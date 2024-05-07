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Temiz İçerikli Ürünler Öncelikli Tercihinizse Bu 11 Ürüne Mutlaka Göz Atmalısınız!

etiket Temiz İçerikli Ürünler Öncelikli Tercihinizse Bu 11 Ürüne Mutlaka Göz Atmalısınız!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 09:54

Temiz içerikli ürün ne demek diye düşünüyorsanız önce ona bir açıklık getirelim. Bu ürünler, içeriğinde zararlı kimyasallar, yapay renklendiriciler, paraben gibi içerikleri barındırmayan ürünlerdir.  Biz de şampuandan bulaşık deterjanına en sevilen temiz içerikli ürünleri sizin için listeledik.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 06 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

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1. Doğada olması gerektiği gibi güzel, nemlenmiş saçlar için güçlü aloe ve bambu içeren Herbal Essences sülfatsız şampuan.

1. Doğada olması gerektiği gibi güzel, nemlenmiş saçlar için güçlü aloe ve bambu içeren Herbal Essences sülfatsız şampuan.

Herbal Essences sülfatsız Aloe serisi zengin ve kremsi bir şekilde köpürerek saçlarını nazikçe temizler ve içerisindeki kaliteli saf aloe ile derinlemesine nemlendirir.

Sülfat, silikon ve renklendirici içermez. Ayrıca, hayvanlar üzerinde test edilmediği PETA tarafından onaylanmıştır.

Yorumları da gayet güzel: '__Kokusu efsane ayrıca ufacık bile eline döksem aşırı köpürüyor ve saçlarımı dolgun gösteriyor çok beğendim iyi ki almışım.'

Fiyatı 238 TL.

Ayrıca ambalajının da %25'i geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış, %100 geri dönüştürülebilir olduğunu ekleyelim.

Almak isteyenler için burada.

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2. Diş minesine zarar vermeden dişleri temizleyen ve dişlerinizin doğal beyazlığına kavuşmasına yardımcı olan Eyüp Sabri Tuncer doğal karanfil özlü diş macunu.

2. Diş minesine zarar vermeden dişleri temizleyen ve dişlerinizin doğal beyazlığına kavuşmasına yardımcı olan Eyüp Sabri Tuncer doğal karanfil özlü diş macunu.

İçeriğindeki karanfil yağı sayesinde diş etlerinizin rahatlamasını sağlar ve mükemmel kokusu ile ferahlık verir. Thymol kekik bitkisinden elde edilir, ağız içinin temizlenmesine yardımcı olur ve hoş bir koku bırakır. Çay ağacı yağı (Tea tree oil) ile plak oluşumu, ağız kokusu ve diş eti problemlerinin önlenmesine yardımcı olur. Formülündeki doğal mentol ile gün boyu ferah kalmanızı sağlar. Şeker içermez. %100 Bitkisel Stevia kullanılmıştır.

SLS, florür, paraben, renklendirici içermez. 

Yorumları da çok iyi: 'Karbonlu olanı 2 sene kullandım, farklılık olsun diye bunu aldım ikisinden de çok memnunum. Aynı fiyata başka markalar denedim ya renk bırakıyor, ya ağızda garip tat bırakıyor çeşitli sorunlar. Bunda hiçbiri yok fiyatına göre kalitesi inanılmaz resmen amme hizmeti. Eyüp Sabri Tuncer kolonya, duş jeli ve diş macununda favori markam. Alın aldırın.'

Fiyatı 123 TL.

Almak isteyenler için burada.

Karanfil tadından hoşlanmayanlar karadut özlüsüne de bakabilir, o da burada.

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3. %100 doğal ve temiz içeriği ile cildinizi tıkamayan, gün boyu ter ve kokuyu önlemek için size destek olan Bee'o ApiCare propolisli roll-on deodorant.

3. %100 doğal ve temiz içeriği ile cildinizi tıkamayan, gün boyu ter ve kokuyu önlemek için size destek olan Bee'o ApiCare propolisli roll-on deodorant.

Anadolu Propolisi, shea yağı ve mineral çinko ile formüle edilen ürünümüz, alüminyum, renklendirici, paraben ve kimyasal içermiyor.

Ferah çiçek kokusu da harika.

Aynı yorumları gibi: 'Beklentilerimin ötesinde, harika bir de kokusu var. Bu markayı yaratan herkesi gönülden tebrik ediyorum.'

Fiyatı 169 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Bulaşıklarınızı elde yıkarken kullanabileceğiniz temiz içerikli, organik portakal yağlı bitkisel bulaşık deterjanı.

4. Bulaşıklarınızı elde yıkarken kullanabileceğiniz temiz içerikli, organik portakal yağlı bitkisel bulaşık deterjanı.

Bulaşıklarınızı, zararlı kimyasalların temas etmesinden endişe duymadan güvenle elde yıkayabileceğiniz temiz içerikli bir ürün.

Klor, paraben, SLES gibi zararlı kimyasallar içermez.

Fiyatı 398 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Artık sadece bu ürünü kullanıyorum temiz içerikli ürün kullanmak bu dönemde çok önemli o yüzden gönülden tavsiyemdir çok kaliteli zaten marka işini biliyor.'

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5. Zararlı kimyasallar içermeyen temiz içerikli U Green Clean bulaşık makinesi tableti.

5. Zararlı kimyasallar içermeyen temiz içerikli U Green Clean bulaşık makinesi tableti.

Bulaşık makinenize koyduğunuz tabletin temiz içerikli olması son derece önemli. Sonuçta yemek yediğimiz çatallar, su içtiğimiz bardaklar hepsine yıkama esnasında kimyasal bulaştığını düşünmek biraz ürkütücü.

Eğer siz de bu konudan endişe duyuyor ve temiz içerikli bir ürün arıyorsanız, size önerimiz U Green Clean bulaşık tabletleri.

30'lu tabletin fiyatı 277 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Vücudum temiz içerikli ürünlerle temizlenmeyi hak ediyor diyenler için Le Petit Marseillais Bio organik sertifikalı duş jeli.

6. Vücudum temiz içerikli ürünlerle temizlenmeyi hak ediyor diyenler için Le Petit Marseillais Bio organik sertifikalı duş jeli.

Duş jelinde Akdeniz’den elle toplanmış zeytin yaprakları kullanılıyor. Sülfat içermeyen formüle ve cilt ile uyumlu pH seviyesine sahip olan duş jeli, dermatolojik olarak test edilmiştir. 

Organik sertifikalı ve %98 doğal içeriklidir.

Ayrıca doğa dostu bir ürün, şişesi %100 geri dönüştürülebilir özelliktedir.

Fiyatı 103 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Cildi gayet iyi yapıyor duş jeli, kaliteli bir ürün.'

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7. Yüz, el, vücut ve saç bakımında kullanabileceğiniz kimyasal katkı maddesi içermeyen kabak lifli doğal banyo sabunu.

7. Yüz, el, vücut ve saç bakımında kullanabileceğiniz kimyasal katkı maddesi içermeyen kabak lifli doğal banyo sabunu.

Doğal el yapımı kabak lifli aloe vera sabunu kimyasal katkı maddeleri içermiyor.

Katkısız, organik ve vegan bir sabun arayanlar içi harika bir seçenek.

Kabak lifli olması da artısı.

Fiyatı 121 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün Amazon Prime güvencesiyle çok hızlı adresime ulaştı. Ürün kese içerisinde aynen fotoğraftaki gibi...

Ayrıca sabun da bir ambalaj içerisinde, bu hijyen ve kalite açısından benim için son derece önemli. Aloe vera kokusu ile banyo keyfi muhteşem. Sabun, lifi ile birlikte olduğu için vücuda kese yapmaya uygun olduğunu düşünüyorum. Cildi rahatlatıyor, nemlendiriyor güzel bir his bırakıyor. Uzun süreli kullanımlarda kolajen etkisi ile cildi güzelleştirdiğini biliyorum bu sebeple tekrar alacağım, herkese tavsiye ederim...'

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8. Doğal içeriği ve paraben içermeyen formülü sayesinde bebeklerin hassas ciltleri için bile uygun olan Bingo Oksijen doğal içerikli toz çamaşır deterjanı.

8. Doğal içeriği ve paraben içermeyen formülü sayesinde bebeklerin hassas ciltleri için bile uygun olan Bingo Oksijen doğal içerikli toz çamaşır deterjanı.

Bu deterjan hem çamaşırlarınızı temizler hem de bebeklerinizin hassas cildine zarar vermez. 

4 kg'luk 2 paketin fiyatı 649 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Kimyasallardan uzak, çevreci ve sağlıklı formüle sahip olan Biobelinda doğal içerikli genel temizlik deterjanı.

9. Kimyasallardan uzak, çevreci ve sağlıklı formüle sahip olan Biobelinda doğal içerikli genel temizlik deterjanı.

Bitki özlü formüle sahip olan ürün konsantre olduğu için uzun süre kullanabilirsiniz.

Tüm yüzeylerde kullanıma uygun. Banyo, mutfak, duvar ve hatta mobilyalarınızı bile temizleyebilirsiniz.

Klor, amonyak, fosfat ve paraben İçermez.

1000 ml konsantre ürünün fiyatı 199 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. İçeriğindeki B ve D vitaminlerinin sayesinde yaşlanmaya bağlı kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olan eşek sütlü el yapımı doğal sabun.

10. İçeriğindeki B ve D vitaminlerinin sayesinde yaşlanmaya bağlı kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olan eşek sütlü el yapımı doğal sabun.

Ayrıca siyah nokta ve akneler için de etkilidir. Cildin parlak bir görünüm almasını sağlar. 

El yapımı doğal sabun SLS,SLES ve paraben içermez. 

Fiyatı 60 TL.

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11. Hassas cildi olanların kullanıma uygun olan ginseng ve biberiyeli katı saç kremi.

11. Hassas cildi olanların kullanıma uygun olan ginseng ve biberiyeli katı saç kremi.

Katı saç kreminin kullanımı da oldukça basit.

Şampuandan sonra saç kremini sıcak su ile ıslatıp saç uçlarınızda gezdirin. Uygulanan alana masaj yaparak 1-2 dakika bekletin ve ardından bol su ile durulayın. 

İşte bu kadar...

%100 bitkisel içerikli olan katı saç kremi SLS, SLES, sülfat, gluten, silikon, paraben, boya ve parfüm içermez. Fiyatı 310 TL.

Almak isteyenler için burada.

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