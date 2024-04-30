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Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Nisan Ayının En Çok Satan Kitapları

etiket Kitap Kurtlarının Tercihi Olan Nisan Ayının En Çok Satan Kitapları

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 15:47

Nisan ayını da bitirdik... Mayıs ayına girmeden önce bakalım kitap kurtlarının bu ay en çok okuduğu ya da hediye ettiği kitaplar hangileri olmuş? Okuyacak bir şeyler arıyor ama ne alacağınızı bilemiyorsanız hemen içeriğimize göz atın. Kişisel gelişimden gerilim romanına en çok satan kitapları sizin için derledik.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 30 Nisan 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

1. Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Nisan ayında en çok satılan kitap karşınızda!

'Hissettiğiniz ya da düşündüğünüz her şey, bir rezonans alanı oluşturur ve hem sizi hem de çevrenizdekileri kalıcı olarak değiştirir.'

Kuantum düşünce tekniğinin temelinde yer alan Rezonans Kanunu'na göre sizi isteklerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan sınırlar yalnızca kalbinizdedir. Pierre Franckh bu kitapta arzularınızı bloke edebilme potansiyeline sahip iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağınızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor.

Fiyatı 146 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kitap içeriği ilginç, bilgilendirici ve farklı bakış açıları getiriyor. Kapak ve kağıt kalitesi iyi.'

Amazon

2. Atomik Alışkanlıklar - James Clear

2. Atomik Alışkanlıklar - James Clear

Atomik Alışkanlıklar size alışkanlıklarınızdan zarar değil, fayda göreceğiniz şekilde hayatınızı yeniden tasarlamayı öğretecek.

Bu kitabı alın, arkanıza yaslanın, alışkanlıkları şekillendirme konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan James Clear'dan, iyi alışkanlıklar edinirken kötü alışkanlıklardan kurtulmanın yollarını öğrenmeye başlayın.

Bu kitap size,

  • Rutininiz bozulduğunda bile yeni alışkanlıklar için nasıl zaman yaratacağınızı,

  • Motivasyon eksikliği ve iradesizliğin üstesinden gelmeyi,

  • Ortamınızı başarıya ulaşmanızı kolaylaştıracak şekilde tasarlamayı,

  • Yoldan çıktığınız zaman kendinizi nasıl toparlayacağınızı ve çok daha fazlasını öğretecek.

Fiyatı 147 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kitap sıkıcı değil ve akıcı. Yazar güzel örneklerle okuyucuyu ikna ediyor bence. Kitabı çok beğendim. Elbette iş sizde bitiyor, hiç kimse sizin hayatınızı değiştirmeyecek, bu kararı siz vereceksiniz. Kitapta yavaş yavaş nasıl alışkanlıklarınızı değiştirip, alışkanlıklarınızın değişmesiyle hayatınızın da değişebileceğinin yöntemlerini anlatıyor ve örneklerle destekliyor yazar.'

Amazon

3. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

3. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai

İnsanlığımı Yitirirken, Osamu Dazai'nin uzun yıllara yayılan edebi intihar mektubunun son bölümü.

Yirminci yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından, sıradışı hayatıyla da meşhur Osamu Dazai, intiharından hemen önce tamamladığı, Japonya'nın en çok okunan romanlarından İnsanlığımı Yitirirken'de topluma dahil olmayı beceremeyen, her şeyi eline yüzüne bulaştıran, çevresindeki herkesi hayal kırıklığına uğratmaya mahkum bir ötekinin acıklı hikayesini anlatıyor.

Yazarın depresif yönünü çok iyi yansıtan, kolay okunan bir kitap.

Fiyatı sadece 48 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Erkek arkadaşımla kolay okumalık kitap arıyorduk, dili oldukça yalın. Hikaye akıp gidiyor. Daha sonrasında arkadaşlarımıza hediye edeceğiz.'

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4. Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi

4. Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi

Kendime Düşünceler, Stoa felsefesinin anlaşılması açısından günümüzde de çok değerli bir kaynak.

Felsefeye ilgisi olanların kesinlikle okuması gereken bir kitap.Fiyatı da sadece 23 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Labirent -Batı ve Hasımları - Amin Maalouf

5. Labirent -Batı ve Hasımları - Amin Maalouf

'Labirent' yönünü ve yolunu kaybetmiş insanlık için bir pusula...

Amin Maalouf Labirent’te Batı ile hasımları arasında yaşanan yeni çatışmaların ve meydan okumaların kadim kökenlerini dört büyük ulusun tarihi üzerinden anlatıyor.

Fiyatı 106 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar

6. Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar

Şermin Yaşar, Söyleme Bilmesinler'de, kalabalık bir ailenin ilk bakışta sıkı örülmüş gibi görünen nakışlarını ilmek ilmek çözüyor. Hem de roman kahramanlarına ayrı ayrı söz hakkı vererek yapıyor bunu. 'Herkesin hikayesini dinledin. Haydi, şimdi sen anlat: Aslında ne oldu, nasıl oldu?' diyor adeta. Karakterleri konuştukça çözülen bir sırlar yumağı, Söyleme Bilmesinler.

Fiyatı 103 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Güzel bir kitap. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını bir kez daha anlatan hoş bir konusu var.'

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7. Dağınık Zihinler - Gabor Mate

7. Dağınık Zihinler - Gabor Mate

Dikkat dağınıklığı olanların mutlaka okuması gereken bir kitap.

Modern psikoterapi deyince dünyada akla gelen ilk isimlerden biri olan Gabor Mate, bu defa dikkat eksikliği bozukluğunu (DEB) odağına alıyor. Kendisi de dikkat eksikliği bozukluğu teşhisi konmuş biri olarak bu konuyu çevreleyen mitin doğrularını ve yanlışlarını ortaya koyuyor. Çocuk gelişiminde ilişki ve güven temelli bir yaklaşımın inceliklerini anlatarak sadece DEB'li çocuğu olan ebeveynlerin ve DEB'li yetişkinlerin değil, her ebeveynin faydalanacağı bir rehber sunuyor.

Fiyatı 147 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Birden fazla psikolog ve psikiyatrist ile uzun sure görüştükten sonra 30 yaşında DEHB teşhisi konulmuş ve ilaç tedavisi gören biri olarak, kitabin eski bir İngilizce bakisi şans eseri elime geçti ve okumaya başladım. Kitabin başından itibaren her sayfasında kendimle ve hayatımla ilgili net yansımalar buldum. Okudukça da aileme, özellikle de anneme, sorular sormaya başladım. Ve bu sırada daha önce konuşulmamış bir çok konu gün yüzüne çıktı ve bende ki DEHB teşhisinin çok da sürpriz olmadığını anladım. Bu baskıyı annem için aldım.

Daha fazla detaya girmek yerine kitabi okumasında fayda sağlayacağını düşündüğüm kişileri ve grupları aşagiıa yazmaya çalışacağım.

1) DEHB teşhisi konulmuş kişiler, esleri ve aileleri.

2) Hamileler, hamilelik planlayanlar ve esleri. Çocuk büyüten ebeveynler.

3) Hamilelik planlayanlara, hamilelere ve yeni doğum yapmış annelere destek olan kişiler ve bu hizmeti verenler. 

4) Eğitim ve öğretimin istisnasız bütün kademelerinde yer alan kişiler.

-Bireysel ya da kurumsal olarak çocuk bakıcılığı yapanlar.

-Öğretmenler ve okul yöneticileri.

-Eğitim kurumlarında psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) hizmeti veren kişiler. '

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8. Hyunam-Dong Kitabevi - Hwang Bo-Reum

8. Hyunam-Dong Kitabevi - Hwang Bo-Reum

Hyunam-Dong Kitabevi, huzuru ve güven duygusunu yakalamanızı sağlayacak, size kitapların iyileştirici gücünü hatırlatacak yürek ısıtan bir hikâye.

Youngju her şeyi doğru yapmıştır; üniversiteye gitmiş, düzgün bir adamla evlenmiş, saygın bir işe girmiştir. Sonra bir anda her şey altüst olur. Tükenmişlik hissiyle eski hayatını terk eder, zirvedeki kariyerini bırakır, kocasından boşanır ve hayalinin peşinden gider. Bir kitapçı dükkânı açar...

Youngju ve müşterileri, Seul’ün şirin bir mahallesinde kitapların arasına sığınırlar. Yalnız bir baristadan evli ama mutsuz bir ev hanımına ve Youngju’da özel bir şeyler olduğunu gören yazara kadar hepsinin geçmişinde hayal kırıklıkları vardır. Hyunam-Dong Kitabevi zamanla onların, hayatı nasıl yaşamaları gerektiğini öğrendiği yer haline gelir.

Fiyatı 143 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kitabı çok uygun bir fiyata aldım, bir an gelmez mi acaba dedim ama geldi çok şükür. Kore edebiyatı seviyorsanız, kitap ya da kafe açmak gibi bir hayaliniz varsa bu kitabı kesinlikle okumalısınız.'

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9. Çalınan Dikkat - Johann Hari

9. Çalınan Dikkat - Johann Hari

Odaklanmakta zorlananlar, dikkat dağınıklığı olanlar için rehber niteliğinde bir kitap. 

Gazeteci yazar Johann Hari, son yıllarda bir şeylere odaklanmakta ne kadar zorlandığını fark ettiğinde suçu önce kendisinde aramış. Ama sonra aslında çoğu insanın aynı sorundan muzdarip olduğunu görmüş. Böylece meseleyi araştırmaya, uzmanlarla görüşmeye başladığında çok daha derin ve kapsamlı nedenlerin söz konusu olduğunu keşfetmiş. Çalınan Dikkat'te Hari bu nedenleri detaylarıyla ele almanın yanı sıra, dikkatimizi geri kazanmanın yollarına kafa yoruyor.

Fiyatı 179 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Okyanus kıyısında bir ev... Bir insanın bu uyaran bombardımanında kendisinden çalınan dikkatini bulabilmesi, bırakalım bulmasını, kayıp giden o dikkat üzerine düşünebilmesi ancak böyle mümkün gibi. Ekranlar, reklamlar, tüketim ürünlerimiz, eğitim sistemleri: Bizden çok önemli bir şey çalıyorlar. Bizi biz yapan, iletişim kurmamızı, ilişkiler kurmamızı, hayatımızı kurmamızı sağlayan dikkatimizi! Altını çize çize okunması gereken kitap.'

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10. Vücudunuz Hayır Diyorsa - Gabor Mate

10. Vücudunuz Hayır Diyorsa - Gabor Mate

Tıp ve psikoloji kitapları arasında Nisan ayı boyunca en çok satın alınan kitap 'Vücudunuz Hayır Diyorsa' olmuş.

Bu kitap stresin, özellikle de çocukluk yıllarımızdan gelen ve özbenliğimizin bir parçası zannedilebilecek kadar derin ve ustaca yerleştirilmiş şartlanmalar sonucunda bilinçsizce yarattığımız gizli streslerin sağlığımız üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Peki stres hastalığa nasıl dönüşür? Duygusal stresin bedelleri nelerdir? Duygularımızı bastırmak bize neler kaybettirir? İçimizdeki bastırma dinamikleri nasıl çalışır? İnsanların yaşamlarını şartlandırma biçimleri hastalıklarına nasıl katkı sağlar?

Dr. Gabor Mate zihin ile bedenin aslında nasıl bir bütün oluşturduğunu» hastalarının yaşamöyküleri aracılığıyla ve herkesin anlayabileceği bilimsel veriler ışığında açıklıyor.

Fiyatı 196 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Strese bağımlı olmanın temelleri ve duyguların bastırılması ilişkisi üzerinden ilerleyen, bunların sebepleri ve sonuçlarını detaylandıran dolu dolu bir kitaptı. Gabor Mate'in Türkçe içerikleri daha daha yaygınlaştırılmalı.'

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11. Büyük Macera - Elina Ellis

11. Büyük Macera - Elina Ellis

Çocuk kitapları arasında Nisan ayında en çok satın alınan kitap 'Büyük Macera' olmuş.

Baskı kalitesi de hikayesi de çok güzel.

Hayvanların bir araya gelip atıldığı bu çılgın macerayı çocuğunuz keyifle dinleyecek...

Fiyatı sadece 26 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Harika hikaye, güzel ve ilgi çekici çizimler. Keyifle okuyoruz.'

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Mart ayının çok satan kitaplarına göz atmak isterseniz onları da aşağıda bulabilirsiniz...

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