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Bayramda Tatlıyı Fazla Kaçıranlar Buraya! Motivasyonunuzu Tekrar Kazanmanız İçin İhtiyacınız Olan 13 Şey

etiket Bayramda Tatlıyı Fazla Kaçıranlar Buraya! Motivasyonunuzu Tekrar Kazanmanız İçin İhtiyacınız Olan 13 Şey

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 18:06

Bayramda tatlıları yerken iyiydi de şimdi sardı beni bir suçluluk duygusu diye dertli dertli düşünenlerin imdadına yetişecek önerilerimiz var. Merak etmeyin tek ihtiyacınız olan biraz motivasyon! Onu da ayağınıza getirdik, gerekli motivasyonu sağlamanız için her şeyi tek tek sıraladık. Haydi içeriğimize o zaman!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 15 Nisan 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Tatilde dozu kaçırdıysak ofise yanında yemek taşıma devri resmi olarak başlamıştır.

1. Tatilde dozu kaçırdıysak ofise yanında yemek taşıma devri resmi olarak başlamıştır.

Evde hazırladığınız sağlıklı ve doyurucu bir salata ve belki tam buğday ekmeği ile mini bir sandviç.

Dışarıda yemekten kesinlikle daha sağlıklı.

Bu yemek kapları da ayarlanabilir modu ile çok kullanışlı.

Fiyatı 365 TL.

Almak isteyenler için burada.

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2. Yemek dediğin benim için sıcak yemektir diyorsan bu yemek termosu tam sana göre.

2. Yemek dediğin benim için sıcak yemektir diyorsan bu yemek termosu tam sana göre.

Mis gibi taze fasulye ve pilav...

Kim hayır diyebilir ki? Akşamdan kalan yemeği ısıtın, ve öğle yemeği olarak yanınıza alın.

Merak etmeyin bu termos sayesinde yemeğiniz evdeki gibi sıcacık olacak.

Fiyatı 1409 TL.

Almak isteyenler için buraya.

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3. Kimileri de güne smoothie ile başlayarak kendini motive eder...

3. Kimileri de güne smoothie ile başlayarak kendini motive eder...

Sağlıklı bir smoothie ile güne başlamak sizi hem dinç hissettirecek hem de uzun süre tokluk hissi verecektir.

Arzum marka smoothie maker çok kullanışlı. Smoothienizi yapın ve sadece kapağını değiştirip yanınıza alın...

Sağlıklı öğününüz yanınızda. İsterseniz öğle yemeği için de farklı bir smoothie hazırlayıp ofisteki dolapta muhafaza edebilirsiniz.

Fiyatı 1799 TL.

Almak isteyenler için burada.

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4. Bol bol su içerek ödem atmanın tam zamanı!

4. Bol bol su içerek ödem atmanın tam zamanı!

Su gerçekten her şeyden önemli.

Gün içinde yeterli suyu içecek motivasyonu kendinizde bulamıyorsanız bu size çok yardımcı olacak inanın.

Fiyatı 299 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Evdeyken suyunuzu keyifle yudumlamak için ihtiyacınız olan dev buz küpleri.

5. Evdeyken suyunuzu keyifle yudumlamak için ihtiyacınız olan dev buz küpleri.

İçine limon ya da çeşitli meyveleri koyarak su keyfinizi arttırabilirsiniz.

Sürekli su içmek can sıkıcı olabilir. O yüzden minik tatlılıklarla motivasyonunuzu hemen yükseltebilirsiniz.

Buz kalıbının fiyatı 302 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Ve tartı! Her sabah o tartıya çıkmak kesinlikle motivasyonunuzu arttıracaktır.

6. Ve tartı! Her sabah o tartıya çıkmak kesinlikle motivasyonunuzu arttıracaktır.

Her gün giden gramları görmekten daha motive edici ne olabilir ki?

Üstelik bu akıllı tartı, yağ oranınıza kadar her şeyi detaylı bir şekilde gösteriyor.

Fiyatı 529 TL.

Almak isteyenler için burada.

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7. Motivasyonunuzu arttırmak için bazen de buzdolabından zararlı bir şeyler almanızı önlemek için kullanabileceğiniz, üzerine günlük kilonuzu yazabileceğiniz bir planlayıcı.

7. Motivasyonunuzu arttırmak için bazen de buzdolabından zararlı bir şeyler almanızı önlemek için kullanabileceğiniz, üzerine günlük kilonuzu yazabileceğiniz bir planlayıcı.

Tam dolabı açıp o pastayı yemek üzereyken verdiğiniz kiloları görünce vazgeçeceksiniz inanın...

O kilolar kolay verilmedi... Bir anlık zevk uğruna heba edilmemeli :)

Sadece kilonuzu değil kendinizi motive edebilecek sözleri de yazabilirsiniz.

Fiyatı 694 TL.

Almak isteyenler için burada.

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8. Dışarıda yapılan yürüyüşlerde ya da sporlarda sizi motive edecek bir akıllı saat.

8. Dışarıda yapılan yürüyüşlerde ya da sporlarda sizi motive edecek bir akıllı saat.

En yeni yüksek hassasiyetli optik sensörlerle donatılmış akıllı saat kalp atış hızı/kan oksijeni / tansiyon/uyku izlemeyi destekler. Nabız saati sağlık verilerinizi gerçek zamanlı olarak izler, sağlığınızı anlamanıza ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak için uygun ayarlamalar yapmanıza yardımcı olur. Nabız ölçerli bu kol saati, oturma hatırlatması, çalar saat ve içme hatırlatmaları gibi diğer özel hatırlatma fonksiyonlarını destekler.

Fiyatı 1130 TL.

Almak isteyenler için burada.

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9. Yeni spor kıyafetleri de gayet motive edici olabilir...

9. Yeni spor kıyafetleri de gayet motive edici olabilir...

Spor için yeni kıyafetler her zaman motive edici olmuştur.

Hem bahar hem yaz aylarında keyifle kullanabileceğiniz bir takım.

Rengi de harika.

Fiyatı 1089 TL.

Almak isteyenler için burada.

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10. Beyler için de güzel bir şeyler bulduk...

10. Beyler için de güzel bir şeyler bulduk...

2 parçadan oluşan tam fermuarlı bu takım ile sporda hem rahat edecek hem de tarzınızdan ödün vermemiş olacaksınız.

Fiyatı 1718 TL.

Almak isteyenler için burada.

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11. Kilo vermek için ideal olan akıllı sayaçlı, ayarlanabilir özellikli sessiz çalışan bir hulahop çember!

11. Kilo vermek için ideal olan akıllı sayaçlı, ayarlanabilir özellikli sessiz çalışan bir hulahop çember!

Bu ürünle 30 dakikalık bir antrenman 30 dakika koşu / yüzmeye eş değerdir ve doğrudan sorunlu bölgede çalışır.

Denemeye değer değil mi?

Hem evde televizyon karşısında oturmaktan çok daha sağlıklı olduğu kesin.

Bu arada ürünün lastiğindeki akıllı sayaç sayesinde egzersizlerinizi takip edebilirsiniz. Antrenman millerini, antrenman kilometresini, kalori yakımını ve antrenman turlarını gösterir.

Fiyatı 887 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. Buzdolabının üzerine bir resminizi asmak çok motive edici olabilir.

12. Buzdolabının üzerine bir resminizi asmak çok motive edici olabilir.

Bunun için tek ihtiyacınız olan buzdolabına yapıştırabileceğiniz magnetli bir çerçeve.

Sonra da gidip en güzel bikinili fotoğrafınızı bastırın ve dolaba asın. Dolaptan her kaçamak yapmaya kalktığınızda o fotoğraf size engel olacak!

Çerçevenin boyutu ideal, fiyatı da 386 TL.

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13. Bazen de aradığınız desteği bir kitaptan alabilirsiniz.

13. Bazen de aradığınız desteği bir kitaptan alabilirsiniz.

Kendinizi tutamadığınız zamanlarda, bunu yiyerek geçiştirmek yerine, nedenini öğrenerek üstesinden gelmeyi deneyebilirsiniz.

Yeme Bozukluğunun Üstesinden Gelmek, hem yeme bozukluğu hastalarına, hem de yeme sorunları yaşayan sağlıklı bireylere yönelik bilimsel bir kılavuz. 'Bizi diyetler bozdu,' diyen Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, yeme davranışımız açısından fabrika ayarlarımıza dönmenin yollarını uygulamalarıyla anlatıyor.

Fiyatı sadece 109 TL.

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