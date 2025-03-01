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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.03.2025 - 17:30

Fazla kilo pek çok sağlık sorununun habercisi ve başlangıcı. Uzmanlar ideal kilonun sağlık için önemli olduğunu kaydediyor. Sağlam sabır ve irade gerektiren kilo verme süreci de pek çok kişi için zorlu bir yol. Ancak bu yola çıkıp inanılmaz değişimleriyle hepimizi büyüleyenler var. Zorluğu sabrıyla ve istikrarıyla aşanlar önceki sonraki hallerini paylaşarak herkese ilham olmayı amaçlıyor. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.

❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️

Kaynak

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1. 108 kilodan 68 kiloya.

1. 108 kilodan 68 kiloya.

'Bazı büyük vücut dismorfisi ve insanlardan gelen istenmeyen yorumlarla uğraşıyorum, bu yüzden ne kadar yol kat ettiğimi hatırlatacak bir şeye ihtiyacım vardı. Yine de tünelin sonundaki ışığı görüyorum ve 135 kilo hedefime ulaşabileceğimi umuyorum.'

2. 105 kilodan 95 kiloya.

2. 105 kilodan 95 kiloya.

'Yaz sonunda katılacağım bazı düğünler için 80 kiloya, yıl sonuna doğru da 70 kiloya inmeyi hedefliyorum, bu hedefe doğru gittiğimi bilmek çok tatmin edici.'

3. "117 kiloyla başladım."

3. "117 kiloyla başladım."

'2 ay oldu. Kendimi oldukça iyi hissediyorum. Hala tartıya çıkmaya hazır değilim.'

4. 120 kilodan 94 kiloya.

4. 120 kilodan 94 kiloya.

'Burada yolculuklarını paylaşan herkese teşekkür ederim. İlhama ihtiyacım olduğunda her zaman bu sayfaya bakarım. Her zaman paylaşmak istedim, sonunda hakkımı kazandığımı hissettim. Umarım bu başkasına ilham verir. Teşekkürler.'

5. 90 kilodan 70 kiloya.

5. 90 kilodan 70 kiloya.

'Yolculuğumun yarısından fazlasını tamamladım ama değişmiş gibi hissetmek benim için zor, hala aynı görünüyormuşum gibi hissediyorum ve hala aynı görünüyor muyum veya mümkünse ne gibi farklılıklar görebileceğinize dair gerçekçi düşünceler duymayı çok isterim çünkü şu anda kendimi gerçekten kötü ve cesaretim kırılmış hissediyorum.'

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6. 81 kilodan 77 kiloya.

6. 81 kilodan 77 kiloya.

'Her gün/her iki günde bir kaldırmaya veya yürümeye odaklandım. Son zamanlarda diyetimi günde yaklaşık 70 gram protein içerecek şekilde değiştirdim - daha önce 40'a ulaşmakta zorlanıyordum. Vücut dismorfim var, bu yüzden hiç değişip değişmediğimi söylemek zor olabilir.'

7. 113 kilodan 77 kiloya.

7. 113 kilodan 77 kiloya.

'İlk resim Temmuz sonu, ikincisi Aralık başı ve son resim 28 Şubat'tı. Aralıklı oruç 16/8 yardımcı oldu ama diyet değişikliği ve egzersiz en çok katkıda bulundu. 155 hedefime yaklaşıyorum.'

8. 94 kilodan 61 kiloya.

8. 94 kilodan 61 kiloya.

'İlk fotoğrafta utandım ve yağın arkasına saklandım. İkinci fotoğrafta kendimi daha hafif ve daha özgüvenli hissediyorum. Bu süreç sadece vücudumu değil, aynı zamanda düşünme ve kendimi sevme şeklimi de değiştirdi. Sürece güvenin ve kendinize inanın!'

9. 130 kilodan 85 kiloya.

9. 130 kilodan 85 kiloya.

'100 kilo vermişim gibi görünmüyor veya hissettirmiyor.'

10. 195 kilodan 118 kiloya.

10. 195 kilodan 118 kiloya.

'12 aylık muhteşem değişim.'

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11. 99 kilodan 68 kiloya.

11. 99 kilodan 68 kiloya.

'Temmuz ayında bir bebeğim oldu ve çılgın kilo alma ilaçları kullanıyordum. Hala gidecek bir yolum var ama işler düzeliyor gibi görünüyor.'

12. 120 kilodan 87 kiloya.

12. 120 kilodan 87 kiloya.

'Kalçalarımın çevresinde yaklaşık 38 cm indi!'

13. 86 kilodan 76 kiloya.

13. 86 kilodan 76 kiloya.

'Aralıklı oruç hayatımı değiştirdi! Kilo verme hedefimin yaklaşık yarısına geldim ve kendimi çok motive hissediyorum. :) Eğer ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz.'

14. 131 kilodan 91 kiloya.

14. 131 kilodan 91 kiloya.

'Kilo vermeye başladığımda spor salonunda antrenman yapamadım, bu yüzden sadece son 4 aydır ağırlık kaldırabiliyordum, o zamana kadar sadece kalori açığı yaşıyordum.'

15. 204 kilodan 97 kiloya.

15. 204 kilodan 97 kiloya.

'Hemen temiz beslenerek ve kalori sayarak beslenme düzenimi düzelttim ve ağırlık kaldırmaya başladım ve günlük 10 bin adım attım.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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