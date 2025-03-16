Doğa Rutkay'ın Şinasi Yurtsever Açıklamasından Aliye Berger'in İhanetine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Doğa Rutkay'ın Şinasi Yurtsever Açıklamasından Aliye Berger'in İhanetine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
16 Mart Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor'da kadınlar haftasında kıyasıya bir mücadele sonunda elenen isim belli oldu.
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2. Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara için final kararı alınmıştı.
3. Ekranların sevilen dizisiyle daha çok hayatımıza giren Aliye Berger ve Fahrelnissa Zeid ile ilgili üzücü bir iddia ortalıkta dolaşıyor.
4. Sandık Kokusu'nda partner olan Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in aşk yaşadığı iddia ediliyordu.
5. Her sene Ramazan ayı boyunca program yapan Nihat Hatipoğlu'na birbirinden ilginç sorular soruluyor.
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6. MAM Özel Deprem programıyla çok konuşulan Oğuzhan Uğur, bu kez yine önemli bir haber duyurdu.
7. “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan bu kez Murat Aygen oldu.
8. Yeşilçam'dan bugün acı bir haber geldi.
9. İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı gibi pek çok yapımda rol alan Şinasi Yurtsever geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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