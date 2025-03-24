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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 20:45

Fazla kilo pek çok sağlık sorununun habercisi. İdeal kiloda olmanın sağlık açısından önemini sık sık vurgulayan uzmanlar, önemli olanın hızlı değil; dengeli ve sağlıklı kilo vermek olduğunu da vurguluyor. Kilo vermek uzun ve sabır gerektiren bir süreç. Bu süreci başarıyla geçenler değişimleriyle herkese ilham oluyor. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.

❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️

Kaynak

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92 kilodan 66 kiloya 👇

92 kilodan 66 kiloya 👇

'Kilo alma öncesi kiloma ulaşmama yaklaşık 9 kilo var.'

120 kilodan 56 kiloya 👇

120 kilodan 56 kiloya 👇

'Her şeyi yaşadım. Sonunda dengeye ulaştım.'

104 kilodan 85 kiloya.

104 kilodan 85 kiloya.

'Eylül 2024’e ait hiç fotoğrafım yok, en yenisi Mayıs 2023’ten, ama duruşum başladığım zamankiyle aynıydı.

165 kilodan 115 kiloya 👇

165 kilodan 115 kiloya 👇

'Yavaş ve istikrarlı...'

182 kilodan 132 kiloya 👇

182 kilodan 132 kiloya 👇

11 ayda inanılmaz değişim...

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85 kilodan 63 kiloya 👇

85 kilodan 63 kiloya 👇

'Sonunda kendi bedenimde rahat hissediyorum.'

120 kilodan 62 kiloya 👇

120 kilodan 62 kiloya 👇

'Eğer ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin...'

66 kilodan 56 kiloya 👇

66 kilodan 56 kiloya 👇

'Yavaş ve istikrarlı kilo kaybı.'

88 kilodan 82 kiloya 👇

88 kilodan 82 kiloya 👇

'Çok büyük bir fark göremiyorum ama genel olarak kendimi çok daha iyi hissediyorum.'

104 kilodan 76 kiloya 👇

104 kilodan 76 kiloya 👇

'Uzun bir yol oldu ama bulduğum bu yeni ışıltıyla ilerlemeye devam etmeyi planlıyorum.'

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126 kilodan 85 kiloya 👇

126 kilodan 85 kiloya 👇

'Artık kendimi görünmez hissetmiyorum.

117 kilodan 68 kiloya 👇

117 kilodan 68 kiloya 👇

'Hâlâ inanamıyorum açıkçası.'

115 kilodan 64 kiloya 👇

115 kilodan 64 kiloya 👇

'2 yıllık değişim...'

238 kilodan 156 kiloya 👇

238 kilodan 156 kiloya 👇

'2 yılda doğal kilo kaybı.'

59 kilodan 47 kiloya 👇

59 kilodan 47 kiloya 👇

'36 ay... Spor salonuna gidiyoruz!'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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