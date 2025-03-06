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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.03.2025 - 16:22

Bugün sizi siyah beyaz karelerden renkli kareler arasında yolculuğa çıkaracağız. Norveç'ten Almanya'ya Fransa'dan Polonya'ya Avrupa turu yapacağız... Gitmek için can attığımız ülkelerin, kentlerin eski hali sizi epey şaşırtacak. Aradan yıllar geçse de dünyanın dört bir yanında hâlâ doğallığını ve güzelliğini koruyan kentlere şahit olacağız. Geçmişten günümüze kadar çok değişmiş 15 yerin fotoğrafı sizi adeta büyüleyecek!

Kaynak

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1. Rysstad, Norveç.

1. Rysstad, Norveç.

Tarih: 1888-2013

2. Odda, Norveç.

2. Odda, Norveç.

Tarih: 1887-2004

3. Martin Luther Anıtı, Almanya.

3. Martin Luther Anıtı, Almanya.

Tarih: 1958 - 2014

4. Münih, Almanya.

4. Münih, Almanya.

Tarih:  1910 - 2017

5. Paris, Fransa.

5. Paris, Fransa.

Tarih: 1900 - 2017

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6. Poznan, Polonya.

6. Poznan, Polonya.

Tarih: 1945 - 2017

7. Pripyat, Ukrayna.

7. Pripyat, Ukrayna.

Tarih: 1986 - 2016

8. Chaney Buzulu, ABD

8. Chaney Buzulu, ABD

Tarih: 1911 - 2005

9. Kırmızı Değirmen, Paris, Fransa

9. Kırmızı Değirmen, Paris, Fransa

Tarih:  1900 - 2016

10. Mont Saint-Michel, Fransa.

10. Mont Saint-Michel, Fransa.

Tarih: 1908 - 2016

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11. Reichstag, Almanya.

11. Reichstag, Almanya.

Tarih: 1945 - 2012

12. Hammerfest, Norveç.

12. Hammerfest, Norveç.

Tarih: 1889-2004

13. Dresden, Almanya.

13. Dresden, Almanya.

Tarih: 1897 - 2010

14. Paris, Fransa.

14. Paris, Fransa.

Tarih: 1910 - 2016

15. Poznan, Polonya.

15. Poznan, Polonya.

Tarih: 2006-2017

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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