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Buz Gibi Soğuk Su! Bu Yaz Suyunuzu Her Yere Taşıyabilmenizi Sağlayacak Kaliteli Termos Modelleri ve Fiyatları

etiket Buz Gibi Soğuk Su! Bu Yaz Suyunuzu Her Yere Taşıyabilmenizi Sağlayacak Kaliteli Termos Modelleri ve Fiyatları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 10:43

Sıcaklar kapıda... Sıcak demek 1 dakika içinde eriyen buz, 2 dakika içinde hamam suyuna dönen içecek demek. Ama merak etmeyin içeceklerinizi soğuk tutmanın yolu termos ve termos bardaklardan geçiyor. Kaliteli termos denince akla ilk gelen marka Stanley olsa da, aslında içeceklerinizi buz gibi tutacak oldukça kaliteli farklı markalar da var. Herkesin bütçesine göre ve aradığı termos kapasitesine göre bir ürün listemizde var. Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak?

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 13 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş stoklar tükenmiş olabilir.

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1. Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

1. Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Yüksek kaliteli gıda sınıfı paslanmaz çelik ve BPA içermeyen malzemeden üretilen Stanley termos, içeceklerinizi tam 12 saate kadar soğuk tutar.

Konumuz soğuk ama merak edenler için ekleyelim 8 saate kadar da sıcak tutuyor.

Siz daha da uzun süre soğuk ya da sıcak tutmak isterseniz, güzel bir öneri barındıran bu yoruma bakabilirsiniz: 'Ürün gayet güzel sıcak süresini uzatmak için önden 5 dakika kadar biraz kaynar su koyup bekletiyorum sonrasında sıcak içecek koyuyorum soğuk için de dolapta biraz su ile soğutup sonrasında içeceğimi buzla birlikte koyuyorum böylelikle söylenilenden daha uzun süre sıcak ya da soğuk kalıyor.'

Kapasitesi 0.70 litre.

Fiyatı 1199 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bir haftadır kullanıyorum. Akşamları Tv izlerken, termosa suyu doldurup yanıma koyuyorum ve yatana kadar suyumu hiç soğukluğunu kaybetmeden içiyorum. Her şeyiyle kalite. Bir tane de oğluma hediye alacağım.

Teşekkürler Amazon.'

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2. Stanley Klasik Vakumlu Termos

2. Stanley Klasik Vakumlu Termos

Kamptan, pikniğe, şantiyeden seyahate hem hayatını kolaylaştırmak isteyenlerin, hem profesyonellerin hem de seyahat sevenlerin tercihi olan Stanley termos vakum insulasyon ve çift duvar konstrüksiyon sayesinde ısı kaybetmez. 

İçeceklerinizi 45 saate kadar sıcak, 48 saate kadar da soğuk tutar. Buzlu içecekleriniz için koruması ise çok daha fazla tam 192 saat.

Kapağı da bardak olarak kullanılabilir.

Sızıntı yapmadığı için sırt çantanızın içinde güvenle taşıyabilirsiniz.

Kapasitesi 1.90 litre.

Fiyatı 2729 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Termos gerçekten uzun süre soğuk ve sıcaklık farkını çok iyi koruyor. Ayrıca örneğin içine çay koyacaksanız, önce sıcak su ile termosu iyice çalkalayın Çünkü ısı kaybını engellemiş olursunuz Aynı hareketi soğuk içecekler içinde yapmalısınız. Ne kadar çok tıpa kapağını açarsanız o kadar fazla ısı kaybı yaşamış olacaksınız. Ondan sonrada istenilen süreleri yakalayamadığını söyleyen çoğu insandan biri olursunuz.'

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3. Stanley Klasik Trigger-Action Seyahat Bardağı

3. Stanley Klasik Trigger-Action Seyahat Bardağı

Araba bardaklığına uyumlu kompakt tasarıma sahip seyahat bardağının küçük eller için çok rahat kullanım sunan bir bas aç tuşu var.

Stanley seyahat bardağı soğuk içecekleri 10 saate, buzlu içecekleri ise 30 saate kadar soğuk tutuyor.

Stanley termosların garantisi ile ilgili önemli bir yorumu da alıcıları için paylaşıyorum: 'Bana gelen ürün Stanley'in Türkiye distribütörü olan ''Kutup Ayısı'' firmasının etiketiyle geldi. Firmanın sitesi üzerinden girip barkod ile garanti kaydımı tamamladım. Önemli bir ayrıntı bu şekilde gelen ürününüzü kayıt ettirmek. Çoğu kişi gelen ürününü bu şekilde kayıt ettirmiyor ne yazık ki. Olası bir garanti durumunda zorda kalmamak adına ilk yapacağınız işlem bu olsun.'

Kapasitesi 0.47 litre.

Fiyatı 1025 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün gerçekten sağlam, evladiyelik. Ömür boyu garantili olması insana güven veriyor.

Elim biraz büyük, buna rağmen elime tam oturuyor, hatta sınırında diyebilirim. Eli küçük insanlar için içerken kavraması biraz geniş gelebilir.

Sadece soğuk içecekle denedim, henüz sıcak içecekle denemedim ama içine buz koyunca ertesi güne kadar içindekini soğuk tutabiliyor. Zaten o zamana kadar içindeki bittiği için soğukluğu daha uzun gidiyor mu diye denemedim ama muhtemelen gidiyordur.'

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4. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak

4. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak

Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 7 saate kadar soğuk ve tam 30 saate kadar buz gibi soğuk tutar.

Bu paslanmaz çelik termos bardak rahat içme, kolay temizlik ve buz ile doldurma için çift sızdırmaz kapağa sahip. 

Kapasitesi 0.47 litre. Çantaya koymak için ideal boyda. Farklı renkleri de var.

Fiyatı ise 795 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ben 0.47 olan açık yeşil rengini aldım. Rengi çok tatlı dışı mat. Soğuk suyumu koymak için tercih ettim. İlk önce 0.70lik olanı alacaktım ama çantada çok yer kaplardı ve tek kişi için içindeki kahve, çay vs fazla gelecekti. Bu serinin termoslarından da çok fazla sıcak tutmasını beklemeyin adamlar zaten bunu soğuk ve buzlu içecekler için pazarlamış Üzerinde gelen etikette de water bottle yazıyor.'

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5. THERMOS Mountain Beverage Bottle Termos

5. THERMOS Mountain Beverage Bottle Termos

Mountain içecek şişesi kesinlikle sızdırmaz bir yapıya sahip. İçeceklerinizi 24 saate kadar soğuk ya da sıcak tutabiliyor.

Darbeye ve kırılmaya karşı dayanıklı paslanmaz çeliktendir. BPA içermez.

Kapasitesi 0.90 litre.

Fiyatı 1436 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Contigo Byron Termos Bardak

6. Contigo Byron Termos Bardak

Vakum yalıtımlı çift duvarlı termos bardak içeceklerinizin sıcaklığını saatlerce korur. İçecekler 6 saate kadar sıcak veya 12 saate kadar soğuk kalır.

Kapasitesi 0.47 litre.

Fiyatı 811 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Thermos Ultralight Mug

7. Thermos Ultralight Mug

19-24 saat arası soğuk tutma kapasitesine sahip olan Thermos marka termos, şıklığı ile de göz dolduruyor.

Çok hafif olduğunu da ekleyelim.

Farklı renk seçenekleri de olan termosun kapasitesi 0.35 litre.

Fiyatı 824 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü geldikten sonra soğuk ve sıcak ürünle ayrı ayrı denedim. Sabah 9 gibi sıcak kahve koydum öğlen 2'de hala sıcaktı. Soğuk da aynı şekilde birkaç saat tutuyor. Damlatmıyor, tam kapanıyor ve rengi harika. Çok güzel bir ürün.'

Hepsiburada

8. Orcamp 304 Paslanmaz Çelik Bardaklı ve Süzgeçli Matara Termos

8. Orcamp 304 Paslanmaz Çelik Bardaklı ve Süzgeçli Matara Termos

Soğuk içeceklerinizi 36 saate kadar muhafaza eden termos, deri taşıma kemeri ile oldukça şık bir görünüme sahip.

Kapasitesi 1.5 litre.

Fiyatı 1026 TL.

Farklı kapasiteleri de mevcut.

Almak isteyenler için tüm seçenekleriyle burada.

'Çok kaliteli bir ürün eşim ise çay götürüyor çok uzun süre sıcak kalıyor sabah 7 gibi çayı demliyorum bazen kalıyor çayı akşam eve geldiğinde halen elimi yakacak kadar sıcaklık oluyor.'

Hepsiburada

9. Vaeske Çelik Termos

9. Vaeske Çelik Termos

Koku yapmayan sızdırmayan kaliteli bir termos.

1300 ml kapasiteye sahip yüksek kalite paslanmaz çelik termosun kapağı bardak olarak kullanılabiliyor.

Sıcaklığı ve soğukluğu 30 saate kadar etkin bir şekilde muhafaza eden termosun buzlu içecekler için soğuk tutma süresi de 120 saat.

Kapasitesi 1.30 litre.

Farklı renkleri de var.

Fiyatı 949 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Yaklaşık 8 saat oldu ve denemek için açtım gayet parmak yakacak kadar sıcak haldeydi beğendim çok övülen malum markaya 3 katını verene kadar bunu almak daha mantıklı.'

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10. Aladdin Citypark Thermavac Çift Bardaklı Çelik Termos

10. Aladdin Citypark Thermavac Çift Bardaklı Çelik Termos

İçeceklerinizi 25 saate kadar soğuk ya da sıcak tutar. Buzlu içeceklerinizi ise tam 5 gün buzlu tutar. Doğru duydunuz fiyatı da bu kalite için gayet makul.

Ayrıca BPA içermiyor. Sızdırmaz ve kolay temizlenir olduğunu da ekleyelim.

Kapasitesi 1.10 litre.

Fiyatı 862 TL.

Farklı renkleri de var.

Almak isteyenler için burada.

'İyi ki almışım dediklerimden. Stanley kalitesiyle üretilen 'Aladdin 1.1l Termos' içine koyduğum sıcak su iki gündür hala sıcak. İlk 24 saat sonra ağzım yandı. Çok güzel paketleme, kibar ve güzel samimi geri dönüşler yapan satıcı. Trekking de en güzel günlerde sırt çantamın ayrılmaz parçası..

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11. Achimenes Big Pot Paslanmaz Çelik Termos Bardak

11. Achimenes Big Pot Paslanmaz Çelik Termos Bardak

İster kapaklı ister pipetli kullanabilirsiniz.

Soğuk içeceklerinizi 12 saat ve buzlu içeceklerinizi de 20 saat buz gibi soğuk tutar.

Kapasitesi 0.89 litre.

Fiyatı 750 TL.

Farklı renk seçenekleri de var.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün resimdekinden daha güzel ve çok şık. Paketlemesi çok güzeldi elime hızlı ulaştı. Gerçekten çok sıcak tutuyor satıcı 6 saat demiş ama daha fazla sıcak tutuyor, herkese tavsiye ediyorum.'

Hepsiburada

12. Starbucks Klasik Seri Termos

12. Starbucks Klasik Seri Termos

Kaliteli, şık ve kesinlikle sızdırmayan bir kapağa sahip olan bir termos.

Mat siyah rengi de harika.

İçeceklerinizin sıcaklığını ve soğukluğunu gün boyu korur.

Kapasitesi 0.47 litre.

Fiyatı 999 TL.

Üstelik şu anda sepette 2. ürüne %50 indirim fırsatı var.

Almak isteyenler için burada.

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