yastığı.

İçine giysilerinizi doldurun ve sonra onu yastık olarak kullanın.

Oldukça pratik ve işlevsel.

Ek bagaj hakkı satın almakla uğraşmak istemeyenler için ideal.

Fiyatı 492 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Araba sürerken normal görüş alanının dışında kalan bölgeleri görmenize yardımcı olan kör nokta aynası.

10. Araba sürerken normal görüş alanının dışında kalan bölgeleri görmenize yardımcı olan kör nokta aynası.

Araçların dikiz aynalarının görüş açısı sınırlı olduğundan, diğer araçlar veya bisikletler gibi küçük nesneler bazen bu kör noktalara girer ve sürücünün dikkatini çekmeden yaklaşabilir. Araç kör nokta aynası, bu kör noktalardaki hareketi gözlemlemek ve araç değiştirmek, şerit değiştirmek veya park etmek gibi manevralar sırasında güvenliği artırmak için idealdir.

2 adet için fiyat 135 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Karanlıkta parladığı için uzaktan kumandanızı bulmanızı çok kolay hale getirecek bir kılıf.

11. Karanlıkta parladığı için uzaktan kumandanızı bulmanızı çok kolay hale getirecek bir kılıf.

Sadece bu değil aynı zamanda kumandanız düştüğünde zarar görmesini önler. Çocuklarınızın pilleri çıkarmasını önler, kumandanızı temiz tutar, elinizden kaymaz ve uzun ömürlü olur.

Mavi ve yeşil olmak üzere 2 renk gönderiliyor.

İkisi de karanlıkta parlıyor.

Fiyatı 289 TL.

Almak isteyenler için burada.

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