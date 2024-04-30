Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Nisan Ayının En Çok Satan Kitapları
Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Nisan Ayının En Çok Satan Kitapları
Nisan ayını da bitirdik... Mayıs ayına girmeden önce bakalım kitap kurtlarının bu ay en çok okuduğu ya da hediye ettiği kitaplar hangileri olmuş? Okuyacak bir şeyler arıyor ama ne alacağınızı bilemiyorsanız hemen içeriğimize göz atın. Kişisel gelişimden gerilim romanına en çok satan kitapları sizin için derledik.
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1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh
2. Atomik Alışkanlıklar - James Clear
3. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai
4. Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi
5. Labirent -Batı ve Hasımları - Amin Maalouf
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6. Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar
7. Dağınık Zihinler - Gabor Mate
8. Hyunam-Dong Kitabevi - Hwang Bo-Reum
9. Çalınan Dikkat - Johann Hari
10. Vücudunuz Hayır Diyorsa - Gabor Mate
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11. Büyük Macera - Elina Ellis
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