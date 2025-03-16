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Kanal D'nin Sevilen Dizisi Annem Ankara'nın Final Yapacağı Gün Belli Oldu!

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Annem Ankara'nın Final Yapacağı Gün Belli Oldu!

Kanal D annemankara-ankara
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.03.2025 - 22:40

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün paylaştığı Annem Ankara dizisi çarşamba günleri ekrana geliyordu. 90'lı yıllarda geçen hikayesiyle özellikle ilk bölümlerinde çok sevilen dizi, sezonun reyting kurbanı dizileri arasına katıldı. 

İstenen reytinglere ulaşamamasının ardından dizi için final kararı alındı. Ancak 15. bölümüyle final yapacak dizinin tam da final bölümünün olduğu gün Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un dizisi Eşref Rüya'nın başlayacağı öğrenildi. Bu durumda Annem Ankara final hangi gün yayınlanacak diye merak edilmeye başlanmıştı. Gelen fragmanla dizinin final günü belli olmuş oldu.

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Kanal D ekranlarınının sevilen dizisi Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür paylaşıyordu.

Kanal D ekranlarınının sevilen dizisi Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür paylaşıyordu.

Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin hikayesi 90'lı yıllarda geçiyordu. Zuhal'in kendisini yakın arkadaşıyla aldatan eşi Hasan'ın ardından verdiği yaşam mücadelesinin anlatıldığı dizi çok sevilmişti. Her ne kadar Hasan'dan ayrılsa da bir türlü kopamayan Zuhal'in başına Hasan yüzünden daha neler neler gelmişti. 3 oğluyla birlikte yaşamaya çalışan Zuhal, duygusal olarak kopamadığı Hasan'a karşı da ayrı bir mücadele veriyordu.

Dram türündeki dizi Öyle Bir Geçer Zaman ki etkisi vermişti. Ancak ne yazık ki istenen reytinglere bir türlü ulaşılamadı ve dizi için final kararı alındı.

Annem Ankara'nın 15. bölümde final yapmasına karar verildi. Annem Ankara final hangi gün sorusu da araştırılmaya başlandı.

Annem Ankara'nın 15. bölümde final yapmasına karar verildi. Annem Ankara final hangi gün sorusu da araştırılmaya başlandı.

İddialı bir şekilde yayın hayatına başlayan dizinin 15. bölümüyle ekrana veda etmesine karar verildi. Ancak dizinin tam da 15. bölümünün yayınlanacağı gün (19 Mart Çarşamba) Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisinin yayın hayatına başlayacağı açıklandı.

Bu durumda, Annem Ankara'nın finalinin hangi gün yayınlanacağı merak edilmeye başlandı.

Annem Ankara'nın final bölümü ne zaman diye merak edenler için hemen belirtelim. Dizinin finali 23 Mart Pazar günü yayınlanacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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