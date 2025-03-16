Kanal D'nin Sevilen Dizisi Annem Ankara'nın Final Yapacağı Gün Belli Oldu!
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Annem Ankara'nın Final Yapacağı Gün Belli Oldu!
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün paylaştığı Annem Ankara dizisi çarşamba günleri ekrana geliyordu. 90'lı yıllarda geçen hikayesiyle özellikle ilk bölümlerinde çok sevilen dizi, sezonun reyting kurbanı dizileri arasına katıldı.
İstenen reytinglere ulaşamamasının ardından dizi için final kararı alındı. Ancak 15. bölümüyle final yapacak dizinin tam da final bölümünün olduğu gün Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un dizisi Eşref Rüya'nın başlayacağı öğrenildi. Bu durumda Annem Ankara final hangi gün yayınlanacak diye merak edilmeye başlanmıştı. Gelen fragmanla dizinin final günü belli olmuş oldu.
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Kanal D ekranlarınının sevilen dizisi Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür paylaşıyordu.
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Annem Ankara'nın 15. bölümde final yapmasına karar verildi. Annem Ankara final hangi gün sorusu da araştırılmaya başlandı.
Annem Ankara'nın final bölümü ne zaman diye merak edenler için hemen belirtelim. Dizinin finali 23 Mart Pazar günü yayınlanacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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