Evini Kendi Boyamak İsteyenlerin İhtiyacı Olan Ürünler
Evini Kendi Boyamak İsteyenlerin İhtiyacı Olan Ürünler
İşçilik maliyetini azaltmak için ya da sırf boyamaktan zevk aldığınız için evinizi kendiniz boyamaya karar vermiş olabilirsiniz. Evini kendi boyamak isteyenlerin ihtiyaç duyacağı boyalar ve diğer ürünlerin hepsini tek tek listeledik. Merak etmeyin, duvar boyamak sandığınızdan çok daha kolay. Çok keyifli bir içerik sizi bekliyor.
Bu içerik iş birliği içeriyor.
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1. İlk adım boya seçimi...
2. Boyadan önce astarlama işlemi için ihtiyacımız olan malzemelere bakalım...
3. Astar işlemine geçmeden önce eski boyalar zımparalanmalı ve yüzeyin tozu alınmalı...
4. Zımpara işlemi sırasında ortaya çok fazla toz çıkacağı için koruyucu bir iş maskesi ve iş gözlüğü kullanmanızda fayda olacaktır.
5. Boya işlemine başlamadan önce eşyalarınızı korumaya almayı da ihmal etmeyin.
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6. Astar boya ve boya için elbette fırçalara da ihtiyacınız olacak.
7. Rulo fırçalar, normal fırçalara nazaran daha hızlı ve kolay bir şekilde uygulama yapmanıza yardımcı olacaktır.
8. Dilerseniz böyle bir set de alabilirsiniz.
9. Uygulama sonrası kolay bir şekilde iz bırakmadan sökülen bir maskeleme bandına da ihtiyacınız olacak.
10. Duvarınızda çivi veya benzeri şeyler yüzünden delikler ya da hatalar varsa macunla kapatabilirsiniz.
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11. Yüksek yerleri ya da tavanı boyarken ihtiyacınız olacak sağlam kaymaz bir merdiven.
12. Merdivenle uğraşmak istemeyenler bu teleskopik rulo boya fırçasından yardım alabilir.
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