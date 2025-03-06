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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.03.2025 - 13:28

Vahşi doğada bir yolculuğa çıkalım... Yemek ziyafeti veren maymunlardan çakalla kurtların ölümsüz karşılaşmasına şahit olmak ister misiniz? Doğanın ürkütücülüğü muhteşemlikle birleşince ortaya film afişi gibi görüntüler çıkıyor. İşte doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak birbirinden ürkütücü 15 yeni fotoğraf 👇

Kaynak

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1. 👇

1. 👇

'Peki bu Örümcekler 'oOOo''arı aracılığıyla görsel bilgiyi nasıl işleyebiliyorlar?'

2. 👇

2. 👇

'Anakonda avının boynuzları tarafından kazığa oturtuldu.'

3. 👇

3. 👇

'Kızıl kuyruklu şahin bugün mahallemde kış avı yapıyor.'

4. 👇

4. 👇

'Birçok insan Avustralya yılanlarının ve örümceklerinin ülkedeki 'metal' hayvanlar olduğunu düşünür. Bir Kookaburra'nın yanında hiçbir şey değillerdir. Gülüşünün sizi aldatmasına izin vermeyin.'

5. 👇

5. 👇

'Bir Dingo ve bir Brumby (diğer adıyla Avustralyalı yabani at) birbirlerini dikkatle izliyor.'

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6. 👇

'Amerikan timsahının istilacı Burma pitonlarına saldırması.'

7. 👇

7. 👇

'Ağzında iki yavru iguana olan Tupinambis.'

Tupinambis: Sürüngen bir hayvan cinsidir.

8. 👇

8. 👇

'Devasa hayvanlar... öğleden sonra uykusuna yatıyorlar. Ortalama boğa ağırlığı: 700 ila 1100 pound.'

9. 👇

9. 👇

'Kızıl kuyruklu şahin bir sincabı yerden koparıyor.'

10. 👇

10. 👇

'Köşeye sıkışmış beyaz kuyruklu geyik, üç çakaldan kendini savunuyor.'

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11. 👇

11. 👇

'Bir şahinin gelip bu adamın hayatına son verdiğini gördüm.'

12. 👇

12. 👇

'Leopardan çalınan yemeğin tadını çıkarmak üzere olan şempanzeler.'

13. 👇

13. 👇

'Yemeğinin tadını çıkaran bir örümcek.'

14. 👇

14. 👇

'Yellowstone'da yeni getirilen bir kurtla karşılaşan çakallar.'

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15. 👇

'Gökyüzünde yangın.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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