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Dekorasyonda Işıklandırmanın Önemini Bilenlerin Hemen Sepetine Atacağı 13 Ürün

etiket Dekorasyonda Işıklandırmanın Önemini Bilenlerin Hemen Sepetine Atacağı 13 Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 13:13

Çocuk odası için sevimli aydınlatmalardan, yatak odası için romantik aydınlatmalara. Mutfakta çok işinize yarayacak tezgah altı aydınlatmalardan açık havada kullanabileceğiniz güneş enerjili aydınlatmalara. Sizin için en dekoratif en güzel aydınlatma ürünlerini listeledik. Bakalım favoriniz hangisi olacak?

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 06 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. İster romantik bir atmosfer yaratmak için ister harika fotoğraflar çekmek için kullanabileceğiniz bir gün batımı lambası.

1. İster romantik bir atmosfer yaratmak için ister harika fotoğraflar çekmek için kullanabileceğiniz bir gün batımı lambası.

16 farklı renk, 4 dinamik mod arasından seçim yapabileceğiniz tek bir lamba, tüm aydınlatma ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış. Üstelik farklı renkler için birkaç ampul almanıza gerek yok, sadece bir tanesi yeter.

Sunset lamba fotoğrafçılık, çocuk odaları, oturma odaları, mutfaklar, partiler, açık hava barbeküleri için uygundur, mekanı aydınlatır ve harika bir atmosfer yaratır.

Fiyatı 450 TL.

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2. Bahçe ya da terasınızda kullanabileceğiniz suya dayanıklı, güneş enerjili zemin lambaları.

2. Bahçe ya da terasınızda kullanabileceğiniz suya dayanıklı, güneş enerjili zemin lambaları.

Enerji tasarruflu güneş enerjili lambaları hem dekoratif amaçlı hem de yol aydınlatması olarak kullanabilirsiniz.

4 güçlü yapışkan ped ile teslim edilir, böylece solar merdiven lambalarını alet ve vida kullanmadan teras zeminlerine veya merdivenlere kolayca yapıştırabilirsiniz.

4 adet lambanın fiyatı 1246 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Bahçenizde ya da terasınızda kullanabileceğiniz sokak lambası tasarımlı solar lamba.

3. Bahçenizde ya da terasınızda kullanabileceğiniz sokak lambası tasarımlı solar lamba.

Solar zemin lambası, ışık kaynağını otomatik olarak algılayabilen bir ışık sensörüne sahiptir. Karanlıkta veya gece otomatik olarak açılır ve gündüz veya aydınlık alanlarda otomatik olarak kapanır.

Ortalama 6 saatte şarj oluyor.

Lamba su geçirmez özelliğe sahiptir. Güneş enerjili zemin lambaları yağmur, kar, don gibi her hava koşulunda kullanılabilir.

1 adet lambanın fiyatı 199 TL.

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4. Balkonunuzda, merdivenlerde ya da bahçenizde kullanabileceğiniz dış mekan için uygun solar lambalar.

4. Balkonunuzda, merdivenlerde ya da bahçenizde kullanabileceğiniz dış mekan için uygun solar lambalar.

Güneş enerjili bahçe lambasını en üst düzeyde güzellik ve güvenlik için merdivenlere, balkon duvarınıza veya çitinize yerleştirerek kullanabilirsiniz.

İki ışık efekti arasından seçim yapabilirsiniz: Sıcak bir atmosfer için sıcak beyaz sürekli ışık veya bahçenizin güzelliğini ortaya çıkaran parlak, yedi renkli yanıp sönen ışık...

Her türlü havalı bir aydınlatma olduğu kesin.

Fiyatı 699 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Stich hayranı çocukların bayılacağı dekoratif bir LED aydınlatma.

5. Stich hayranı çocukların bayılacağı dekoratif bir LED aydınlatma.

Çocuk odasına çok yakışacak bir lamba. Dekoratif tarzının yanı sıra çocuğunuz için gece lambası olarak da çok kullanışlı olacaktır.

Fiyatı 3251 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Mutfağınıza şıklık katarken aynı zamanda daha rahat iş yapmanıza olanak sağlayan tezgah üstü LED aydınlatma.

6. Mutfağınıza şıklık katarken aynı zamanda daha rahat iş yapmanıza olanak sağlayan tezgah üstü LED aydınlatma.

Dokunmatik on-off tuşu ile oldukça pratik bir ürün.

Mutfağınızda dolap altına çift taraflı bant veya birlikte verilen plastik montaj kanalı ile kolayca uygulayabileceğiniz ''Led Aydınlatma Armatürü'' sayesinde yemek hazırlarken daha aydınlık bir mutfak tezgahına kavuşacaksınız.

Elektrik tüketiminin oldukça düşük olduğunu da belirtelim.

Fiyatı 295 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Salonu için modern bir avize arayanlar için eskitme gold renginde şık bir avize.

7. Salonu için modern bir avize arayanlar için eskitme gold renginde şık bir avize.

Bu avize, metal gövdesi ve ısıya dayanıklı cam/kristalden yapılma lambaları ile maksimum ışıklandırmayı sağlamasının yanında, siz ve aileniz için uzun ömürlü kullanım da sağlar.

Fiyatı 3590 TL.

Ampuller pakete dahil değildir. Ekstra almanız gerekmektedir.

Almak isteyenler için burada.

'Çok güzel bir ürün kalitesi işçiliğinden belli.'

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8. Avizeye uygun bir aplik için bu modele göz atabilirsiniz.

8. Avizeye uygun bir aplik için bu modele göz atabilirsiniz.

Eskitme renginde kullanışlı ve şık bir aplik.

Fiyatı 1611 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Evinize modern bir görünüm katmaya yardımcı olacak TV arka plan aydınlatma.

9. Evinize modern bir görünüm katmaya yardımcı olacak TV arka plan aydınlatma.

Akıllı renk seçimi olan bir ürün. Peki bu ne demek? 1080p kamera ile renkler TV ekranında algılanır ve ardından otomatik olarak LED şeride uygulanır. Böylece ekranın renkleri gerçek zamanlı olarak ışık efektleriyle genişletilebilir.

Ayrıca paletten istenen renkler seçilebilir ve entegre IC çipleri sayesinde bir LED şerit üzerinde aynı anda yanar. Pürüzsüz bir renk geçişi sağlanır. Parlaklığı da ayarlanabilir.

Fiyatı 2789 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ses algılayıp notaya göre renk tonları ve yanıp sönme paternleri değişiyor. Bu aslında by default çoğu led şerit kontrolcüsünde var ama artı özelliklere yazma sebebim mikrofonu isterseniz kontrolcü isterseniz uygulama yüklü telefonunuz seçebiliyorsunuz (ince düşünülmüş).

Parlaklığı oldukça iyi, ileride sıkılırsanız şeritleri kamerayı kullanmadan dekoratif olarak bile kullanabilirsiniz. Uygulama içerisinde dediğim gibi isterseniz statik isterseniz bir sürü hareket modunda tanımlayabilirsiniz.

Benim için en büyük etki bu madde oldu. Genelde akşamları bir şeyler izliyorum ve odanın karanlık olmasını tercih ediyorum. Bir süre led ler monitör ile sync iken izledim, sonrasında acaba gözümü yoruyor mu diye merak edip led leri kapattım ve IPS ekrandan gözüme vuran ışık çok ciddi rahatsız etti.

Yani background da aydınlatma olması karanlık ortamda göz yorgunluğunu ciddi oranda düşürdüğünü gözlemledim. Seyir kalitesi ve ambiyans ise; 32'' 2k 144 Hz monitör + Masa üstündeki, tempered glass arkasındaki Corsair ML serisi RGB fanlar + Corsair Vengeance RGB RAM leri at çöpe moduna soktu beni :)'

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10. Zarif ve narin bir görünüme sahip olan beyaz tavan lambası.

10. Zarif ve narin bir görünüme sahip olan beyaz tavan lambası.

Bu zarif ve şık lambayı ister oturma odanızda ister yatak odanızda ister koridorda kullanabilirsiniz.

Çok güzel aydınlatma sağlarken modern görünümü ile de evinize şıklık katacaktır.

Fiyatı 1129 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Tam 8 mod seçeneği olan 50 kristal küreden oluşan güneş enerjili bir ışık zinciri.

11. Tam 8 mod seçeneği olan 50 kristal küreden oluşan güneş enerjili bir ışık zinciri.

Bu güzel sıcak beyaz ışık zincirleri toplam uzunluğu 10 metre olan 50 kristal küreden oluşuyor. Bahçenizde, terasınızda, balkonunuzda, verandanızda, kapınızda kullanabilir, parlak ve romantik bir atmosfer yaratabilirsiniz.

8 mod seçeneği var. Kombinasyon, ateş böceği gibi yanıp sönme, el sallama, solma, yanıp sönme, yavaşça sönme, parıltı ve sürekli yanma.

Güneş enerjili lamba alacakaranlıkta otomatik olarak yanar.

Fiyatı 379 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Balkonunuza, merdivenlere ya da perdelerinize asabileceğiniz dekoraitf saçak LED sarkıt.

12. Balkonunuza, merdivenlere ya da perdelerinize asabileceğiniz dekoraitf saçak LED sarkıt.

4 metre uzunluğa sahiptir ve 96 adet LED bulunmaktadır.

Fiyatı 199 TL.

Bir adetten fazla alarak daha dolu dolu bir görünüm elde edebilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

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13. Aydınlatması ve renk çeşitliliği ile çok beğenilen uzaktan kumandalı bir LED lambader.

13. Aydınlatması ve renk çeşitliliği ile çok beğenilen uzaktan kumandalı bir LED lambader.

Fiyatı 330 TL.

Salonunuza ya da yatak odanıza harika bir hava katacak bu lambanın uzunluğu 100 cm.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün bence tam anlamıyla bir fiyat performans ürünü. Kumandasındaki fonksiyon tuşlarının tamamı aktif olarak çalışıyor ve etkili. Sadece biraz kablosu kısa ama bir uzatma kablosu ile bu küçük sorunu ortadan kaldırdım. Ben epey araştırdım arkadaşlar. Elbette size bu fiyata müthiş bir şey vaat edilmiyor ama bu fiyata alabileceğinizin en iyisi diyebilirim. Satıcıda çok ilgili, hızlı ve özenli kargo. Bu arada kumandadaki ışığı açma ve kısma tuşu oldukça fonksiyonel olmuş. Bir tane daha sipariş edeceğim.'

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