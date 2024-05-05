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Evini Kendi Boyamak İsteyenlerin İhtiyacı Olan Ürünler

etiket Evini Kendi Boyamak İsteyenlerin İhtiyacı Olan Ürünler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 22:19

İşçilik maliyetini azaltmak için ya da sırf boyamaktan zevk aldığınız için evinizi kendiniz boyamaya karar vermiş olabilirsiniz. Evini kendi boyamak isteyenlerin ihtiyaç duyacağı boyalar ve diğer ürünlerin hepsini tek tek listeledik. Merak etmeyin, duvar boyamak sandığınızdan çok daha kolay. Çok keyifli bir içerik sizi bekliyor.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 05 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. İlk adım boya seçimi...

1. İlk adım boya seçimi...

Kaliteli bir boya markası seçip, evinize en çok yakışacağını düşündüğünüz renge karar vermek ilk adım.

Size önerimiz yüksek nefes alma özelliğine sahip olan ve kolay uygulanmasıyla zaman tasarrufu sağlayan su bazlı Filli Boya Momento Plus serisi.

Bu boya aynı zamanda sıçrama, damlama, çatlama, kabarma ya da dökülme problemlerine yol açmaz.

Uygulama sırasında sizi rahatsız edecek bir kokusu da yoktur.

Favori renginizi seçmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Momento Plus boyayı uygun astarlama işlemi tamamladıktan sonra keyifle uygulayabilirsiniz.

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2. Boyadan önce astarlama işlemi için ihtiyacımız olan malzemelere bakalım...

2. Boyadan önce astarlama işlemi için ihtiyacımız olan malzemelere bakalım...

Bu ürünün, solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçişte astar olarak kullanabilirsiniz.

Fiyatı 345 TL.

Almak isteyenler için burada.

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3. Astar işlemine geçmeden önce eski boyalar zımparalanmalı ve yüzeyin tozu alınmalı...

3. Astar işlemine geçmeden önce eski boyalar zımparalanmalı ve yüzeyin tozu alınmalı...

Zımpara demişken önce biraz teknik bilgi ile başlayalım. Zımpara kalınlıkları 60, 80, 100, 120 gibi sayılarla ifade ediliyor. Bu sayılar, zımparanın kalınlığı ile ilgili, sayı arttıkça zımparanın kalınlığı da azalıyor. 

Boyanacak zeminde sadece alçı varsa 60 numaralı zımparayı tercih edebilirsiniz.

Manuel zımparaları tercih edebileceğiniz gibi, eğer boyayacağınız alan çok büyükse bu elektrikli motorlu zımpara makinesini de değerlendirebilirsiniz.

Bu zımpara makinesi, karanlık ortamlarda parlaklığı önemli ölçüde artırarak daha verimli ve doğru çalışmanıza olanak tanıyan LED ışıklara da sahip.

İlgilenenler için burada.

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4. Zımpara işlemi sırasında ortaya çok fazla toz çıkacağı için koruyucu bir iş maskesi ve iş gözlüğü kullanmanızda fayda olacaktır.

4. Zımpara işlemi sırasında ortaya çok fazla toz çıkacağı için koruyucu bir iş maskesi ve iş gözlüğü kullanmanızda fayda olacaktır.

Bu yeniden kullanılabilen maskenin elinizin altında bulunmasında fayda var.

Maske, birden fazla tehlikeli maddeyi, toz partiküllerini ve tahriş edici gazı etkili bir şekilde bloke eder.

Fiyatı 759 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Boya işlemine başlamadan önce eşyalarınızı korumaya almayı da ihmal etmeyin.

5. Boya işlemine başlamadan önce eşyalarınızı korumaya almayı da ihmal etmeyin.

Eşyalarınızı duvardan mümkün olabildiği kadar uzaklaştırın. Başka odaya taşımanız mümkün değilse, odanın ortasına doğru hepsini itin. Ve kirlenmesini istemediğiniz eşyaları bu pratik boyacı naylonları ile korumaya alın.

4x12.5 metrelik hışır örtünün fiyatı 86 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Astar boya ve boya için elbette fırçalara da ihtiyacınız olacak.

6. Astar boya ve boya için elbette fırçalara da ihtiyacınız olacak.

Bu süreçte boyayacağınız alanın genişliğine uygun fırçalar tercih edebilirsiniz.

10 cm'lik fırçalardan 25 cm'lik fırçalara, çok fazla seçenek var.

Buraya tıklayarak hepsine göz atabilirsiniz.

7. Rulo fırçalar, normal fırçalara nazaran daha hızlı ve kolay bir şekilde uygulama yapmanıza yardımcı olacaktır.

7. Rulo fırçalar, normal fırçalara nazaran daha hızlı ve kolay bir şekilde uygulama yapmanıza yardımcı olacaktır.

Bu rulo fırça, 25 cm rulo genişliği ve 5 cm çapı sayesinde büyük iç ve dış yüzeyleri boyamak için uygundur. Akrilik, su, dekorasyon veya pliolitik boyama için idealdir.

Fiyatı 380 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Dilerseniz böyle bir set de alabilirsiniz.

8. Dilerseniz böyle bir set de alabilirsiniz.

5 parçadan oluşan bu setin içerisinde 

  • Boya küveti

  • Boya rulosu 20 cm ve 10 cm

  • Boya fırçası 60 mm

  • Koruyucu folyo bulunuyor.

Fiyatı 485 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Uygulama sonrası kolay bir şekilde iz bırakmadan sökülen bir maskeleme bandına da ihtiyacınız olacak.

9. Uygulama sonrası kolay bir şekilde iz bırakmadan sökülen bir maskeleme bandına da ihtiyacınız olacak.

Yapışkanlığı iyi ve sağlam bir rün. Sökülürken iz bırakmaması da harika.

Prizleri, elektrik anahtarlarını, süpürgeliklerin kenarlarını güzelce maskeleme bandı ile kapatırsanız, boyanın buralara bulaşmasını önlemiş olursunuz.

Ayrıca duvara desen yapmak ya da iki farklı renge boyamak için de maskeleme bantlarından faydalanabilirsiniz. 

Fiyatı 46 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Keşke her firma bu kadar iyi fiyata bu kadar kaliteli ürünler sunabilse, Voda en iyi noktada olmayı hak ediyor.'

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10. Duvarınızda çivi veya benzeri şeyler yüzünden delikler ya da hatalar varsa macunla kapatabilirsiniz.

10. Duvarınızda çivi veya benzeri şeyler yüzünden delikler ya da hatalar varsa macunla kapatabilirsiniz.

Kusurlu alanları macunla kolaylıkla kapatabilirsiniz.

Daha sonra zımparalama işlemi yapmayı ve duvarın tozunu da alırsanız boyaya hazırsınız!

Almak isteyenler için duvar tamir macunu burada.

'Kullanıma hazır. Kolay uygulanıyor ve hemen kapatıyor. Yalnız gramaj konusu var. Muhtemelen 1 kiloluk kutu. Kutunun üçte ikisi boş. Yani içi dolu dolu beklemeyin.'

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11. Yüksek yerleri ya da tavanı boyarken ihtiyacınız olacak sağlam kaymaz bir merdiven.

11. Yüksek yerleri ya da tavanı boyarken ihtiyacınız olacak sağlam kaymaz bir merdiven.

Nal şeklinde kaymaz ayak tasarımı olan bu merdivenle yüksek yerlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Merdivenin gövdesi hafiftir ve tek elle kolayca taşınabilir. Kurulum gerektirmez ve katlanabilir. Katlandıktan sonra kalınlığı sadece 5 cm'dir. Evinizin köşesine, kapının arkasına, yatağın altına vs. yerleştirilebilir.

Almak isteyenler için burada.

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12. Merdivenle uğraşmak istemeyenler bu teleskopik rulo boya fırçasından yardım alabilir.

12. Merdivenle uğraşmak istemeyenler bu teleskopik rulo boya fırçasından yardım alabilir.

Ulaşılması zor tüm görevlerinizi güvenlik ve rahatlıkla gerçekleştirmeniz için ideal. Alet kutusuna sığabiliyor çünkü parçalarına ayırarak saklayabilirsiniz.

Pratik ve kullanışlı.

Almak isteyenler için burada.

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