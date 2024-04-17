Eksikleri Tamamlamanın Tam Zamanı: Jumbo'da %50'ye Varan İndirimler Başladı!
Eksikleri Tamamlamanın Tam Zamanı: Jumbo'da %50'ye Varan İndirimler Başladı!
Jumbo'dan harika fırsatları ayağınıza getirdik. Jumbo'da şu anda seçili ürünlerde hem %50'ye varan indirim var hem de 2 al 1 öde kampanyası. Bu fırsat gerçekten kaçmaz. Hatta bu fırsattan faydalanıp Mayıs ayı yaklaşmışken annenizi sevindirecek bir hediye bile alabilirsiniz.
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1. Çay sevenleri çok sevindirecek titanyum gold çaydanlık tam %30 indirimde!
2. Yemek yaparken keskin bıçağın kıymetini bilenler için harika bir bıçak seti.
3. Ahşap sapı ve asil siyah rengi ile ilk bakışta kendine hayran bırakmayı başaran Jumbo Woody termos %50 indirimde!
4. Dekoratif ürünlerden hoşlananlar için çok şık olan bu dekoratif tabak net %50 indirimde!
5. Pratik çok kullanışlı ve kaliteli rende net %50 indirimde!
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6. Yeni evlenecekler ya da mutfağını yenilemek isteyenler için çok şık bir çatal bıçak takımı.
7. Pratikliği ile çok işinize yarayacak 3 farklı boy saklama kapları %30 indirimde!
8. Eski kadehlerinizi yenileme vakti geldiyse bu şık 6'lı setin %50 indirimde olduğu müjdesini hemen verelim.
9. Bu kaliteyi %50 indirimden kapın sonra ister kesme tahtası olarak kullanın ister sunum tahtası olarak...
10. Kahve severlerin bayılacağı siyah çelik french press %50 indirimde!
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11. Siyah gold desenli 5 parçadan oluşan şık servis seti net %30 indirimde!
12. Bir kere alayım en kalitelisi olsun diyenler buraya: Jumbo marka sarımsak ezicide 2 al 1 öde kampanyası var!
13. Tam 8 parçadan oluşan, mutfağınızın göz bebeği olacak çok şık bir tencere seti.
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