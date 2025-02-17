Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Dünyanın dört bir yanından kentlerin önceki hallerini merak ediyor musunuz? Günümüzde 'teknoloji kenti', 'rüya kent' olarak adlandırılan pek çok kent bu unvanları alabilmek için zorlu yollardan geçti. Bir dönemler kasaba olarak görülen kentler şimdiler de dünyanın en çok ziyaret edilen kentleri listesinde ilk sırada geliyor.
İşte geçmişten günümüze kadar çok değişmiş kentler.
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1. New York - ABD
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2. Singapur
3. Shenzhen - Çin
4. Bangkok-Tayland
5. Atina-Yunanistan
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6. Cakarta - Endonezya
7. Londra-İngiltere
8. Kuala Lumpur-Malezya
9. Los Angeles-ABD
10. Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri
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11. İzmir-Türkiye
12. Helsinki-Finlandiya
13. Nagazaki-Japonya
14. İstanbul-Türkiye
15. İstanbul-Türkiye
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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