Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Dolapdere 👇
3. Süleymaniye'den Haliç'e bakış 👇
4. Kağıthane 👇
5. Süleymaniye Mehmet Paşa Camii 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Beşiktaş Caddesi 👇
7. Şebsefa Hatun Camii kapısı 👇
8. Yeni Cami Muvakkithanesi 👇
9. Süleymaniye'ye bakış 👇
10. Haliç Tersanesi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "1922. Unkapanı Atatürk Köprüsü üzerinden bakış."
12. "Karaköy'de cıvata satan esnaf."
13. İstiklal Caddesi 👇
14. Anadolu Hisarı 👇
15. Haydarpaşa Garı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın