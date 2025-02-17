Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Dünyanın dört bir yanından kentlerin önceki hallerini merak ediyor musunuz? Günümüzde 'teknoloji kenti', 'rüya kent' olarak adlandırılan pek çok kent bu unvanları alabilmek için zorlu yollardan geçti. Bir dönemler kasaba olarak görülen kentler şimdiler de dünyanın en çok ziyaret edilen kentleri listesinde ilk sırada geliyor.

İşte geçmişten günümüze kadar çok değişmiş kentler.