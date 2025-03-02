Melike Şahin'in O Ses Türkiye'deki 'Delikanlım' Performansı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Melike Şahin'in O Ses Türkiye'deki 'Delikanlım' Performansı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
O Ses Türkiye 2025 yarışması cumartesi akşamları tam gaz devam ediyor. Ses yarışmasının çiçeği burnununda jüri üyesi Melike Şahin de dikkatleri üzerinde topluyor. Geçtiğimiz haftalarda Hadise'yle atışmalarıyla öne çıkan Şahin bu kez okuduğu Yıldız Tilbe şarkısıyla gündem oldu. Tilbe'nin efsanesi 'Delikanlım' parçasını okuyan Melike Şahin'in performansı sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun yıllar sonra yeniden ekranlara dönen O Ses Türkiye ilgiyle takip ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Mart Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde birbirinden dikkat çeken yarışmacılar jüri üyelerine tarifsiz duygular yaşattı.
Pek çok keyifli anın yaşandığı bölüme damga vuran bir diğer isim ise çiçeği burnunda jüri üyesi Melike Şahin oldu.
Şahin'in bu kez gündeme oturmasındaki neden ise yarışmanın bir bölümünde Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' şarkısını söylemesi oldu.
Beyazıt Öztürk de şarkıyı bitirdikten sonra alkış alan Melike Şahin’e “İnsanın Melike’ye dönesi geliyor” diyerek beğenisini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Gelin, X ve Instagram kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçını birlikte görelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki siz Melike Şahin'in performansı nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın