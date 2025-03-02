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Melike Şahin'in O Ses Türkiye'deki 'Delikanlım' Performansı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Melike Şahin'in O Ses Türkiye'deki 'Delikanlım' Performansı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

O Ses Türkiye
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.03.2025 - 09:56

O Ses Türkiye 2025 yarışması cumartesi akşamları tam gaz devam ediyor. Ses yarışmasının çiçeği burnununda jüri üyesi Melike Şahin de dikkatleri üzerinde topluyor. Geçtiğimiz haftalarda Hadise'yle atışmalarıyla öne çıkan Şahin bu kez okuduğu Yıldız Tilbe şarkısıyla gündem oldu. Tilbe'nin efsanesi 'Delikanlım' parçasını okuyan Melike Şahin'in performansı sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.

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Uzun yıllar sonra yeniden ekranlara dönen O Ses Türkiye ilgiyle takip ediliyor.

Uzun yıllar sonra yeniden ekranlara dönen O Ses Türkiye ilgiyle takip ediliyor.

Cumartesi akşamları TV8 ekranlarında izleyicisi karşısına çıkan yarışma Gökhan, Beyaz, Hadise ve Melike Şahin'in jüri üyeliğiyle en güçlü sesleri aramaya devam ediyor.

1 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde birbirinden dikkat çeken yarışmacılar jüri üyelerine tarifsiz duygular yaşattı.

1 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde birbirinden dikkat çeken yarışmacılar jüri üyelerine tarifsiz duygular yaşattı.

Bunlardan biri de hiç şüphesiz ki, görme engelli yarışmacı Mert Özer oldu. Büyüleyici sesiyle sergilediği performans ortalığı adeta yıktı geçti. Hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyicileri etkisi altına aldı.

Detaylar:

Pek çok keyifli anın yaşandığı bölüme damga vuran bir diğer isim ise çiçeği burnunda jüri üyesi Melike Şahin oldu.

Pek çok keyifli anın yaşandığı bölüme damga vuran bir diğer isim ise çiçeği burnunda jüri üyesi Melike Şahin oldu.

Sezona sürpriz şekilde dahil olan ünlü şarkıcının programa gelmesi pek çok kişiyi inanılmaz mutlu etti. Enerjisiyle O Ses'e apayrı bir renk kattı.

Kendisi geçtiğimiz bölümlerde Hadise'ye yaşadığı ince atışmalarla öne çıkmıştı.

Şahin'in bu kez gündeme oturmasındaki neden ise yarışmanın bir bölümünde Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' şarkısını söylemesi oldu.

Şahin'in bu kez gündeme oturmasındaki neden ise yarışmanın bir bölümünde Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' şarkısını söylemesi oldu.

Yarışmacının en zor şarkıyı söylediği ve kendisinin de deneyeceğini söyleyerek parçayı müziksiz okuyan  Şahin, tüm gözleri üzerine çekti.

Beyazıt Öztürk de şarkıyı bitirdikten sonra alkış alan Melike Şahin’e “İnsanın Melike’ye dönesi geliyor” diyerek beğenisini dile getirdi.

Beyazıt Öztürk de şarkıyı bitirdikten sonra alkış alan Melike Şahin’e “İnsanın Melike’ye dönesi geliyor” diyerek beğenisini dile getirdi.

Melike Şahin'in 'Delikanlım' performansı kimileri tarafından çok beğenilse de kimileri tarafından hiç de sevilmedi.

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O anları da buradan izleyebilirsiniz...

Gelin, X ve Instagram kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını birlikte görelim...

Gelin, X ve Instagram kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını birlikte görelim...
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Peki siz Melike Şahin'in performansı nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...

Peki siz Melike Şahin'in performansı nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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