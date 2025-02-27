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Aşırı Spor Hastanelik Etmişti: Nesrin Cavadzade 'Sandık Kokusu'na Koltuk Değnekleriyle Dönebildi!

Aşırı Spor Hastanelik Etmişti: Nesrin Cavadzade 'Sandık Kokusu'na Koltuk Değnekleriyle Dönebildi!

Sandık Kokusu
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.02.2025 - 20:51

Show Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde yavaş yavaş finale geliniyor. Çekimleri de tam gaz devam eden dizi bu kez başka bir haberle öne çıktı. Dizide 'Ayça' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade set sonrası yaptığı ağır spor nedeniyle hastanelik olmuştu. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kalça kemiklerinde ödem oluşan Cavadzade, uzun bir aranın ardından bugün koltuk değnekleri kullanarak sete dönebildi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Show TV'nin en beğenilen yapımlarından olan Sandık Kokusu dizisi ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkıyordu.

Show TV'nin en beğenilen yapımlarından olan Sandık Kokusu dizisi ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkıyordu.

İlk sezonun sonunda Metin Akdülger'in veda ettiği sürükleyici diziye yeni sezonun başında Engin Öztürk dahil olmuştu.

O3 Medya imzalı dizi Sandık Kokusu için geçtiğimiz günlerde final kararı alınmıştı.

O3 Medya imzalı dizi Sandık Kokusu için geçtiğimiz günlerde final kararı alınmıştı.

Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi 50. bölümüyle ekranlara veda edecek. 

Yani herhangi bir değişiklik olmazsa, Sandık Kokusu 19 Mart Çarşamba günü son bölümüyle yayın hayatını noktalayacak.

Son olarak kadrosundan Meriç Aral ve Serkay Tütüncü'nün ayrıldığı dizi geçtiğimiz günlerde yine gündem olmuştu.

Son olarak kadrosundan Meriç Aral ve Serkay Tütüncü'nün ayrıldığı dizi geçtiğimiz günlerde yine gündem olmuştu.

Sandık Kokusu'nda 'Ayça Yılmaz' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, setten sonra ağır bir çifte antrenman yaparak sakatlık geçirmişti.

Kusursuz fiziğiyle her daim düşman çatlatan güzel oyuncu, zorlu sporun ardından hastanelik olmuştu.

Kusursuz fiziğiyle her daim düşman çatlatan güzel oyuncu, zorlu sporun ardından hastanelik olmuştu.

Ağır spor tutkusundan ağzı yanan Cavadzade'nin kalça kemiklerinde ödem oluşmuştu. Doktoru da ünlü oyuncuya tam 6 haftalık bir istirahat vermişti. 

Sandık kokusu setinden 10 gün boyunca uzak kalan oyuncunun, temel ihtiyaçlarının dışında yürümesi dahi yasaklanmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yoğun şeklide fizik tedavi gören Nesrin Cavadzade bugün koltuk değnekleriyle birlikte sete gelebildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yoğun şeklide fizik tedavi gören Nesrin Cavadzade bugün koltuk değnekleriyle birlikte sete gelebildi.

Tabii bu haliyle sette komik karelere de konu oldu kendisi...

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'Ayça'nın hikayesinin bu sağlık sorunu sonrası rezive edildiği de söylendi.

'Ayça'nın hikayesinin bu sağlık sorunu sonrası rezive edildiği de söylendi.

Neşesinden ve enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Nesrin Cavadzade koltuk değnekleriyle komik videolara da imza atmayı ihmal etmedi.

"Yıkılmadım ama biraz oturmam gerekti!"

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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