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Anket: Sence Bu Ünlüler Sevgilisini Aldatmış mıdır?

Anket: Sence Bu Ünlüler Sevgilisini Aldatmış mıdır?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
24.03.2025 - 10:06

Severek takip ettiğimiz ve bizim için bir idol olan çok sayıda ünlü var. Ünlü olmanın belki de en zor yanı hayatını tümüyle gözler önünde yaşamak ve bunu gizleyememek. Herkes her istediği yorumu yaparken aynı zamanda yaşanılan ilişkiler hakkında da herkes dilediği gibi konuşabiliyor. Peki sizce hangi ünlü sevgilisini aldatmış olabilir? Hem eğlenceli hem de doğru kararları vermekte zorlanacağınız anket için;👇

Buyurun;

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1. Mine Tugay

1. Mine Tugay

2. Hadise

2. Hadise

3. Mert Ramazan Demir

3. Mert Ramazan Demir

4. Kubilay Aka

4. Kubilay Aka

5. Aleyna Tilki

5. Aleyna Tilki
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6. Cem Yılmaz

6. Cem Yılmaz

7. Serenay Sarıkaya

7. Serenay Sarıkaya

8. Burak Özçivit

8. Burak Özçivit

9. Çağatay Ulusoy

9. Çağatay Ulusoy

10. Hande Erçel

10. Hande Erçel

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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