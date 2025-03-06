Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Bugün sizi siyah beyaz karelerden renkli kareler arasında yolculuğa çıkaracağız. Norveç'ten Almanya'ya Fransa'dan Polonya'ya Avrupa turu yapacağız... Gitmek için can attığımız ülkelerin, kentlerin eski hali sizi epey şaşırtacak. Aradan yıllar geçse de dünyanın dört bir yanında hâlâ doğallığını ve güzelliğini koruyan kentlere şahit olacağız. Geçmişten günümüze kadar çok değişmiş 15 yerin fotoğrafı sizi adeta büyüleyecek!
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1. Rysstad, Norveç.
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2. Odda, Norveç.
3. Martin Luther Anıtı, Almanya.
4. Münih, Almanya.
5. Paris, Fransa.
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6. Poznan, Polonya.
7. Pripyat, Ukrayna.
8. Chaney Buzulu, ABD
9. Kırmızı Değirmen, Paris, Fransa
10. Mont Saint-Michel, Fransa.
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11. Reichstag, Almanya.
12. Hammerfest, Norveç.
13. Dresden, Almanya.
14. Paris, Fransa.
15. Poznan, Polonya.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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