onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Doğa Rutkay'ın Şinasi Yurtsever Açıklamasından Aliye Berger'in İhanetine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Doğa Rutkay'ın Şinasi Yurtsever Açıklamasından Aliye Berger'in İhanetine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.03.2025 - 00:42

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

16 Mart Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Survivor'da kadınlar haftasında kıyasıya bir mücadele sonunda elenen isim belli oldu.

1. Survivor'da kadınlar haftasında kıyasıya bir mücadele sonunda elenen isim belli oldu.

Yarışmaya 3 hafta önce yedeklerden dahil olan Elif Şadoğlu bu hafta elenen isim oldu. Elif ve Asena arasında eleme düellosu sonrası bir tartışma yaşandı.

Detaylar:

2. Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara için final kararı alınmıştı.

2. Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara için final kararı alınmıştı.

15. bölümünde final yapacak dizinin tam da o bölümünün yayınlanacağı gün Eşref Rüya'nın başlayacağı açıklandı. Bu durumda finalin hangi gün yayınlanacağı belirsizdi. Sonunda tarihli fragman geldi!

Detaylar:

3. Ekranların sevilen dizisiyle daha çok hayatımıza giren Aliye Berger ve Fahrelnissa Zeid ile ilgili üzücü bir iddia ortalıkta dolaşıyor.

3. Ekranların sevilen dizisiyle daha çok hayatımıza giren Aliye Berger ve Fahrelnissa Zeid ile ilgili üzücü bir iddia ortalıkta dolaşıyor.

Aliye Berger'in ablası Fahrelnissa Zeid'in ilk eşiyle yasak aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Biz de bu iddiayı ve sonrasında yaşananları sizler için anlattık!

Detaylar:

4. Sandık Kokusu'nda partner olan Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

4. Sandık Kokusu'nda partner olan Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Dizide birbirine çok yakıştırılan ikiliyle ilgili aşk iddiaları sık sık konuşuluyordu. İkiliden şu ana kadar hiçbir açıklama gelmemişti. Ancak bugün birlikte fotoğraf paylaşan taze aşıklardan itiraf gelmiş oldu.

Detaylar:

5. Her sene Ramazan ayı boyunca program yapan Nihat Hatipoğlu'na birbirinden ilginç sorular soruluyor.

5. Her sene Ramazan ayı boyunca program yapan Nihat Hatipoğlu'na birbirinden ilginç sorular soruluyor.

Bu kez de bir genç konuk, astral seyahatin dinde yeri olup olmadığını sordu. Hatipoğlu ise bu soruya 'Astral seyahatin dinde yeri yok.' diyerek cevap verdi.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. MAM Özel Deprem programıyla çok konuşulan Oğuzhan Uğur, bu kez yine önemli bir haber duyurdu.

6. MAM Özel Deprem programıyla çok konuşulan Oğuzhan Uğur, bu kez yine önemli bir haber duyurdu.

Gündeme yönelik konuları Mevzular Açık Mikrofon'a taşıyan Oğuzhan Uğur'dan herkesi etkileyecek bir duyuru geldi. Uğur, MAM Özel bölümünde bu kez Bolu Kartalkaya'da onlarca kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını konusunun işleneceğini açıkladı.

Detaylar:

7. “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan bu kez Murat Aygen oldu.

7. “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan bu kez Murat Aygen oldu.

Teşkilat dizisinde rol alan Murat Aygen, Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu. Aygen, son günlerin en bilindik akımına katıldı.

Detaylar:

8. Yeşilçam'dan bugün acı bir haber geldi.

8. Yeşilçam'dan bugün acı bir haber geldi.

Türk sinemasının en sevilen yapımlarında rol alan Gülümser Gülhan hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu.

Detaylar:

9. İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı gibi pek çok yapımda rol alan Şinasi Yurtsever geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti.

9. İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı gibi pek çok yapımda rol alan Şinasi Yurtsever geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti.

Son olarak İnci Taneleri'nde rol alan ünlü sanatçının ardından başta sanat camiası olmak üzere tüm sevenleri yasa boğuldu. Cenaze törenine katılan Yılmaz Erdoğan da Yurtsever'le ilgili konuştu. Sanatçı konuşmakta güçlük çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın