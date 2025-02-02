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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.02.2025 - 15:49

Zaman su gibi akıyor… Değişen ve yaş alan sadece insan değil. Şehirler de zamanın akışıyla birlikte değişiyor ve gelişiyor. Kentlerin mimarisi bir toplumun yaşayışını, kültürünü gösteren en önemli ögelerden biridir. Binalar, sokaklar, kaldırımlar şehirlere dair önemli bilgiler verir. Şimdi sizi bu içeriğimizle zamanda yolculuğa çıkaralım. Dünyanın dört bir yanından kentlerin nasıl değiştiğini ve zamana nasıl direndiğine hep birlikte bakalım. Günümüze kadar çok değişmiş bu 15 yerin fotoğrafı sizi adeta büyüleyecek.

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1. Romanya, Yaş kenti. (1988-2024)

1. Romanya, Yaş kenti. (1988-2024)

2. Japonya / Tokyo 👇

2. Japonya / Tokyo 👇

3. Almanya / Berlin 👇

3. Almanya / Berlin 👇

4. Birleşik Arap Emirlikleri / Dubai 👇

4. Birleşik Arap Emirlikleri / Dubai 👇

5. Singapur 👇

5. Singapur 👇
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6. ABD / New York 👇

6. ABD / New York 👇

7. Kanada / Toronto 👇

7. Kanada / Toronto 👇

8. Avustralya / Sidney 👇

8. Avustralya / Sidney 👇

9. Güney Kore / Seul 👇

9. Güney Kore / Seul 👇

10. Panama 👇

10. Panama 👇
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11. Fransa / Paris 👇

11. Fransa / Paris 👇

12. Brezilya / Rio De Janerio👇

12. Brezilya / Rio De Janerio👇

13. İsveç-Stokholm 👇

13. İsveç-Stokholm 👇

14. ABD / Güney Dakota 👇

14. ABD / Güney Dakota 👇

15. Vilnius / Litvanya 👇

15. Vilnius / Litvanya 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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