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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.03.2025 - 13:29

Fazla kilo pek çok sağlık sorununun habercisi ve başlangıcı. Uzmanlar ideal kilonun sağlık için önemli olduğunu kaydediyor. Sağlam sabır ve irade gerektiren kilo verme süreci de pek çok kişi için zorlu bir yol. Ancak bu yola çıkıp inanılmaz değişimleriyle hepimizi büyüleyenler var. Zorluğu sabrıyla ve istikrarıyla aşanlar önceki sonraki hallerini paylaşarak herkese ilham olmayı amaçlıyor. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.

❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️

Kaynak

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1. 81 kilodan 61 kiloya.

1. 81 kilodan 61 kiloya.

'Sonunda 'önce' fotoğrafları çekmiyorum, şimdiki zamanı yaşıyorum.'

2. 106 kilodan 61 kiloya.

2. 106 kilodan 61 kiloya.

'Kocam ve ben soldaki fotoğrafı çekene kadar ne kadar kilo aldığımı hiç fark etmemiştim. İki çocuktan sonra hayatımın en ağır kilosuna ulaşmıştım. O fotoğrafı çektikten sonra birlikte bir kilo verme yolculuğuna çıkmaya karar verdik çünkü bizi ayakta tutan şey eklem desteğiydi. Birlikte egzersiz yaptık ve birlikte kalori saydık. O kuvvet antrenmanlarına odaklanırken ben daha çok kardiyoya odaklandım.'

3. 65 kilodan 52 kiloya.

3. 65 kilodan 52 kiloya.

'15 ayda inanılmaz değişim.'

4. 105 kilodan 85 kiloya.

4. 105 kilodan 85 kiloya.

'Hala gidecek çok yolum var ama bundan bir yıl sonra ilerlememin nerede olacağını görmek için heyecanlıyım.'

5. 81 kilodan 58 kiloya.

5. 81 kilodan 58 kiloya.

'2022'de kilo vermeye başladım ve şu anki kiloma gelmem yaklaşık bir yıl sürdü. Ancak kas tonum veya aerobik kapasitem yoktu. Bir grup fitness dersine katıldım, egzersize tekrar aşık oldum, depresyonum büyük ölçüde ortadan kalktı ve kilo vermemin üzerinden 2,5 yıl geçti ve kendimi harika hissediyorum.'

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6. 84 kilodan 64 kiloya.

6. 84 kilodan 64 kiloya.

'Daha vermek istiyorum ama eskisinden çok daha mutlu ve sağlıklıyım.'

7. 205 kilodan 101 kiloya.

7. 205 kilodan 101 kiloya.

'Bir yıldan uzun bir süre boyunca abur cuburu tamamen kestim ve sadece yürüyüşle başlayarak günlük egzersiz yapmaya başladım. Sonunda, yaklaşık 4-5 ay boyunca düzenli olarak yemek yiyip kilo verdiğimi gördükten sonra spor salonuna gittim. Sadece kilo vermesi gereken herkese ilham vermek ve motive etmek istiyorum ve bunun mümkün olduğunu söylemek istiyorum.'

8. 96 kilodan 75 kiloya.

8. 96 kilodan 75 kiloya.

'Bugün dolabımı temizlerken arkada bu elbiseyi gördüm. Bugün giydiğimde ağladım ve yolculuğumu belgelemek için fotoğraf çektiğim için çok mutluyum.'

9. 158 kilodan 117 kiloya.

9. 158 kilodan 117 kiloya.

7 aylık değişim.

10. 145 kilodan 95 kiloya.

10. 145 kilodan 95 kiloya.

'Yüzüm küçüldü, hatlarım büyüdü!'

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11. 117 kilodan 84 kiloya.

11. 117 kilodan 84 kiloya.

'Yaklaşık 12 aylık bir çalışma.'

12. 81 kilodan 65 kiloya.

12. 81 kilodan 65 kiloya.

'Benzer bir açıdan çekilmiş, benzer bir gömlek giymiş eski bir fotoğrafımı buldum... Yüzümdeki ve belimdeki değişikliklere hala hayret ediyorum.'

13. 114 kilodan 65 kiloya.

13. 114 kilodan 65 kiloya.

'Hepiniz ağırlık kaldırmaya başlayın!!'

14. 77 kilodan 56 kiloya.

14. 77 kilodan 56 kiloya.

'1 yıllık kilo kaybı, 4 yıllık koruma.'

15. 93 kilodan 75 kiloya.

15. 93 kilodan 75 kiloya.

'Kendimin en iyi versiyonu olmaya karar verdim ve 40 yaşıma kadar formda ve sağlıklı olacağımı söyledim. Daha sağlıklı olduğumdan beri fark ettiğim birkaç avantaj var; daha iyi uyku, kaygı gitti, depresyon gitti, daha fazla enerji, daha az istek, daha iyi cilt, daha iyi görüş, daha iyi saç, artık pko/endokrin, adeno komplikasyonları yok, düzenli döngüler, daha iyi zihinsel berraklık ve durum!'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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