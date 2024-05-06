Dekorasyonda Işıklandırmanın Önemini Bilenlerin Hemen Sepetine Atacağı 13 Ürün
Dekorasyonda Işıklandırmanın Önemini Bilenlerin Hemen Sepetine Atacağı 13 Ürün
Çocuk odası için sevimli aydınlatmalardan, yatak odası için romantik aydınlatmalara. Mutfakta çok işinize yarayacak tezgah altı aydınlatmalardan açık havada kullanabileceğiniz güneş enerjili aydınlatmalara. Sizin için en dekoratif en güzel aydınlatma ürünlerini listeledik. Bakalım favoriniz hangisi olacak?
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1. İster romantik bir atmosfer yaratmak için ister harika fotoğraflar çekmek için kullanabileceğiniz bir gün batımı lambası.
2. Bahçe ya da terasınızda kullanabileceğiniz suya dayanıklı, güneş enerjili zemin lambaları.
3. Bahçenizde ya da terasınızda kullanabileceğiniz sokak lambası tasarımlı solar lamba.
4. Balkonunuzda, merdivenlerde ya da bahçenizde kullanabileceğiniz dış mekan için uygun solar lambalar.
5. Stich hayranı çocukların bayılacağı dekoratif bir LED aydınlatma.
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6. Mutfağınıza şıklık katarken aynı zamanda daha rahat iş yapmanıza olanak sağlayan tezgah üstü LED aydınlatma.
7. Salonu için modern bir avize arayanlar için eskitme gold renginde şık bir avize.
8. Avizeye uygun bir aplik için bu modele göz atabilirsiniz.
9. Evinize modern bir görünüm katmaya yardımcı olacak TV arka plan aydınlatma.
10. Zarif ve narin bir görünüme sahip olan beyaz tavan lambası.
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11. Tam 8 mod seçeneği olan 50 kristal küreden oluşan güneş enerjili bir ışık zinciri.
12. Balkonunuza, merdivenlere ya da perdelerinize asabileceğiniz dekoraitf saçak LED sarkıt.
13. Aydınlatması ve renk çeşitliliği ile çok beğenilen uzaktan kumandalı bir LED lambader.
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