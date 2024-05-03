Stanley Termostan Ana Kucağına! Haftanın En Çok Satan Ürünleri Burada!

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Stanley termostan oyuncu koltuğuna, dikey süpürgeden Crocs terliğe. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok satılan ruj acaba hangisi olmuş? Crocslar ne kadar indirime girmiş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

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