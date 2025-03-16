Geleli 3 Hafta Olmuştu: Kadınlar Elemesinin Gerçekleştiği Survivor'da Kim Elendi?

Elif ve Asena arasındaki düellonun nabzı oldukça yüksekti. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen erkekler elemesinde yarışmaya veda eden isim Efecan Dianzenza olmuştu. Bu akşam oynanan eleme oyununda kıyasıya geçen bir mücadelenin ardından yarışmaya veda eden isim Elif oldu. Elif, yedeklerden 3 hafta önce yarışmaya dahil olmuştu.

Elif'le oynadığı düelloyu 5-2 kazanan Asena, Elif'le tartışmaya girdi. Asena, Elif'e 'Survivor biter, karakterinizle kalacaksınız.' derken, Elif de 'Karakteriyle kalan burada olsaydı sen burada olmazdın.' diye cevap verdi.

Survivor All Star-Gönüllüler'de önümüzdeki hafta erkek yarışmacılardan biri elenecek.