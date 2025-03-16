Geleli 3 Hafta Olmuştu: Kadınlar Elemesinin Gerçekleştiği Survivor'da Kim Elendi?
Geleli 3 Hafta Olmuştu: Kadınlar Elemesinin Gerçekleştiği Survivor'da Kim Elendi?
Survivor 2025: All Star-Gönüllüler TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Pek çok olayın yaşandığı programa sakatlıklar ve tartışmalar damga vuruyor. Heyecanın giderek yükseldiği yarışmada bu hafta kadınlar elemesi gerçekleşti.
Elif, Asena, Yağmur ve Meryem'in aday olduğu eleme oyununda yarışmacılar adada kalmak için mücadele etti. Son düello Elif ve Asena arasında oynanırken, yarışmaya veda eden isim Elif oldu.
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Survivor'da kıyasıya mücadele sürerken bu hafta kadın yarışmacılar arasından bir ismin eleneceği belli olmuştu.
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Yarışmaya veda eden isim Elif Şadoğlu oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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