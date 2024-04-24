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Annenin Hayali Mutfağını Yenilemekse Onu Mutlu Edecek 13 Ürün

etiket Annenin Hayali Mutfağını Yenilemekse Onu Mutlu Edecek 13 Ürün

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 13:46

Mutfağınız çok mu eskidi? Demode olan ya da eskiyen mutfağınızı ucuza yenilemenin yollarını mı arıyorsunuz? İster vintage görünümlü bir mutfak hayal edin ister modern bir mutfak... Listemizde herkese göre bir şeyler var. Mutfağını yenilemek isteyenleri hemen böyle alalım.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 24 Nisan 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Mutfağına vintage bir görünüm katmak isteyenler için uygun bir fırsat.

1. Mutfağına vintage bir görünüm katmak isteyenler için uygun bir fırsat.

Retro tarza sahip bu duvar fayans çıkartmaları mutfağınızın havasını anında değiştirecek.

Üç boyuttan (10 x 10 cm, 15 x 15 cm, 20 x 20 cm) size en uygununu seçmek için evdeki eski fayanslarınızın boyutunu ölçebilirsiniz.

24 adet duvar fayansı çıkartmasının fiyatı 709 TL.

Almak isteyenler için burada.

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2. Retro görünümü güçlendirmek için eskiyen mikrodalga fırınınızı yenileyebilirsiniz.

2. Retro görünümü güçlendirmek için eskiyen mikrodalga fırınınızı yenileyebilirsiniz.

Gold detayları ve muhteşem yeşil rengiyle gözlerinizi alamayacağınız bir ürün.

Mutfağınızın baş tacı olacak bu dijital mikrodalga fırının 5 farklı güç kademesine ve çocuk kilidine sahip.

Fiyatı 7937 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Hem tasarımı hem de kullanımı bilinen markalarla aynı. Çok başarılı bir ürün.'

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3. Aynı markanın aynı renk çelik su ısıtıcısı da bir harika...

3. Aynı markanın aynı renk çelik su ısıtıcısı da bir harika...

Su ısıtıcısını kapatmayı unutanlar için otomatik kapanma özelliğine sahip olan kettle 1.5 litre hacme sahip.

Hem şık hem de çok fonksiyonel bir ürün.

Fiyatı 2650 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Endüstriyel tasarım ve pratiklik konusunda çok başarılı bir ürün.'

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4. Antik görünümlü bir evye...

4. Antik görünümlü bir evye...

Sağlam ve kaliteli pirinçten üretilen bu evye tam 5 yıl garantili.

Döner borulu evye eskitme görünümü ile retro tarzı mutfaklara çok yakışacak bir ürün.

Fiyatı 1950 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Komple evyeyi yenileme zamanı geldiyse bu modern görünümlü evyeye göz atabilirsiniz.

5. Komple evyeyi yenileme zamanı geldiyse bu modern görünümlü evyeye göz atabilirsiniz.

Mutfağını modern bir şekilde yenilemek isteyenler için harika bir evye.

Bulaşıkları, sebzeleri ve meyveleri yıkamak için büyük kapasiteli mutfak lavabosunun boyutu 68x46x22 cm.

Paslanmaz çelik mutfak lavabosu tezgah üzerine gömülebilir veya monte edilebilir.

Fiyatı 16.822 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Mutfağına gold şıklığı katmak isteyenler için çok şık ve kullanışlı bir evye.

6. Mutfağına gold şıklığı katmak isteyenler için çok şık ve kullanışlı bir evye.

Büyük kapasiteli olarak tasarlanan evye su sıçratmaz. Ayrıca paslanmaz çelik olduğu için çizilmelere karşı da dayanıklıdır.

Boyutu: 45x40 cm.

Fiyatı ise 21.428 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Mutfak karolarını modern bir şekilde yenilemek isteyenler için uygun fiyatlı ve kolay uygulanan kendinden yapışkanlı fayanslar.

7. Mutfak karolarını modern bir şekilde yenilemek isteyenler için uygun fiyatlı ve kolay uygulanan kendinden yapışkanlı fayanslar.

Uygulaması son derece kolay. Tek yapmanız gereken çıkarıp yapıştırmak.

Kendinden yapışkanlı olan fayanslar su ve yağ geçirmez.

30 adet duvar karosunun fiyatı 640 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Yenilenmesi gereken mutfak zemininiz için uygun fiyatlı yağ geçirmez zemin çıkartmaları.

8. Yenilenmesi gereken mutfak zemininiz için uygun fiyatlı yağ geçirmez zemin çıkartmaları.

Su geçirmez, yağ geçirmez... Uygulaması oldukça kolay, kendinden yapışkanlı çevre dostu zemin çıkartmaları ile mutfağınızı yenilemek çok kolay olacak.

24 adet 60x30 cm zemin çıkartmasının fiyatı 3491 TL.

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9. Mutfağını yenilemenin en iyi yollarından biri de tezgahı yenilemek...

9. Mutfağını yenilemenin en iyi yollarından biri de tezgahı yenilemek...

Mutfak tezgahını yenilemenin en uygun ve kolay yolu da kendinden yapışkanlı bu folyolardan faydalanmak.

Siyah mermer desenli folyolar ile fazla masraf ve çaba harcamadan mutfağınızı yenileyebilirsiniz.

5 metre uzunluğundan ve 60 cm eninde olan folyonun fiyatı 377 TL.

Beğenenler ve almak isteyenler için burada.

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10. Mutfak dolaplarının altına takarak ortamı daha modern ve kullanışlı hale getirebileceğiniz hareket sensörlü bir aydınlatma.

10. Mutfak dolaplarının altına takarak ortamı daha modern ve kullanışlı hale getirebileceğiniz hareket sensörlü bir aydınlatma.

Bu sayede hem işlerinizi daha kolay halledebilir hem de mutfağınızı daha modern ve şık bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Yüksek kapasiteli 1100 mAh lityum pil sayesinde, bu mutfak dolap altı lambası, 4 saatte tam şarj olup 8-16 saat arasında sürekli ışık sağlar. 

Fiyatı da gayet makul, sadece 469 TL.

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11. Bulaşık süngeri ve fırçasının ortada çirkin bir görüntüye sebep olmasını önlemek için kullanabileceğiniz mermer desenli sünger ve fırça tutuculu şık bir sabunluk.

11. Bulaşık süngeri ve fırçasının ortada çirkin bir görüntüye sebep olmasını önlemek için kullanabileceğiniz mermer desenli sünger ve fırça tutuculu şık bir sabunluk.

Hem şık hem kullanışlı.

Bulaşık sabunu sünger tutucusu, sünger ve fırça bölmesinin altında tahliye deliklerine sahip.

Şık görünümü ile mutfağınıza şıklık katacak, temizlemesi kolay ve sağlam bir ürün.

Fiyatı 659 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Yer kaplamayan çok kullanışlı bir mutfak masası.

12. Yer kaplamayan çok kullanışlı bir mutfak masası.

Mutfak masasını yenilemek isteyenler için harika bir fırsat.

Mutfak masasının fiyatı 2790 TL.

Ölçüleri 72x72 cm.

Almak isteyenler için burada.

bu masa bana küçük keşke 4 kişiliği ola diyenler de buraya bakabilir.

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13. Yer tasarrufu sağlayan bu tarz bir masayı da tercih edebilirsiniz.

13. Yer tasarrufu sağlayan bu tarz bir masayı da tercih edebilirsiniz.

Depolama alanı bulunan, dar alanlarda yerden tasarruf sağlayan modern görünümlü bir masa.

101 cm yüksekliğindeki masanın fiyatı 3087 TL.

Almak isteyenler için burada.

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