Bayramda Tatlıyı Fazla Kaçıranlar Buraya! Motivasyonunuzu Tekrar Kazanmanız İçin İhtiyacınız Olan 13 Şey
Bayramda Tatlıyı Fazla Kaçıranlar Buraya! Motivasyonunuzu Tekrar Kazanmanız İçin İhtiyacınız Olan 13 Şey
Bayramda tatlıları yerken iyiydi de şimdi sardı beni bir suçluluk duygusu diye dertli dertli düşünenlerin imdadına yetişecek önerilerimiz var. Merak etmeyin tek ihtiyacınız olan biraz motivasyon! Onu da ayağınıza getirdik, gerekli motivasyonu sağlamanız için her şeyi tek tek sıraladık. Haydi içeriğimize o zaman!
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1. Tatilde dozu kaçırdıysak ofise yanında yemek taşıma devri resmi olarak başlamıştır.
2. Yemek dediğin benim için sıcak yemektir diyorsan bu yemek termosu tam sana göre.
3. Kimileri de güne smoothie ile başlayarak kendini motive eder...
4. Bol bol su içerek ödem atmanın tam zamanı!
5. Evdeyken suyunuzu keyifle yudumlamak için ihtiyacınız olan dev buz küpleri.
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6. Ve tartı! Her sabah o tartıya çıkmak kesinlikle motivasyonunuzu arttıracaktır.
7. Motivasyonunuzu arttırmak için bazen de buzdolabından zararlı bir şeyler almanızı önlemek için kullanabileceğiniz, üzerine günlük kilonuzu yazabileceğiniz bir planlayıcı.
8. Dışarıda yapılan yürüyüşlerde ya da sporlarda sizi motive edecek bir akıllı saat.
9. Yeni spor kıyafetleri de gayet motive edici olabilir...
10. Beyler için de güzel bir şeyler bulduk...
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11. Kilo vermek için ideal olan akıllı sayaçlı, ayarlanabilir özellikli sessiz çalışan bir hulahop çember!
12. Buzdolabının üzerine bir resminizi asmak çok motive edici olabilir.
13. Bazen de aradığınız desteği bir kitaptan alabilirsiniz.
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