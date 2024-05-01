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En Değerli Varlığımız Olan Annelerin Hayatını Kolaylaştıracak Küçük Ev Aletleri

etiket En Değerli Varlığımız Olan Annelerin Hayatını Kolaylaştıracak Küçük Ev Aletleri

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 14:35

Annenize her gün hem zamandan hem de emekten kazandıracak en kullanışlı küçük ev aletlerini sizin için listeledik. Buharlı düzleştiriciden saç bakım ürünlerine, robot süpürgeden mutfak robotuna... Anneniz daha fazla yorulmasın, yapacağı işleri daha hızlı ve kolay yapsın diye en çok tercih edilen küçük ev aletlerini fiyatları ve yorumları ile listeledik. Bakalım siz anneniz için hangisini seçeceksiniz?

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 01 Mayıs  2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Tek bir parça için koca ütü masasını çıkararak annesinin yorulmasına kıyamayanlar için çok pratik ve etkili Philips buharlı düzleştirici.

1. Tek bir parça için koca ütü masasını çıkararak annesinin yorulmasına kıyamayanlar için çok pratik ve etkili Philips buharlı düzleştirici.

Kırışıklıklardan kurtulmanın en hızlı ve pratik yolu.

Tek bir parça için koca ütü masasını devreye sokmanın ne alemi var diyenler ya da ütü için sadece 2 dakikası olanlar için çok pratik bir çözüm.

Sadece 30 saniyede ısınıyor ve saniyeler içinde de kıyafetlerinizi pürüzsüz yapıyor. Yatağa serilmiş çarşaf üzerinde de etkili olduğunu ekleyelim.

Ütü sevmeyenlere bile ütüyü sevdirecek bir ürün. Üstelik bu buharlı düzleştirici, parlama riskini de ortadan kaldırıyor.

Fiyatı 2249 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Şahane ürün, hızlı kargo ve paketleme. Ürün de çok güzel düzleştiriyor. İyi ki almışım.'

Hepsiburada

2. Çalışan annelerin işini çok kolaylaştıracak, siz evde yokken evi pırıl yapacak bir yardımcı: Roborock Q7 Max akıllı robot süpürge.

2. Çalışan annelerin işini çok kolaylaştıracak, siz evde yokken evi pırıl yapacak bir yardımcı: Roborock Q7 Max akıllı robot süpürge.

Bu robot süpürgenin aslında övülmeye hiç ihtiyacı yok.

Gerçekten alanında en iyilerden.

Sizin için detaylı ve oldukça faydalı bir kullanıcı yorumunu buraya bırakıyorum:

'Ürünü test ettikten sonra yorum yaptım ki alacak kişiler için fikir oluşsun.

1- Ürünün emiş gücü çok iyi normal süpürgeleri aratmaz yoğun dokuması olan halıları dahi güzel süpürüyor. Robotun bir tekeri halıda diğer tekeri de zeminde olan kısımlarda halının başladığı yerde süpüremediği şeyler olabiliyor ama bu gayet normal fırçası temas edemiyor fotoğrafa ekledim. Kesinlikle bir problem değil ıslak mendille bir kaç şeyi alıyorsunuz

2- Haritalandırması güzel hızlı şekilde evin haritasını çıkarıyor her temizlikten sonra güncelliyor. Şarj yerini kendisi kolayca buluyor.

3- Mopu bir kez yaptırdım memnun kaldım. Mop yapılan yüzeye bastığınızda temizlendiğini hissediyorsunuz. Yüzey temizleyici kullanılmıyor.

4- Aşamadığı engeller noktasına gelince çamaşırlığı açık unuttuğumuzda ön teker çıkmış arka teker boşta kalmış hemen bildirim geldi. Robotu oradan alıp başka yere koyduk konumlandırılıyor dedikten sonra temizliğe devam etti. Kısaca çamaşırlığın ayaklarının metalini aşamaz. Evdeki tüm halı ve ıslak zeminlere giriyor bir problem yaşamadık.

5- Kablo oyuncak vb. şeyleri algılamıyor çünkü lidar tarayıcı kullanılan bir robot süpürge. Lidarın altında kalan kısımlar süpürge tarafından görülmez. Kamera olmaması güzel.

6- Ön tarafında temas sensörü bulunuyor. Mobilya ayaklarına yaklaşırken yavaşlıyor hafif temas ettikten sonra geri çekiliyor. Bunu yapmasının sebebi küçük fırçanın köşelerdeki veya ayakların altındaki süpürülecek malzemeleri alabilmek için bu süpürge çarpıyor vs gibi düşünmeyin. Köşe bucak temizlemek için çalışıyor.

7- Alttaki fırça kauçuk bir malzemeden yapılmış. Ucunda kıllı fırça yok. Benim tercih etmemdeki nedenlerden biriside buydu. Çünkü saç kılı çocukların oyuncak bebeklerinin kılları vs kıllı fırça olmadığı için takılmıyor temizlemesi kolay oluyor. Alttaki fırçayı çıkarıp dolaşan kıllar kolaylıkla alınıyor. Ama kıllı fırçalardan ayırmanın zor olduğunu kullananlardan öğrenmiştim. Bunda öyle bir problem yok. 

Ben memnunum hayatı kolaylaştırdı.'

Fiyatı 15.119 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

3. Evi hızlıca pratik şekilde süpürmek isteyenlerin favorisi Philips dikey şarjlı süpürge.

3. Evi hızlıca pratik şekilde süpürmek isteyenlerin favorisi Philips dikey şarjlı süpürge.

Yere bir şey döküldüğünde ya da ani bir misafir alarmında dakikalar içinde evi temizleme ihtiyacı doğduğunda kullanabileceğiniz, hiç yormayan ve hızlıca evi temizleyen bir dikey süpürge.

Fiyatı 12.849 TL.

Almak isteyenler için burada.

'OLUMLU TARAFLARI:

1.Çekim gücü harika çıkan tozları görünce anlıyorsunuz.

2.Çok şık bir yapısı var.

3.Şarjı 1.kademede 3 oda 1 salonu 145 m2 eve yetiyor

4.Malzeme kalitesi güzel.

5.Filtresini sökmek çok kolay yormuyor ve karışık bir yapısı yok.

6.Ürün sade, kullanışlı ve ele uyumlu bir yapısı var.

7.Duvara askı aparatı ile duvarda çok şık duruyor

8.Kablo derdi yok bizce en güzel özellik bu.

9.Normal süpürge ile çektiğimiz yerleri hemen arkasına bunla çektik ve toz hazinesine dolan tozları görünce hayret ettik, çünkü bundaki sistem halıyı sessizce döverek çekiyor.

10.Dijital batarya göstergesi %10'a düşünce şarja taktığımızda 3 saatte doluyor.Bizce ev kullanımı için başarılı.

11.Son olarak Philips kalitesi kendini belli ediyor.

OLUMSUZ TARAFLARI:

1.Kalın halılarda malesef vasat.

Alacak olanlara ben tavsiye ediyorum.'

Hepsiburada

4. Lazer için salonlara gidecek vakti olmayanların hayatını kolaylaştıran Philips Lumea IPL tüy alma cihazı.

4. Lazer için salonlara gidecek vakti olmayanların hayatını kolaylaştıran Philips Lumea IPL tüy alma cihazı.

Sadece vücut değil, yüz ve hassas bölgelerde de kullanıma uygundur.

Lumea Prestige, kolay ayarlanabilir beş ışık ayarına sahip. SmartSkin sensörü sayesinde, cilt tonunuzu algılar ve en konforlu ayarı bulmanıza yardımcı olur. Akıllı başlıklar, her vücut bölgesine uygun bir uygulama sağlar.

Fiyatı şu anda indirimde 12.500 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünü bir arkadaşımın bacaklarda tam sonuç, koltuk altında çoğu kılda etkili tavsiyesi üzerine kendim ve kızım için aldım. Kullanımı çok kolay. Atım seviyesini seçip deriye temas ettiriliyor. Temas atıma uygunsa arka tarafta ışığı var, o yanıyo, arım oluyorr. Temas uygun değilse ışık yanmıyor, atım da olmuyor. __Kendim daha önce 4 seans ıpl lazere gitmiştim. Tek tük kalanlar ve çok az yeni çıkanlara 5. Seviyede uyguladım. 2 seansta bitti. Kızım çok korkuyordu. İlk seansını 1. Seviyede, 2. Seansını 2. Seviyede istedi. Tabi bunlar çok zayıf atımlar, hiçbir etkisi olmadı. 3. Seansı 3. Seviye yaptık. Çok az bir etki oldu. 4. Ve 5. Seanslarda ancak 4'e razı oldu. 2 haftada bir yapıyoruz. 4. Seviyedeki 2 seanstan sonra bacaklarda etkisi çok belli oldu. Koktuk altı daha dirençli. Onun seans sayısı daha fazla olacak muhtemelen. Şimdi aralıklarını 3 haftaya çıkarak devam edeceğiz.'

Hepsiburada

5. Masterchef olma yolunda emin adımlarla ilerleyen annelerin favorisi olan Electrolux mutfak robotu.

5. Masterchef olma yolunda emin adımlarla ilerleyen annelerin favorisi olan Electrolux mutfak robotu.

Electrolux mutfak şefi ile gevrek hamur işlerinden çıtır çıtır ekmeğe kadar, her gün lezzetli unlu mamuller pişirebilirsiniz. Mutfak şefiniz, çok amaçlı aksesuarlarıyla her durumda doğru karışımı hazırlamanız için size yardımcı olur.

Yemek pişirmeyi ve yeni şeyler denemeyi seven annelerin çok seveceği bir ürün.

Fiyatı 1099 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün gerçekten mükemmel full tüm gövdesi döküm buram buram kalite kokuyor içinden 3 adet aparatı çıkıyor yoğurma çırpma karıştırma. Ben kendim extra olarak yetkili servisinden 1200tl ye kıyma çekme setini de satın aldım. Kesinlikle tavsiye ederim diğer meşhur pahalı markaya kesinlikle fazladan para vermenize gerek yok.'

Hepsiburada
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6. Anneniz hep temiz hava solusun hep sağlıklı olsun diye Bissell marka hepa ve karbon filtreli hava temizleyici.

6. Anneniz hep temiz hava solusun hep sağlıklı olsun diye Bissell marka hepa ve karbon filtreli hava temizleyici.

Benzersiz aktif karbon filtresi sayesinde yemek pişirme sırasında oluşan gazları, dumanı, evcil hayvan kokularını ve evinizde oluşabilecek tüm kötü kokuları temizler.

Aynı zamanda gece ışığı görevi de görür.

Her eve lazım ürünlerden...

Fiyatı 1599 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Tam bir f/p ürünü. Kargo geldiğinde eşim yemek hazırlıyordu evimiz açık mutfaklı ve yemek kokusu oluyor çok ses olmasın diye 2. ayarda çalıştı 2 saat sonunda 50 metrekare alanda kokudan eser kalmadı.

Hepsiburada

7. Ağır olmayan ütü yaparken sizi yormayan Arzum seramik tabanlı ütü.

7. Ağır olmayan ütü yaparken sizi yormayan Arzum seramik tabanlı ütü.

Seramik tabanı ile yapışma sorunu yaşatmayan bir ütü. 

Dikey kullanım imkanı da tanıyan cihaz, ütüyü kolaylaştırarak zahmet olmaktan çıkarır.

Fiyatı da gayet uygun, sadece 759 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Çok hızlı geldi teşekkür ederim. Çok büyük ve ağır değil kullanımı rahat. Resimde görüldüğü gibi. Test edilmiş. İlk başta bir plastik kokusu geliyor ama zamanla geçiyormuş. Fiyatı da gayet uygun ve zaten Arzum marka. Ben tavsiye ederim. Gelince hemen ütü yaptım ve memnun kaldım.'

Hepsiburada

8. Seyahatlerde yanınızda taşımanız için ideal boyutta olan Altus 2'si 1 arada ütü ve kırışık giderici.

8. Seyahatlerde yanınızda taşımanız için ideal boyutta olan Altus 2'si 1 arada ütü ve kırışık giderici.

Güçlü buhar ve seramik tabanı sayesinde yatay ve dikey kullanım imkanı sunan ufacık minicik çok hafif bir ütü.

Fiyatı 999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Alırken detaylı bir yorum bulamadığım için şimdi o açığı kapatmaya çalışacağım: 1. Yorumlardan birinde tutuşu zor gibi birşey söylenmiş-değil zaten ufacık olduğu için gayet rahat bir şekilde üstten tutulup kullanılabiliyor. 2. Tüm sitelerde ürün açıklamalarında su haznesi 800 ml diyor ama değil-80 ml civarında. Ufacık bir yeri var üst bölümde, orayı açıp su dolduruyorsunuz. Bu sorun mu peki? Hayır değil çünkü o miktarda su ile ben 3 parça eşya ütüledim, sonra da hemen açıp doldurabiliyorsunuz zaten 3. Boyut olarak hem hafif hem de küçük olduğu için seyahatlerde özellikle kabin bagajında taşımak için çok uygun. 4. Buharsız da kullanılabiliyor ama buharla normal ütü gibi işe yarıyor 5. Düz zeminde ütülemesi zor parçalar -ceket kolları yakaları vs.- için inanılmaz pratik bir ürün. Buharı tutarak ceketimin kollarını 2 dakikada ütüledim bu sabah. 6. Yaklaşık 15 saniyede ısınıyor. Bu açıdan da bence olağanüstü pratik. Sonuç olarak, evet daha ucuza seyahat ütüleri var piyasada ama hem daha büyükler, hem de hiçbiri bunun kadar sevimli değil:))'

Hepsiburada

9. Sürekli kuaföre gidecek vakti olmayan anneniz için kurtarıcı olacak Philips saç düzleştirici tarak.

9. Sürekli kuaföre gidecek vakti olmayan anneniz için kurtarıcı olacak Philips saç düzleştirici tarak.

Kabarık saçlarınızı hizaya sokacak, oldukça pratik bir ürün.

Evde de olsa hep bakımlı görünmeyi sevenler için ideal.

Fiyatı 2499 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Hayatımda para verip aldığım en güzel ürün. Saçlarım fazlasıyla uzun, kabarık ve kıvırcık şu ana kadar hiçbir şekillendiriciyle asla istediğim düzlüğü elde edemiyordum ki buna Dyson da dahil.'

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10. Tost yemeyi seven ailelerin vazgeçilmezi Karaca tost makinesi.

10. Tost yemeyi seven ailelerin vazgeçilmezi Karaca tost makinesi.

Plakaları çıktığı için kolay temizleniyor. Çok büyük olmadığı için tezgahta da çok yer kaplamıyor.

Hızlı ısındığını da ekleyelim.

Fiyatı 1149 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Orta boy, şirin bir tost makinesi. Çocuklu evlere mutlaka lazım. Isınması ve plakaların çıkarabilir olmasını sevdim.'

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11. Sabahları kahve keyfinden vagzeçemeyen anneler için English Home çift taşım pişirme yapan Türk kahvesi makinesi.

11. Sabahları kahve keyfinden vagzeçemeyen anneler için English Home çift taşım pişirme yapan Türk kahvesi makinesi.

Cezvede kahve yapmak yerine tek düğmeye basarak kahve yapmanın keyfi bir başka.

Çift taşım pişirme yaparak Türk kahvesinin aromasının tam kıvamına ulaşmasını sağlayan bu makinenin yaptığı bol köpüklü kahveleri içmeye doyamayacaksınız.

Fiyatı 1149 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

12. Küçük aileler ya da tek başına yaşayan anneler için kurtarıcı bir ürün: Arzum Air Fryer sıcak hava fritözü.

12. Küçük aileler ya da tek başına yaşayan anneler için kurtarıcı bir ürün: Arzum Air Fryer sıcak hava fritözü.

Kızartmadan vazgeçemiyor ama sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyorsa ihtiyacınız olan ürün bu. Merak etmeyin lezzeti normal kızartmadan farklı değil hatta daha çıtır ve daha lezzetli bile diyebiliriz.

Fiyatı 1778 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Okula giden kızım için kızartma vs yapmak ve bazen de kendim için pratik tarifler yapmak için aldım. Memnunum.'

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13. Mutfakta az yer kaplayan, parçalama, rendeleme ve doğrama işlerinin hepsini kolaylıkla yapan Grundig rendeli blender seti.

13. Mutfakta az yer kaplayan, parçalama, rendeleme ve doğrama işlerinin hepsini kolaylıkla yapan Grundig rendeli blender seti.

1500 W motor gücü ile sert malzemelerle bile rahatlıkla çalışabileceğiniz bir blender seti.

Fiyatı 1699 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Canavar gibi mübarek 3 kasa domates blendırladım bana mısın demedi herkese tavsiye ederim.'

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