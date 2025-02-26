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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.02.2025 - 16:23

Bugün size İstanbul'un köşe bucağında gezintiye çıkaracağız. İstanbul'un geçmişteki halini merak ediyor musunuz? Bir dönemler 'in cin top oynuyor' denilecek noktaları şimdi iğne atsan yere düşmeyecek vaziyette. İşte geçmişten günümüze İstanbul'un çok değişmiş 15 fotoğrafı.

Kaynak

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1. "Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!"

1. "Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!"

E biraz daha bakmaya devam edelim mi?

2. Dolapdere 👇

2. Dolapdere 👇

'Dolapdere Bayram Yeri. 1919 ve günümüz.'

3. Süleymaniye'den Haliç'e bakış 👇

3. Süleymaniye'den Haliç'e bakış 👇

'İlk fotoğraf Frederic Gadmer'e ait ve tarih 1922.'

4. Kağıthane 👇

4. Kağıthane 👇

Daye Hatun Sıbyan Mektebi.

5. Süleymaniye Mehmet Paşa Camii 👇

5. Süleymaniye Mehmet Paşa Camii 👇

'İlk fotoğraf 1941 yılında çekilmiş.'

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6. Beşiktaş Caddesi 👇

6. Beşiktaş Caddesi 👇

'İki farklı zamanda Beşiktaş Caddesi'ne bakış. Sağda Sinan Paşa Camii. Caddenin sol tarafındaki yapılar 1950'li yıllarda yapılan yol genişletme çalışmalarında yıkıldı.'

7. Şebsefa Hatun Camii kapısı 👇

7. Şebsefa Hatun Camii kapısı 👇

'1919 ve 2023. Atatürk Bulvarı açılırken (1938-40) kapının yeri ve kendisi değişikliğe uğramış.'

8. Yeni Cami Muvakkithanesi 👇

8. Yeni Cami Muvakkithanesi 👇

'1930'lu yıllar ve günümüz.'

9. Süleymaniye'ye bakış 👇

9. Süleymaniye'ye bakış 👇

'1938-42 ve günümüz. Şebsefa Hatun Camii dış duvarları Atatürk Bulvarı açılırken geriye çekilmişti.'

10. Haliç Tersanesi 👇

10. Haliç Tersanesi 👇

'1919 ve 2025 yıllarında bakış. Tersane Kapısı'nın yer değişimi karşılaştırmada net bir şekilde anlaşılıyor.'

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11. "1922. Unkapanı Atatürk Köprüsü üzerinden bakış."

11. "1922. Unkapanı Atatürk Köprüsü üzerinden bakış."

12. "Karaköy'de cıvata satan esnaf."

12. "Karaköy'de cıvata satan esnaf."

'1988 ve 2025. 1988 yılında çekilen fotoğraftaki esnaf 1993 yılında dükkanı devretmiş.1993'te devralan halen işleten esnaf. Fotoğrafta görünmek istemedi.'

13. İstiklal Caddesi 👇

13. İstiklal Caddesi 👇

İlk fotoğraf 1900 yılına ait.

14. Anadolu Hisarı 👇

14. Anadolu Hisarı 👇

15. Haydarpaşa Garı 👇

15. Haydarpaşa Garı 👇

İlk fotoğraf 1960'lı yıllara ait.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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