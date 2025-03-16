Melike Şahin'in O Ses Türkiye'de Sezen Aksu'nun "Gidemem" Şarkısını Söylediği Anlar Ortalığı Kasıp Kavurdu!
Melike Şahin'in O Ses Türkiye'de Sezen Aksu'nun "Gidemem" Şarkısını Söylediği Anlar Ortalığı Kasıp Kavurdu!
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'ye jüri olarak katılan Melike Şahin izleyenleri mest etmeye devam ediyor. Hemen her hafta sesiyle ve sempatik tavırlarıyla kendine hayran bırakan Melike Şahin, daha önce Yıldız Tilbe'nin Delikanlım şarkısını programda seslendirmişti.
Son bölümde de Sezen Aksu'dan Gidemem'i söyleyen Melike Şahin izleyenleri kendine bir kez daha hayran bıraktı.
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TV8 ekranlarının sevilen programı O Ses Türkiye, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz haftalarda programdan ayrıldığı iddia edilse de iddiaların asılsız olduğu kısa sürede belli olmuştu.
Programda sık sık şarkı söylemesine alıştığımız Melike Şahin'in gitmemiş olması tüm izleyenleri sevindirdi elbette.
Ünlü şarkıcı bu kez de Sezen Aksu'nun Gidemem şarkısını söyledi.
Ve bir kez daha sosyal medyada beğeni toplamayı başardı:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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