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Geleli 3 Hafta Olmuştu: Kadınlar Elemesinin Gerçekleştiği Survivor'da Kim Elendi?

Geleli 3 Hafta Olmuştu: Kadınlar Elemesinin Gerçekleştiği Survivor'da Kim Elendi?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.03.2025 - 00:10

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Pek çok olayın yaşandığı programa sakatlıklar ve tartışmalar damga vuruyor. Heyecanın giderek yükseldiği yarışmada bu hafta kadınlar elemesi gerçekleşti.

Elif, Asena, Yağmur ve Meryem'in aday olduğu eleme oyununda yarışmacılar adada kalmak için mücadele etti. Son düello Elif ve Asena arasında oynanırken, yarışmaya veda eden isim Elif oldu.

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Survivor'da kıyasıya mücadele sürerken bu hafta kadın yarışmacılar arasından bir ismin eleneceği belli olmuştu.

Survivor'da kıyasıya mücadele sürerken bu hafta kadın yarışmacılar arasından bir ismin eleneceği belli olmuştu.

Elif, Asena, Yağmur ve Meryem'in aday olduğu eleme düellosunda Yağmur, Elif'le; Asena ise Meryem'le eşleşti.

İlk düelloların ardından Yağmur, Elif'i düelloda yenerken; Meryem de düellonun kazananı oldu. Böylece son düellonun Elif ve Asena arasında oynanacağı netleşti.

Yarışmaya veda eden isim Elif Şadoğlu oldu.

Yarışmaya veda eden isim Elif Şadoğlu oldu.

Elif ve Asena arasındaki düellonun nabzı oldukça yüksekti. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen erkekler elemesinde yarışmaya veda eden isim Efecan Dianzenza olmuştu. Bu akşam oynanan eleme oyununda kıyasıya geçen bir mücadelenin ardından yarışmaya veda eden isim Elif oldu. Elif, yedeklerden 3 hafta önce yarışmaya dahil olmuştu. 

Elif'le oynadığı düelloyu 5-2 kazanan Asena, Elif'le tartışmaya girdi. Asena, Elif'e 'Survivor biter, karakterinizle kalacaksınız.' derken, Elif de 'Karakteriyle kalan burada olsaydı sen burada olmazdın.' diye cevap verdi.

Survivor All Star-Gönüllüler'de önümüzdeki hafta erkek yarışmacılardan biri elenecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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