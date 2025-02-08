Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo vermek sadece dar gelen kıyafete sığma hırsı ve hevesi olmayabiliyor. Kilonun pek çok hastalığın sebebi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmışken, kilo kaybetme sürecinin büyük sabır gerektiren bir süreç olduğu inkar edilemez bir gerçek. Dünyanın dört bir yanından insanlar, azimleriyle ve disiplinleriyle verdikleri kiloları ve sonucunda yaşadıkları deneyimleri paylaştı. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını tamamıyla değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.
❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️
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1. 71 kilodan 57 kiloya: “Kendimi tekrar zarif ve güzel hissediyorum!”
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2. 158 kilodan 66 kiloya: “Artık resmen spor salonu müdavimiyim!”
3. 113 kilodan 72 kiloya: "Hayatımda hiç bu noktaya gelebileceğimi düşünmemiştim ve bunu başardığım için kendimle gurur duyuyorum."
4. 121 kilodan 82 kiloya: "Bulabildiğim en bol kıyafetlerden vücuda oturan elbiselere kadar!"
5. 117 kilodan 88 kiloya: "Bu dönüşüm hayatımı değiştirdi ve her zamankinden daha güçlü, daha sağlıklı ve daha disiplinli hissediyorum."
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6. 72 kilodan 58 kiloya: "Kilo vermek ve kendimi daha özgüvenli hissetmek de hayatımı önemli ölçüde iyileştirdi."
7. 102 kilodan 64 kiloya: "Nisan 2024'te başladım (10 aylık ilerleme!)"
8. 188 kilodan 165 kiloya: "Şimdiye kadar 1 buçuk ay, aralıklı oruç. Çoğunlukla protein, sebze ve meyve yiyorum. Her gün 30 dakika eğimli bisiklet sürüyorum. Zaten bir gömlek bedeni inceldim ve daha kolay hareket edebiliyorum.)"
9. 99 kilodan 63 kiloya: "Bir değişiklik yapmaya karar verdiğimden bu yana 4 yıl geçti! Bakımını yaptığım için kendimle gurur duyuyorum."
10. 60 kilodan 47 kiloya: "30 kilo kaybı, yaklaşık 6 ayımı aldı."
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11. 90 kilodan 68 kiloya
12. 61 kilodan 52 kiloya: "Zihinsel veya duygusal olarak mücadele eden herkesi burada gerçekten teşvik ediyorum. Bunu kendiniz için yapın, bunu hak ediyorsunuz!"
13. 97 kilodan 92 kiloya: "Yaza kadar bu kot pantolonlara SıĞACAĞIM!!"
14. 98 kilodan 71 kiloya: "Liseden mezun olduğumdan beri neredeyse 10 yıl sonra en düşük seviyedeyim!"
15. 144 kilodan 98 kiloya: Aynı elbise, 46 kilo farkla!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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