Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Fazla kilo pek çok sağlık sorununun habercisi ve başlangıcı. Uzmanlar ideal kilonun sağlık için önemli olduğunu kaydediyor. Sağlam sabır ve irade gerektiren kilo verme süreci de pek çok kişi için zorlu bir yol. Ancak bu yola çıkıp inanılmaz değişimleriyle hepimizi büyüleyenler var. Zorluğu sabrıyla ve istikrarıyla aşanlar önceki sonraki hallerini paylaşarak herkese ilham olmayı amaçlıyor. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.
❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️
1. 108 kilodan 68 kiloya.
2. 105 kilodan 95 kiloya.
3. "117 kiloyla başladım."
4. 120 kilodan 94 kiloya.
5. 90 kilodan 70 kiloya.
6. 81 kilodan 77 kiloya.
7. 113 kilodan 77 kiloya.
8. 94 kilodan 61 kiloya.
9. 130 kilodan 85 kiloya.
10. 195 kilodan 118 kiloya.
11. 99 kilodan 68 kiloya.
12. 120 kilodan 87 kiloya.
13. 86 kilodan 76 kiloya.
14. 131 kilodan 91 kiloya.
15. 204 kilodan 97 kiloya.
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