Çevrendeki insanlar Sana Hayranlık Duyuyor mu?
Çevrendeki insanlar Sana Hayranlık Duyuyor mu?
Etrafınızda fısıldanan sözlerin merkezi olmak, insanların sizin hakkınızda konuşurken kullandığı dilin hayranlıkla yoğrulmuş olması... Belki de siz, etrafınızdaki insanları büyüleyen bir cazibeye sahipsiniz. Belki de sizinle geçirdikleri her dakika, onlar için paha biçilemez bir deneyim. Sizinle aynı ortamda bulunmak, belki de onlar için bir ayrıcalık. Bir adım daha ileri gidecek olursak, belki de sizinle aynı ortamda bulunmak, onlar için bir öğrenme fırsatı. Belki de sizinle konuşmak, onlar için bir ilham kaynağı. Sizinle aynı ortamda bulunmak, belki de onlar için bir motivasyon kaynağı.
Çevrendeki insanlar Sana Hayranlık Duyuyor mu?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İnsanlar seninle sohbet etmeyi sever mi?
4. Bir grup içinde senin fikrin genellikle dikkate alınır mı?
5. Başarılarını çevrendeki insanlar nasıl değerlendiriyor?
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6. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
7. Başarılarınla gurur duyuyor musun?
8. Son olarak insanlar seni genellikle hangi konuda övüyor?
Çevrendeki insanlar sana hayranlık duyuyor!
Çevrendeki insanlar sana pek hayranlık duymuyor!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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