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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.02.2025 - 17:51

Dünyanın dört bir yanından kentlerin önceki hallerini merak ediyor musunuz? Günümüzde 'teknoloji kenti', 'rüya kent' olarak adlandırılan pek çok kent bu unvanları alabilmek için zorlu yollardan geçti. Bir dönemler kasaba olarak görülen kentler şimdiler de dünyanın en çok ziyaret edilen kentleri listesinde ilk sırada geliyor. 

İşte geçmişten günümüze kadar çok değişmiş kentler.

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1. New York - ABD

1. New York - ABD

2. Singapur

2. Singapur

3. Shenzhen - Çin

3. Shenzhen - Çin

4. Bangkok-Tayland

4. Bangkok-Tayland

5. Atina-Yunanistan

5. Atina-Yunanistan
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6. Cakarta - Endonezya

6. Cakarta - Endonezya

7. Londra-İngiltere

7. Londra-İngiltere

8. Kuala Lumpur-Malezya

8. Kuala Lumpur-Malezya

9. Los Angeles-ABD

9. Los Angeles-ABD

10. Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri

10. Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri
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11. İzmir-Türkiye

11. İzmir-Türkiye

12. Helsinki-Finlandiya

12. Helsinki-Finlandiya

13. Nagazaki-Japonya

13. Nagazaki-Japonya

14. İstanbul-Türkiye

14. İstanbul-Türkiye

15. İstanbul-Türkiye

15. İstanbul-Türkiye

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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