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Melike Şahin'in O Ses Türkiye'de Sezen Aksu'nun "Gidemem" Şarkısını Söylediği Anlar Ortalığı Kasıp Kavurdu!

Melike Şahin'in O Ses Türkiye'de Sezen Aksu'nun "Gidemem" Şarkısını Söylediği Anlar Ortalığı Kasıp Kavurdu!

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.03.2025 - 02:02

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'ye jüri olarak katılan Melike Şahin izleyenleri mest etmeye devam ediyor. Hemen her hafta sesiyle ve sempatik tavırlarıyla kendine hayran bırakan Melike Şahin, daha önce Yıldız Tilbe'nin Delikanlım şarkısını programda seslendirmişti. 

Son bölümde de Sezen Aksu'dan Gidemem'i söyleyen Melike Şahin izleyenleri kendine bir kez daha hayran bıraktı.

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TV8 ekranlarının sevilen programı O Ses Türkiye, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.

TV8 ekranlarının sevilen programı O Ses Türkiye, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.

Birkaç yıllık aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşan program o kadar özlenmiş ki tüm hafta ondan bahsetmeden duramıyoruz. Jürideki küçük değişiklik de izleyiciyi epey etkilemiş görünüyor.

Bu sezon jüriye dahil olan Melike Şahin hemen her bölüm izleyiciyi büyülerken sempatik tavırlarıyla da kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda programdan ayrıldığı iddia edilse de iddiaların asılsız olduğu kısa sürede belli olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda programdan ayrıldığı iddia edilse de iddiaların asılsız olduğu kısa sürede belli olmuştu.

Program başladığı andan itibaren Hadise'yle anlaşamadıkları iddiaları gündeme gelmiş, hatta Melike Şahin'in yaşanan bir tartışma sonrası programdan ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak Şahin'in programda olduğu geçtiğimiz haftalarda çekimlere katılan bir izleyici tarafından ifşalanmıştı. Böylece hepimiz derin bir 'oh' çekmiştik.

Detayları burada bulabilirsiniz:

Programda sık sık şarkı söylemesine alıştığımız Melike Şahin'in gitmemiş olması tüm izleyenleri sevindirdi elbette.

Programda sık sık şarkı söylemesine alıştığımız Melike Şahin'in gitmemiş olması tüm izleyenleri sevindirdi elbette.

Hem kendisine ait hem de diğer ünlü sanatçıların bilinen eserlerini söyleyen Şahin, her hafta daha çok hayranlık uyandırıyor. Geçtiğimiz haftalarda Yıldız Tilbe'nin Delikanlım şarkısını seslendiren Şahin, sesiyle adeta mest etmişti. Ancak her zaman olduğu gibi beğenmeyenler de çıkmıştı ama yine de biz yorumunu çok beğendiğimizi dile getirelim.

Detaylar:

Ünlü şarkıcı bu kez de Sezen Aksu'nun Gidemem şarkısını söyledi.

Ve bir kez daha sosyal medyada beğeni toplamayı başardı:

Ve bir kez daha sosyal medyada beğeni toplamayı başardı:
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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