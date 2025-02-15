Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo vermek uzun ve büyük sabır gerektiren bir yol. Fazla kilonun pek çok hastalığa neden olduğu bilinirken sağlık için en önemli şeyin ideal kilo olduğu uzmanlar tarafından sık sık tekrarlanıyor. Bu içeriğimizde sabrı ve isteğiyle kilo vererek hayatlarını değiştiren kişileri göreceksiniz. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını tamamıyla değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.
❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️
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1. 102 kilodan 68 kiloya: "Zıplamalarla tamamlanan bir yolculuk ve hala devam ediyorum!"
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2. 14 ayda 64 kilodan 55 kiloya.
3. 135 kilodan 85 kiloya: "50 kilo yüze ne yapar?"
4. 89 kilodan 70 kiloya: "Perişan görünüyorum ama söz veriyorum ki değilim."
5. 99 kilodan 83 kiloya: "Karın kaslarımı görene kadar durmayacağım."
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6. 59 kilodan 52 kiloya: "Yüz farkı!"
7. 94 kilodan 79 kiloya: "Hedefimin yarısına ulaştım!"
8. 121 kilodan 75 kiloya: "Hepimiz bir yerden başladık."
9. 99 kilodan 78 kiloya: "İş değiştirip fitness koçu arkadaşımla yaşamaya başladıktan sonra ilerleme."
10. 90 kilodan 60 kiloya
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11. 161 kilodan 120 kiloya
12. 81 kilodan 61 kiloya
13. 77 kilodan 68 kiloya: "Aynı kıyafet farklı vücut!"
14. 96 kilodan 72 kiloya
15. 186 kilodan 74 kiloya
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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