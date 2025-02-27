Aşırı Spor Hastanelik Etmişti: Nesrin Cavadzade 'Sandık Kokusu'na Koltuk Değnekleriyle Dönebildi!
Aşırı Spor Hastanelik Etmişti: Nesrin Cavadzade 'Sandık Kokusu'na Koltuk Değnekleriyle Dönebildi!
Show Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde yavaş yavaş finale geliniyor. Çekimleri de tam gaz devam eden dizi bu kez başka bir haberle öne çıktı. Dizide 'Ayça' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade set sonrası yaptığı ağır spor nedeniyle hastanelik olmuştu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kalça kemiklerinde ödem oluşan Cavadzade, uzun bir aranın ardından bugün koltuk değnekleri kullanarak sete dönebildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin en beğenilen yapımlarından olan Sandık Kokusu dizisi ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O3 Medya imzalı dizi Sandık Kokusu için geçtiğimiz günlerde final kararı alınmıştı.
Son olarak kadrosundan Meriç Aral ve Serkay Tütüncü'nün ayrıldığı dizi geçtiğimiz günlerde yine gündem olmuştu.
Kusursuz fiziğiyle her daim düşman çatlatan güzel oyuncu, zorlu sporun ardından hastanelik olmuştu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yoğun şeklide fizik tedavi gören Nesrin Cavadzade bugün koltuk değnekleriyle birlikte sete gelebildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Ayça'nın hikayesinin bu sağlık sorunu sonrası rezive edildiği de söylendi.
"Yıkılmadım ama biraz oturmam gerekti!"
👇👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın