Melike Şahin'in O Ses Türkiye'de Sezen Aksu'nun "Gidemem" Şarkısını Söylediği Anlar Ortalığı Kasıp Kavurdu!

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'ye jüri olarak katılan Melike Şahin izleyenleri mest etmeye devam ediyor. Hemen her hafta sesiyle ve sempatik tavırlarıyla kendine hayran bırakan Melike Şahin, daha önce Yıldız Tilbe'nin Delikanlım şarkısını programda seslendirmişti.

Son bölümde de Sezen Aksu'dan Gidemem'i söyleyen Melike Şahin izleyenleri kendine bir kez daha hayran bıraktı.