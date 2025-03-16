Kanal D'nin Sevilen Dizisi Annem Ankara'nın Final Yapacağı Gün Belli Oldu!

Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin hikayesi 90'lı yıllarda geçiyordu. Zuhal'in kendisini yakın arkadaşıyla aldatan eşi Hasan'ın ardından verdiği yaşam mücadelesinin anlatıldığı dizi çok sevilmişti. Her ne kadar Hasan'dan ayrılsa da bir türlü kopamayan Zuhal'in başına Hasan yüzünden daha neler neler gelmişti. 3 oğluyla birlikte yaşamaya çalışan Zuhal, duygusal olarak kopamadığı Hasan'a karşı da ayrı bir mücadele veriyordu.

Dram türündeki dizi Öyle Bir Geçer Zaman ki etkisi vermişti. Ancak ne yazık ki istenen reytinglere bir türlü ulaşılamadı ve dizi için final kararı alındı.