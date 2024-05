En Değerli Varlığımız Olan Annelerin Hayatını Kolaylaştıracak Küçük Ev Aletleri

Bu robot süpürgenin aslında övülmeye hiç ihtiyacı yok.

Gerçekten alanında en iyilerden.

Sizin için detaylı ve oldukça faydalı bir kullanıcı yorumunu buraya bırakıyorum:

'Ürünü test ettikten sonra yorum yaptım ki alacak kişiler için fikir oluşsun.

1- Ürünün emiş gücü çok iyi normal süpürgeleri aratmaz yoğun dokuması olan halıları dahi güzel süpürüyor. Robotun bir tekeri halıda diğer tekeri de zeminde olan kısımlarda halının başladığı yerde süpüremediği şeyler olabiliyor ama bu gayet normal fırçası temas edemiyor fotoğrafa ekledim. Kesinlikle bir problem değil ıslak mendille bir kaç şeyi alıyorsunuz

2- Haritalandırması güzel hızlı şekilde evin haritasını çıkarıyor her temizlikten sonra güncelliyor. Şarj yerini kendisi kolayca buluyor.

3- Mopu bir kez yaptırdım memnun kaldım. Mop yapılan yüzeye bastığınızda temizlendiğini hissediyorsunuz. Yüzey temizleyici kullanılmıyor.

4- Aşamadığı engeller noktasına gelince çamaşırlığı açık unuttuğumuzda ön teker çıkmış arka teker boşta kalmış hemen bildirim geldi. Robotu oradan alıp başka yere koyduk konumlandırılıyor dedikten sonra temizliğe devam etti. Kısaca çamaşırlığın ayaklarının metalini aşamaz. Evdeki tüm halı ve ıslak zeminlere giriyor bir problem yaşamadık.

5- Kablo oyuncak vb. şeyleri algılamıyor çünkü lidar tarayıcı kullanılan bir robot süpürge. Lidarın altında kalan kısımlar süpürge tarafından görülmez. Kamera olmaması güzel.

6- Ön tarafında temas sensörü bulunuyor. Mobilya ayaklarına yaklaşırken yavaşlıyor hafif temas ettikten sonra geri çekiliyor. Bunu yapmasının sebebi küçük fırçanın köşelerdeki veya ayakların altındaki süpürülecek malzemeleri alabilmek için bu süpürge çarpıyor vs gibi düşünmeyin. Köşe bucak temizlemek için çalışıyor.

7- Alttaki fırça kauçuk bir malzemeden yapılmış. Ucunda kıllı fırça yok. Benim tercih etmemdeki nedenlerden biriside buydu. Çünkü saç kılı çocukların oyuncak bebeklerinin kılları vs kıllı fırça olmadığı için takılmıyor temizlemesi kolay oluyor. Alttaki fırçayı çıkarıp dolaşan kıllar kolaylıkla alınıyor. Ama kıllı fırçalardan ayırmanın zor olduğunu kullananlardan öğrenmiştim. Bunda öyle bir problem yok.

Ben memnunum hayatı kolaylaştırdı.'