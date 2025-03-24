Anket: Sence Bu Ünlüler Sevgilisini Aldatmış mıdır?

Severek takip ettiğimiz ve bizim için bir idol olan çok sayıda ünlü var. Ünlü olmanın belki de en zor yanı hayatını tümüyle gözler önünde yaşamak ve bunu gizleyememek. Herkes her istediği yorumu yaparken aynı zamanda yaşanılan ilişkiler hakkında da herkes dilediği gibi konuşabiliyor. Peki sizce hangi ünlü sevgilisini aldatmış olabilir? Hem eğlenceli hem de doğru kararları vermekte zorlanacağınız anket için;👇

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