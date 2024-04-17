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Eksikleri Tamamlamanın Tam Zamanı: Jumbo'da %50'ye Varan İndirimler Başladı!

etiket Eksikleri Tamamlamanın Tam Zamanı: Jumbo'da %50'ye Varan İndirimler Başladı!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 12:22

Jumbo'dan harika fırsatları ayağınıza getirdik. Jumbo'da şu anda seçili ürünlerde hem %50'ye varan indirim var hem de 2 al 1 öde kampanyası. Bu fırsat gerçekten kaçmaz. Hatta bu fırsattan faydalanıp Mayıs ayı yaklaşmışken annenizi sevindirecek bir hediye bile alabilirsiniz.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 16 Nisan 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Çay sevenleri çok sevindirecek titanyum gold çaydanlık tam %30 indirimde!

1. Çay sevenleri çok sevindirecek titanyum gold çaydanlık tam %30 indirimde!

Çay tiryakisi anneleri çok mutlu edecek bir hediye aynı zamanda.

Görüntüsü de gerçekten çok şık.

Normalde fiyatı 3999 TL ancak şu anda tam %30 indirimle 2799 TL'ye alabilirsiniz.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler buraya tıklayabilir.

'Çok şık bir çaydanlık.'

Hepsiburada

2. Yemek yaparken keskin bıçağın kıymetini bilenler için harika bir bıçak seti.

2. Yemek yaparken keskin bıçağın kıymetini bilenler için harika bir bıçak seti.

5 farklı özelliğe sahip bıçaktan oluşan bu set; şef bıçağı, dilimleme bıçağı, ekmek bıçağı, doğrama bıçağı ve soyma bıçağından oluşuyor. Şef, et ve ekmek bıçağı 1,8 mm kalınlığa soyma bıçağı ise 1,2 mm kalınlığı sayesinde yiyeceklerin yapısına mükemmel uyum sağlıyor.

Jumbo Eva 5 parça bıçak seti normalde 1799 TL.

Ama şu anda net %30 indirimde olduğu için 1259 TL'ye alabilirsiniz.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler buraya tıklayabilir.

'Ya sen bu kadar güzel olmayı nerden öğrendin? Kalitesini kullandım çok güzel köreldiğinde bilemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz desen soyulmaz çok derin girmediğiniz sürece. Sapları da silikonla plastik arası bir şey Bıçaklar hafif değil. Bir de boyası soyulur mu diye dert etmeyin alacaksanız böyle ürünleri alın arkadaşlar.'

Hepsiburada

3. Ahşap sapı ve asil siyah rengi ile ilk bakışta kendine hayran bırakmayı başaran Jumbo Woody termos %50 indirimde!

3. Ahşap sapı ve asil siyah rengi ile ilk bakışta kendine hayran bırakmayı başaran Jumbo Woody termos %50 indirimde!

1,2 litrelik kapasitesiyle içeceklerinizi istenen ısıda tutmanıza yardımcı olacak Jumbo siyah termos modelini almanın tam zamanı.

Çünkü şu anda tam %50 indirimde.

Normalde fiyatı 3999 TL olan termos şu anda sadece 1999 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler buraya tıklayabilir.

'En lezzetli çaylarınızı soğutmadan yakıttan elektrikten tasarruf ederek içebilirsiniz çayı direk içine atıyorum süzgeci sayesinde bardağıma süzülmüş şekilde dökülüyor 3 tane aldım. Değerli dostlarıma da aldım teşekkürler Jumbo.'

Hepsiburada

4. Dekoratif ürünlerden hoşlananlar için çok şık olan bu dekoratif tabak net %50 indirimde!

4. Dekoratif ürünlerden hoşlananlar için çok şık olan bu dekoratif tabak net %50 indirimde!

Asimetrik görünümü ile sofralara şıklık katacak bir tabak.

Ölçüleri 20x18 cm.

Normalde fiyatı 1399 TL olan dekoratif tabak şu anda sadece 699 TL.

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler buraya tıklayabilir.

Hepsiburada

5. Pratik çok kullanışlı ve kaliteli rende net %50 indirimde!

5. Pratik çok kullanışlı ve kaliteli rende net %50 indirimde!

Çorbaya peynir rendelemek, tatlının üzerine çikolata rendelemek için daha pratiği yok.

Normalde fiyatı 799 TL olan rende şu anda sadece 400 TL!

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler buraya tıklayabilir.

'Büyük rendemi çıkarmak istemediğim zaman bunu kullanırım çünkü aşırı pratik kaşar çikolata her türlü şeyi rendeleyebilirsiniz. Her evde olması gereken bir ürün.'

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6. Yeni evlenecekler ya da mutfağını yenilemek isteyenler için çok şık bir çatal bıçak takımı.

6. Yeni evlenecekler ya da mutfağını yenilemek isteyenler için çok şık bir çatal bıçak takımı.

Tam 12 kişilik çok şık bir çatal bıçak takımı! Eskileri değiştirmenin vakti geldiyse düşünme!

Çünkü normalde fiyatı 26.499 TL olan çatal bıçak takımı şu anda sadece 16.694 TL!

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7. Pratikliği ile çok işinize yarayacak 3 farklı boy saklama kapları %30 indirimde!

7. Pratikliği ile çok işinize yarayacak 3 farklı boy saklama kapları %30 indirimde!

16, 20 ve 24 cm çelik gövdeye sahip, kapaklarda kullanılabilen rendeleriyle son derece kullanışlı bir set.

Tabanı ve kulpları kaydırmaz silikon olan kaplar bulaşık makinesinde yıkamaya da uygun. Ancak kapaklar için elde yıkama tavsiye ediliyor.

Normalde fiyatı 4599 TL olan saklama kapları şu anda net %30 indirimle satışta!

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler buraya tıklayabilir.

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8. Eski kadehlerinizi yenileme vakti geldiyse bu şık 6'lı setin %50 indirimde olduğu müjdesini hemen verelim.

8. Eski kadehlerinizi yenileme vakti geldiyse bu şık 6'lı setin %50 indirimde olduğu müjdesini hemen verelim.

Yenilenmenin tam zamanı!

Normalde fiyatı 2199 TL olan 6'lı kadeh takımı şu anda sadece 1100 TL!

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler buraya tıklayabilir.

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9. Bu kaliteyi %50 indirimden kapın sonra ister kesme tahtası olarak kullanın ister sunum tahtası olarak...

9. Bu kaliteyi %50 indirimden kapın sonra ister kesme tahtası olarak kullanın ister sunum tahtası olarak...

Şık görüntüsü ve işlevsel tasarımıyla mutfağınızın olmazsa olmazları arasında yer almaya aday Jumbo New Wood kesme tahtası, 15x40 cm'lik ideal ebatları ve şıklığıyla favori mutfak ürününüz olacak.

Normalde fiyatı 1799 TL olan rende şu anda sadece 900 TL!

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10. Kahve severlerin bayılacağı siyah çelik french press %50 indirimde!

10. Kahve severlerin bayılacağı siyah çelik french press %50 indirimde!

French press ile mükemmel kahvenizi evde yudumlamanız için en ideali...

Gerçekten kaliteli, yıllarca keyifle kullanacağınız bir ürün. Hediye olarak da harika bir seçenek olacaktır.

Merak edenler için hacminin de 350 ml olduğunu hemen belirtelim.

Normalde fiyatı 2299 TL olan french press şu anda sadece 1150 TL!

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler buraya tıklayabilir.

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11. Siyah gold desenli 5 parçadan oluşan şık servis seti net %30 indirimde!

11. Siyah gold desenli 5 parçadan oluşan şık servis seti net %30 indirimde!

Paslanmaz çelik setin içeriğinde neler var, bakalım.

  • 1 Adet Servis Çatalı

  • 1 Adet Servis Kaşığı

  • 1 Adet Pasta Kürek

  • 1 Adet Çorba Kepçe

  • 1 Adet Yemek Kevgir

Normalde fiyatı 4199 TL olan servis seti şu anda sadece 2939 TL!

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler buraya tıklayabilir.

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12. Bir kere alayım en kalitelisi olsun diyenler buraya: Jumbo marka sarımsak ezicide 2 al 1 öde kampanyası var!

12. Bir kere alayım en kalitelisi olsun diyenler buraya: Jumbo marka sarımsak ezicide 2 al 1 öde kampanyası var!

Sarımsak ezicinin fiyatı 999 TL. Ve şu anda 2 al 1 Öde kampanyasında.

Biri annenize biri size!

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler buraya tıklayabilir.

'Diğer markalara göre kullanımı daha kolay ve kullanışlı fiyat açısından yüksek ama kalitesi çok güzel bir ürün.'

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13. Tam 8 parçadan oluşan, mutfağınızın göz bebeği olacak çok şık bir tencere seti.

13. Tam 8 parçadan oluşan, mutfağınızın göz bebeği olacak çok şık bir tencere seti.

Renkleri ve kalitesi ile ömürlük bir tencere seti.

%37 indirimdeki setin içeriğini de merak edenler için detaylıca yazalım.

  • 1 Adet Büyük Tencere - 24 cm

  • 1 Adet Orta Tencere - 22 cm

  • 1 Adet Küçük Tencere - 18 cm

  • 1 Adet Pilav Tenceresi - 24 cm

  • 4 Adet Metal Kapak

Normalde fiyatı 14.499 TL olan tencere seti şu anda sadece 9134 TL!

Fırsatı kaçırmadan hemen almak isteyenler buraya tıklayabilir.

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