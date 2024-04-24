Annenin Hayali Mutfağını Yenilemekse Onu Mutlu Edecek 13 Ürün
Annenin Hayali Mutfağını Yenilemekse Onu Mutlu Edecek 13 Ürün
Mutfağınız çok mu eskidi? Demode olan ya da eskiyen mutfağınızı ucuza yenilemenin yollarını mı arıyorsunuz? İster vintage görünümlü bir mutfak hayal edin ister modern bir mutfak... Listemizde herkese göre bir şeyler var. Mutfağını yenilemek isteyenleri hemen böyle alalım.
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1. Mutfağına vintage bir görünüm katmak isteyenler için uygun bir fırsat.
2. Retro görünümü güçlendirmek için eskiyen mikrodalga fırınınızı yenileyebilirsiniz.
3. Aynı markanın aynı renk çelik su ısıtıcısı da bir harika...
4. Antik görünümlü bir evye...
5. Komple evyeyi yenileme zamanı geldiyse bu modern görünümlü evyeye göz atabilirsiniz.
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6. Mutfağına gold şıklığı katmak isteyenler için çok şık ve kullanışlı bir evye.
7. Mutfak karolarını modern bir şekilde yenilemek isteyenler için uygun fiyatlı ve kolay uygulanan kendinden yapışkanlı fayanslar.
8. Yenilenmesi gereken mutfak zemininiz için uygun fiyatlı yağ geçirmez zemin çıkartmaları.
9. Mutfağını yenilemenin en iyi yollarından biri de tezgahı yenilemek...
10. Mutfak dolaplarının altına takarak ortamı daha modern ve kullanışlı hale getirebileceğiniz hareket sensörlü bir aydınlatma.
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11. Bulaşık süngeri ve fırçasının ortada çirkin bir görüntüye sebep olmasını önlemek için kullanabileceğiniz mermer desenli sünger ve fırça tutuculu şık bir sabunluk.
12. Yer kaplamayan çok kullanışlı bir mutfak masası.
13. Yer tasarrufu sağlayan bu tarz bir masayı da tercih edebilirsiniz.
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