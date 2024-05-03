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Stanley Termostan Ana Kucağına! Haftanın En Çok Satan Ürünleri Burada!

etiket Stanley Termostan Ana Kucağına! Haftanın En Çok Satan Ürünleri Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 19:24

Bu hafta kapanın elinde kalan ürünleri sizin için tek tek listeledik. Stanley termostan oyuncu koltuğuna, dikey süpürgeden Crocs terliğe. Karşınızda online alışverişte bu haftanın en çok satan ürünleri. En çok satılan ruj acaba hangisi olmuş? Crocslar ne kadar indirime girmiş? Bizden söylemesi bu ürünlere bakmadan bu haftanın alışverişini tamamlamayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 03 Mayıs 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

1. Stanley GO Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Çift duvarlı vakum izolasyonu ile içeceklerinizi 12 saate kadar soğuk, 8 saate kadar sıcak ve 40 saate kadar buz gibi soğuk tutan termos gibi termos.

Bir kere alıp ömürlük kullanmalık.

Rengi de harika.

Spor ve outdoor kategorisinde en çok satılan ürün olmasına şaşırmadık.

Kapasitesi 0,70 litre olan termosun fiyatı 1179 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Hem soğuk hem de sıcak içeceklerin uzun süre taze ve istenilen ısıda tüketilebilmesini sağlayan ürün özellikle soğuk içeceklerin direk içimi için dizayn edilmiş. Sıcak içecekler için bardak kullanılmasını tavsiye ederim. Ağız bölümünden fazlaca gelebilecek sıcak sıvı yakıcı olacaktır. Bu konu özellikle hareket halindeyken dikkat edilmeli. Ürünün içi dışı harika. Keyifle kullanıyorum.'

Amazon

2. Philips SpeedPro Max Kablosuz Dik Süpürge

2. Philips SpeedPro Max Kablosuz Dik Süpürge

2'si 1 arada bir süpürge. hem dikey süpürge hem el süpürgesi olarak kullanabileceğiniz çok pratik bir ürün.

Akıllı dijital ekranından, hızı ve pil kullanımını görebilmek de çok fonksiyonel.

Fiyatı şu anda indirimde 6849 TL.

Dikey süpürge almayı düşünenlerin kaçırmaması gereken bir fırsat.

Almak isteyenler için burada.

'Mini boy kaktüsü 2,5 saatte seçen biri olarak uzun süredir dikey süpürge mi robot süpürge mi alsam diye araştırıyordum. Nihayetinde 135 m2 bol eşyalı halılı bir bir eve dikey süpürge daha iyi olur diye düşündüm bu sefer de hangi marka hangi özellikler olmalı diye araştırmaya başladım ve Dyson almalıyım herhalde dedim. Çünkü bu süpürgelerin moturunun mucidi Dyson (Siklon yada Cyclone teknolojisi) Kaderin bir cilvesi midir nedir kendi sitelerinde bile ürün stoklarında yoktu fiyatı da bunun 3 katı zaten. Neyse geçen hafta sepetime bu ürünü ekledim. Olur da şöyle güzel bir indirim olursa hemen alırım diye düşünürken bi baktım patır patır stoklar eriyor ! Bir gazla hemen sipariş ettim ve mükemmel bir hızla Amazon 14 saat sonra falan teslim etti. (Hakikaten nasıl yapıyor anlamış değilim).'

Amazon

3. Hawk Oyuncu Koltuğu

3. Hawk Oyuncu Koltuğu

Oyuncu koltukları içerisinde en çok satılan ürün bu olmuş.

Bunda fiyatının şu anda indirimde olmasının katkısı var mıdır bilemiyorum.

Terlemeyi önleyen kumaşı ve boyun desteği ile oldukça konforlu bir koltuk.

İndirimli fiyatı 5999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bu fiyata alınabilecek en iyisi. Bu fiyat aralığında diğer sandalyeler rakip bile olamaz. O yüzden Kendisinden 3 kat pahalı olan dxRacer ile kıyaslama yapacağım. Servis desteği çok iyi, kırılan kol dayama yerini benden kaynaklı olmasına rağmen hiç sorun etmeden garanti kapsamında yenisini gönderdiler. Oturma yeri geniş, süngeri rahat, urun kalitesi fiyatına göre çok iyi. Özellik olarak, bir oyuncu sandalyesinde olması gereken bütün özelliklere sahip. Daha önce kullandığım dxRacer oyuncu koltuğundan fazla özelliği bile var.'

Amazon

4. Viko Multi-Let 3lü Topraklı Kablolu Priz

4. Viko Multi-Let 3lü Topraklı Kablolu Priz

Markasını bildiğiniz iyi bir uzatmalı prize ihtiyacınız varsa doğru seçeneklerden biri de bu.

Dilediğiniz yere asarak kullanabilirsiniz. Uzatması 5 metre.

Fiyatı da 170 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Elektrik önemli kalitesi belli olmayan kabloları alıp uzatma amaçlı kullanmamak gerekir. Viko kalitesi ile tartışılmayacak bir ürün.'

5. Febreze Hava Ferahlatıcı Araba Kokusu

5. Febreze Hava Ferahlatıcı Araba Kokusu

Bu ürün, arabanızın havalandırmasına kolayca takılan küçük, şık bir hava kokusu.

Febreze Araba Ferahlatıcı arabanızdaki ağır ve inatçı kötü kokuları yalnızca maskelemez, sürekli olarak yok eder ve temizler. OdourClear teknolojisinin kullanımıyla, yiyecek, evcil hayvan, sigara dumanı ve çöplerin neden olduğu en ağır kokular dahi temizlenerek giderilir ve geriye hoş, taze bir koku kalır. 

İndirimli fiyatı 103 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon
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6. Philips HD9243/90 Airfryer Fritöz

6. Philips HD9243/90 Airfryer Fritöz

Mutfak kategorisinde en çok satılan ürün Philips marka Airfryer olmuş.

Zaman ve enerjiden tasarruf etmek isteyenlerin tercihi. Çünkü Philips Airfryer ile %50 daha hızlı pişirme ve %70 enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Üstelik fiyatı indirimde sadece 1999 TL.

Kapasitesi de 4.1 litre.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün elime hızlı ve sağlam bir şekilde ulaştı. Öncelikle Amazon'a teşekkürler. Açıkçası araştırarak almıştım. Gelir gelmez kullandım. İlk kullanımda koku yapabilir denmişti ama ben böyle bir şey tecrübe etmedim. İlk kullanım öncesi çıkarılabilir aparatları yıkayıp, kuruladım. Sonrasında ise 180 derecede 3 dk. boş çalıştırdım. Belki bu yüzden koku yapmadı bilemiyorum. Devamında dondurulmuş patates ve tavuk pişirdim. Gayet güzel oldu. Bu ürüne özel değil ama yiyeceklerin yağsız / veya sadece kendi yağı ile pişiriliyor olması benim için en büyük artı. Elektrik tüketimi ile ilgili bir yorumda bulunamıyorum ama fırına göre çok daha az sürede pişirebiliyor olması muhakkak elektrik faturasını da pozitif anlamda etkileyecektir.'

Amazon

7. Philips OneBlade Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

7. Philips OneBlade Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Beylerin en çok tercih ettiği bakım ürünü Philips marka tıraş makinesi olmuş.

Fırsat ürünleri arasında yer alan tıraş makinesinin fiyatı şu anda 929 TL.

Hem ıslak hem kuru kullanıma uygun olması da artısı. Ayrıca bıçakları da gerçekten çok başarılı.

Almak isteyenler için burada.

'İki başlık da çok iyi. Sıfır Kesiyor. Çekme falan hiç yok. Çok hızlı şekilde tıraş olunabiliyor. Diğer makinelerimde var. Onlar kadar iyi kesiyor. Bir ay oldu hala ilk günkü gibi.'

Amazon

8. Bright Starts Taşınabilir Ana Kucağı

8. Bright Starts Taşınabilir Ana Kucağı

Sadece bir ana kucağı demek haksızlık olur. Çünkü bu ürün sakinleştirici titreşimleri ile bebeğinizi rahatlatmaya da yardımcı olur.

Ayrıca bebeklerin çok sevdiği  3 dönen oyuncağı da içeriyor.

Yeni bebeğiniz olduysa ya da bebeği olan bir arkadaşınıza hediye almayı düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz.

Fiyatı 1499 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Satıcı hemen kargoladı, güzel ürün. Bebeğimi bir an önce koymak için sabırsızlanıyorum:)'

Amazon

9. Moliendo Amalfi Espresso Blend Çekirdek Kahve

9. Moliendo Amalfi Espresso Blend Çekirdek Kahve

Evde kendi kahvesini kendi çekerek mis kokular eşliğinde kahvesini içmeyi sevenlerin tercihi.

1 kg çekirdek kahvenin fiyatı 391 TL.

Dışarıda bir bardak kahvenin 100 TL olduğunu düşününce oldukça makul.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

10. Pro Plan Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması

10. Pro Plan Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması

Evcil hayvan ürünleri içerisinde en çok satın alınan ürün Pro plan marka 10 kiloluk kedi maması olmuş.

Zengin somon içeriğine sahip olan böbrek sağlığını da destekleyen bir ürün.

10 kg mamanın fiyatı 1758 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon
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11. Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj

11. Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj

Rujlar arasında en çok satın alınan ürün Maybelline marka likit ruj olmuş.

En çok tercih edilen rengi ise 15 numaralı Peachy.

Yeme, içme ve bulaşmaya dayanıklı rujlar genelde mat oluyor. O yüzdendir ki bu ruj, parlak görünümü ile öne çıkıyor ve çok seviliyor.

Hem parlak hem kalıcı daha ne olsun.

Fiyatı 319 TL.

Almak isteyenler için burada.

Amazon

12. Crocs Classic Unisex Terlik

12. Crocs Classic Unisex Terlik

Crocs mevsimi yaklaştı malum.

Bu Crocslar da indirime girince kapış kapış satılanlardan olmuş haliyle.

İndirimli fiyatı şu anda 775 TL.

36-47 arası numarası mevcut. Ama numaraları hızla tükeniyor bizden söylemesi.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

Bir dost önerisi: Crocslarınızı çıkarıp güneşin altında saatlerce bırakmayın. O zaman küçülebilir. İyi bakarsanız bir ömür giyersiniz. ;)

Amazon

13. Gece Yarısı Kütüphanesi

13. Gece Yarısı Kütüphanesi

Kitap kurtlarının en çok satın aldığı kitaplardan biri de 'Gece Yarısı Kütüphanesi' olmuş.

'Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var,' dedi. 'Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün.'

Peki eğer pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın? Ne dersin?

Bu kütüphanedeki kitapların her birinde Nora'nın farklı bir hayatı yazılı. Başka kararlar verseydi yaşamış olabileceği hayatlar...

Çok sürükleyici bir kitap.

Fiyatı sadece 110 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kitap aslında sizi hayata bağlayacak kendi hayatınızın kıymetini gösterecek ve aynı zamanda umduğunuzu kesmeyip kötü sandığınız ihtimallerin aslında kötü olmayabileceğini size gösterecek. Akıcı ve yalın diliyle sizi çok zorlamayacak. Bence vakit ayırıp okumaya değer.'

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